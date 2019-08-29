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Дизайн-код: Артемий Лебедев проявил интерес к Владивостоку и готов к сотрудничеству

"Общественный транспорт, а также городская и транспортная навигация. С этой сферы, думаю, и можно было бы начать, продвигаясь затем дальше, в том числе, к созданию дизайн-кода", рассказал известный дизайнер

Олег Гуменюк обсудил с известным дизайнером Артемием Лебедевым идеи городского дизайна для Владивостока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

Глава Владивостока Олег Гуменюк встретился накануне с известным российским дизайнером, автором множества ярких проектов в разных городах России Артемием Лебедевым. Темой обсуждения стали идеи в области улучшения городской среды, которые можно было бы реализовать во Владивостоке.

Во встрече приняли участие специалисты профильных управлений мэрии. Артемий Лебедев представил свои работы, рассказал о современных тенденциях проектирования общественных пространств, брендинга территорий, о создании малых архитектурных форм, городской мебели, транспортной и туристической навигации, вывесок и рекламных конструкций, о законах, которые могут принимать муниципальные власти для регулирования облика городов.

Он также рассказал о деталях дизайн-кода, созданного несколько лет назад для Москвы, о том, что это такое и как такого рода документ помогает упорядочить различные элементы инфраструктуры городов – от цветовых решений фасадов, освещения до размеров  вывесок, стиля оформления витрин, остановочных павильонов и многого другого.

Олег Гуменюк подчеркнул, что все эти вопросы очень актуальны для Владивостока.  

«Мы уже подошли к тому, чтобы начинать такую работу для улучшения городского пространства, - поделился глава города. – Безусловно, нам нужна грамотная и понятная современная транспортная  навигация – как внутри автобусов, так и в остановочных павильонах. Нам нужно улучшать туристическую инфраструктуру, создавать новые маршруты и продвигать их как среди своих жителей, так и среди гостей – иностранных и российских. И самые смелые идеи и проекты в области дизайна могут быть интересны для Владивостока».

Одна из важных сфер - это упорядочение рекламных конструкций, вывесок на фасадах: в этой сфере, наряду с сохранением творческого подхода и индивидуальности дизайна многое необходимо приводить к единым эстетическим правилам.

«Мы хотели бы познакомиться с такого рода правилами, которые разработаны для Москвы и других городов, чтобы взять для себя наиболее подходящее», - обратилась к гостям начальник управления наружной рекламы и информации администрации города Татьяна Шахова.

Дизайнер сообщил, что в последние годы все больше городов, которые заботятся о комфорте для жителей, об увеличении туристического потока и современном облике своих территорий начинают задумываться в том числе и о дизайн-коде, об упорядочении различных элементов городской среды. Подобного рода работы включаются в бюджет, к заказам могут привлекаться высокопрофессиональные компании.

В завершение первой ознакомительной встречи глава Владивостока Олег Гуменюк поблагодарил известного дизайнера за интерес к городу и готовность к сотрудничеству. Специалисты администрации города готовы изучать опыт городов, работы этой и других компаний по улучшению дизайна общественных пространств – чтобы приступить к такой работе системно.    

«Очевидно, Владивосток, как и другие города, также нуждается в таких современных подходах, и очень хорошо, что городские власти это понимают, - рассказал по итогу встречи Артемий Лебедев. - Город сильно изменился за последние 10 лет. Кроме того, сюда пришел огромный туристический поток. Пожалуй, после Москвы и Санкт-Петербурга это третий город в стране, где так бурно развивается международный туризм. Владивосток – самый ближний для ваших гостей из Азии европейский город, настоящий центр притяжения. Однако инфраструктура к этому оказалась не совсем готова. Например, один из элементов – общественный транспорт, а также городская и транспортная навигация. С этой сферы, думаю, и можно было бы начать, продвигаясь затем дальше, в том числе, к созданию дизайн-кода. У Владивостока свое лицо, его, конечно, нужно беречь и сохранять, и обязательно использовать все местные особенности для усиления привлекательности города».

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Лебедев  навигация  дизайн 


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