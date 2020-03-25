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Фильм о нацпарке "Земля леопарда" в Приморье показали на центральном телеканале Кореи
"Земля леопарда" стала главным героем корейского документального фильма, снятого телеканалом EBS – одним из крупнейших в Республике Корея. Редкие кошки нацпарка и уникальная природа предстали перед многомиллионной аудиторией", - сообщает пресс-служба нацпарка.
Отмечается, что картина носит название "Земля леопарда и тигра" или дословно "Земля "Бома" (таким термином в Корее называют и леопарда, и тигра). Сюжет сфокусирован на жизни краснокнижных кошек и других обитателях нацпарка. Так, зрители познакомятся с харзой, дальневосточным лесным котом и амурским горалом.
Во время съемок картины использовались специальные фотоукрытия, построенные в нацпарке для наблюдения за животными. Работа над кадрами для фильма началась в марте 2019-го, закончились съемки в январе 2020 года.
В сообщении отмечается, что съемки на "Земле леопарда" познакомили гостей не только с примером успешного сохранения редкого хищника, но и с возможным обликом гипотетических корейских популяций леопарда и тигра.
"Сегодня Южная Корея стремится восстановить экологию региона, исследуя вопросы потенциального возвращения редких кошек", - уточняется в сообщении.
Досье "Дальневосточного капитала": Национальный парк "Земля леопарда" создан 5 апреля 2012 году. Вместе с новым участком его площадь составляет 268 928 га. За 7 лет существования "Земля леопарда" добилась значительных результатов в деле сохранения уникальной природы этого уголка России. В нацпарке, в том числе при поддержке АНО "Дальневосточные леопарды", успешно пресекаются попытки браконьерства, развернута зимняя подкормка копытных, приводятся экологические исследования и мониторинг, развивается экотуризм, ведется экологическое просвещение населения. В настоящее время численность дальневосточных леопардов увеличилась и имеет тенденцию к дальнейшему росту. На территории Земли леопарда по данным исследований зафиксировано более 90 леопардов.
Ульяна СТАРОСТИНА. Журнал "Дальневосточный капитал".
- Фильм о нацпарке "Земля леопарда" в Приморье показали на центральном телеканале Кореи
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