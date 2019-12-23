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24 Января 2020, 09:21 | Регион сегодня |

Чемпионка мира по шахматам определится на тай-брейке во Владивостоке

По результатам жеребьевки Цзюй Вэньцзюнь начнет заключительную игру белыми фигурами

В четверг, 23 января, во Владивостоке завершилась двенадцатая партия матча чемпионата мира по шахматам. Победу в ней одержала российская спортсменка Александра Горячкина. Победитель чемпионата определится сегодня, 24 января, на тай-брейке.

Матч за звание чемпионки мира по шахматам в 2020 году принимает Шанхай и Владивосток. За шахматную корону борются российская спортсменка Александра Горячкина и ее соперница из Китайской Народной Республики Цзюй Вэньцзюнь. В Шанхае участницы сыграли шесть партий, по результатам которых был зафиксирован равный результат – 3:3.

Во Владивостоке Александра Горячкина и Цзюй Вэньцзюнь сражаются за престижный титул на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. По результатам завершающих партий шахматистки вновь показали равный результат – 6:6. Теперь чемпионка мира определится на тай-брейке. По результатам жеребьевки Цзюй Вэньцзюнь начнет тай-брейк белыми фигурами.

Цзюй Вэньцзюнь — одна из звездной плеяды нынешней китайской сборной, поколения девочек, пришедших в шахматы благодаря ошеломляющим достижениям экс-чемпионки мира Се Цзюнь. Международный гроссмейстер среди мужчин с 2014 года. Двукратная победительница командного чемпионата мира (2009, 2011) и Всемирной шахматной Олимпиады (2016, 2018) в составе сборной Китая. Двукратная чемпионка Китая (2010, 2014), двукратная чемпионка мира по быстрым шахматам (2017, 2018). Победительница женской серии Гран-при ФИДЕ 2015-2016. Чемпионка мира с 2018 года.

Александра Горячкина в 2012 году в возрасте 13 лет стала самым юным в мире международным гроссмейстером среди женщин, показав второй результат в истории после Хоу Ифань. Двукратная чемпионка мира среди юниорок (2013, 2014), двукратная победительница женского Кубка России (2012, 2015). Двукратная чемпионка России (2015, 2017). Международный гроссмейстер среди мужчин с 2018 года. Чемпионка мира (2017) и Европы (2015, 2017, 2019) в составе сборной России. Победительница турнира претенденток (2019).

АО "Гидрострой"  - Генеральный спорсор матча за звание чеипионки мира по шахматам во Владивостоке.

 

 
Александр Верховский, председатель совета директоров АО "Гидрострой", с юными шахматистами Сахалина.
 

Досье "Дальневосточного капитала": Группа компаний «Гидрострой» – крупнейший на Дальнем Востоке рыбохозяйственный холдинг, второй в России по объемам производства, осуществляющий все виды деятельности на Сахалине и Курилах: океаническое и прибрежное рыболовство; переработка, хранение и реализация рыбной продукции; искусственное воспроизводство; строительство. В 2018 году «Гидрострой» стал победителем Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» в номинации «За вклад в социальное развитие территорий» Самым значимым и уникальным является благотворительный проект «Медико-просветительская экспедиция «Рубежи России». С 2007 года на Курилах провели бесплатный прием жителей островов 22 бригады врачей лучших клиник страны. Холдинг «Гидрострой» стал партнером Молодежного международного форума «Итуруп», организовал Первый международный конкурс геодизайна «Итуруп Cтиль». Компания поддерживает Сахалинскую шахматную Федерацию, проводит ежегодные международные турниры на кубок АО «Гидрострой».

 

Анастасия Котлярова (фото)

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: шахматы  чемпионат мира 


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