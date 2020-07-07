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23 Июля 2020, 13:46 | Регион сегодня

В Приморье более 200 человек строят средневековую ферму

Получатели "дальневосточного гектара" вправе реализовывать на своей земле любые проекты, разрешённые законом

Средневековую ферму на «дальневосточном гектаре» воссоздают участники клуба исторической реконструкции в Приморье

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, одним из популярных видов разрешённого использования земли, полученной по программе «Дальневосточный гектар», является отдых и рекреация. На сегодняшний день в ДФО этот вид использования земли выбрали 7% получателей «дальневосточных гектаров», а это почти 6 000 человек.

Программа «дальневосточный гектар» - это не только бизнес-проекты, такие как молочные фермы, строительство или сельское хозяйство. Получатели земли по программе вправе реализовывать на ней любые проекты, разрешённые законом. В том числе заниматься хобби, своим любимым делом – даже если оно такое необычное, как реконструкция средневековой фермы.

В Приморском крае получатели «дальневосточного гектара» под Уссурийском решили построить на своём участке средневековую ферму. Автор проекта Дмитрий Рыбель – кандидат исторических наук, человек, увлечённый стариной и воссоздающий её на практике.

«Заявку на получение земли по программе мы подали осенью прошлого года, а в феврале текущего 2020 года мы оформили участок, - рассказывает Дмитрий. - Сейчас мы строим здесь историческую ферму, где будем выращивать сельскохозяйственные культуры, характерные для XI века, проводить фестивали и соревнования, костюмированные балы – в общем, воссоздавать дух прошлого».

По словам Дмитрия Рыбеля, исторической реконструкцией в Уссурийске увлечены многие. Здесь живёт целая команда энтузиастов, объединившаяся в клуб «Королевская рать». Для фанатов средневековья получение «дальневосточного гектара» пришлось очень кстати, потому что раньше клубу приходилось договариваться о проведении своих фестивалей с собственниками других земельных участков.

Обустройство исторической фермы – добровольный волонтёрский проект, объединяющий более 200 человек. Среди них – студенты, менеджеры и рабочие городских предприятий, школьники, научные работники. Все они фанаты истории - сами делают утварь и шьют одежду, изучают традиции и обычаи по документам тех времён и погружаются в атмосферу прошлого.

Примеров успешной реализации проектов на «дальневосточном гектаре» в Приморском крае становится все больше. На сегодняшний день, по данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, в Приморье заключено более 17 000 договоров безвозмездного пользования. Количество участников программы в Приморском крае превысило 22 000 человек, в целом по ДФО участников программы «Дальневосточный гектар» насчитывается более 83 000 человек.

Информация предоставлена пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: хобби  историческая реконструкция  дальневосточный гектар 


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