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24 Марта 2020, 16:17 | Регион сегодня |

Взгляд на Владивосток: Америка, Прибалтика, Египет, Грузия, Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск

В честь 160-летия Владивостока состав жюри фотоконкурса "Посмотри на Владивосток* 2019" (Look.At.Vladivostok.ART) стал самым масштабным за все годы существования проекта

Они – культурологи, искусствоведы, галеристы, музейные деятели, актёры, театральные деятели, художники, профессиональные фотографы, архитекторы, дизайнеры, журналисты, предприниматели-визионеры – выберут 160 фотографий из всех, что успеют поступить на конкурс до 31 марта этого года.

Это будет выбор наших горожан и ближайших соседей из Хабаровска, земляков, уехавших покорять мир, но оставшихся душой с Владивостоком. Взгляд на Владивосток делают из Америки и из Прибалтики, из Египта и из Грузии, из Москвы и Санкт-Петербурга.

Каждый из них – интересен. Все вместе они – восхитительны. Участники жюри LookAtVladivostok.ART – о себе, о Владивостоке, о проекте «Посмотри на Владивосток говорят здесь - http://lookatvladivostok.art/jury. Да, все они маститы и организаторы фотоконкурса доверяют их выбору. Меж тем, выбор жюри предопределён тем – какие именно фотографии буду заявлены участниками конкурса.

Владивосток образца 2019 года предложены увидеть через фотографии, соответствующие номинациями:

  • ОСТРОВА и ПОБЕРЕЖЬЯ
  • РАЙОНЫ и КВАРТАЛЫ
  • СОБЫТИЯ
  • ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
  • СТАРОЕ и НОВОЕ
  • МУЗЕИ, ГАЛЕРЕИ, ТЕАТРЫ
  • СТУДЕНЧЕСТВО

В апреле жюри выберет фотографии, которые войдут в альбом «Посмотри на Владивосток* 2019» и будут представлены на выставке в Музее современного искусства АртЭтаж. В день рождения города, 2 июля – в день 160-летия Владивостока, в Пушкинском Театре Дальневосточного федерального университета состоится торжественная церемония проекта LookAtVladivostok.ART.

Через выбор жюри мы увидим Владивосток и загадочной планетой, и краем земли, и самобытным, и китчевым, и гордым, и наглым, и парадным, и повседневным, и грустным, и весёлым, Главное – мы увидим наш город живым, искренним и талантливым!

«Более половины своей жизни я живу фотографией. Она для меня и работа и хобби. Ежедневно открываясь с новой стороны, она вдохновляет на проведение увлекательных исследований, подталкивает к дискуссиям, провоцирует желание взять в руки камеру и воплотить рождающиеся идеи в напечатанных фотографиях. Сегодня мне, по-прежнему, интересно рассматривать фотографии, выполненные авторами из разных стран, прочитывать созданные ими визуальные истории, искать среди них яркие образы, а найдя, делиться ими с другими людьми. Конкурс «Посмотри на Владивосток» это прекрасная возможность вновь окунуться в мир фотографии, сотканный заинтересованными, внимательными взглядами жителей Приморского края», – говорит участник жюри Игорь Лебедев, ведущий специалист музейно-образовательной деятельности Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО, преподаватель факультета «Свободных искусств и наук» Санкт-Петербургского государственного университета, руководитель секции «Творческая фотография» Молодежного центра Государственного Эрмитажа, фотограф, куратор выставочных проектов.

 

 
 


Василий Авченко (Владивосток, Россия)

Журналист, писатель

«У Владивостока - шестьсот тысяч пар глаз. И каждая из них – неповторима, как закат на Амурском заливе. У нас издается немало фотоальбомов – нередко талантливых, интересных. Но в данном случае важно то, что авторами выступает весь город – сотни его жителей. И у каждого – своя оптика. Имею в виду, естественно, не фотоаппараты, а те линзы, которые в глазах и в душе. В этом – ценность проекта «Посмотри на Владивосток». Отбирать из тысяч присылаемых на конкурс фотоснимков лучшие – редкое удовольствие. Порой непростое. Любой город – сложный организм. Без броских, но уже несколько утомивших парадных видов – набережные, видовые, молодожены, чайки над волнами… - конечно же не обойтись. Но я, как член жюри, всегда стараюсь обратить особое внимание и на Владивосток непарадный, негламурный, неяркий. Есть тихое очарование сокровенного Владивостока, драгоценные калейдоскопные осколки – красный кирпич со старинным клеймом, матрос, призванный откуда-нибудь с далекого материка, китайский сапожник, словно сошедший с дореволюционной открытки, «частный сектор» на склоне сопки, полурастворенный тайфуном асфальт, потаенные очкуры Чуркина или Тихой… И в этом тоже – поэзия, и в этом тоже – красота. Владивосток похож на айсберг, у которого подводная часть в несколько раз больше надводной. Он сродни маленьким городским машинкам вроде Toyota Vitz или Honda Fit, которые внутри оказываются гораздо больше, чем кажутся снаружи. Владивосток – загадочная планета, наподобие лемовского «Соляриса», которую можно изучать всю жизнь. И то - жизни не хватит. Фотографии внимательных, зорких, очарованных согорожан оказывают неоценимую помощь в этом познании».


Нина Аловерт (Нью-Йорк, США)

Фотограф, театральный критик, журналист, автор книг и альбомов, посвящённых балетному и театральному искусству, а также третьей волне русской эмиграции. Во Владивостоке при содействии Генерального консульства США издан фотоальбом «Сергей Довлатов в фотографиях и воспоминаниях Нины Аловерт».

«Владивосток, его жители, его дома, улицы, Приморский Мариинский театр, который стоит на возвышении, как греческий храм, всё это – отдельная страница моей жизни, необычайное путешествие в страну чудес. Я увидела город, который полюбила на всю жизнь, встретила людей, которые стали моими друзьями. А это уже само по себе чудо!
Однажды меня привезли на Русский остров. Я остановилась на краю высокого обрыва. Подо мной катились волны Амурского залива. Водная стихия покрывала все видимое глазу пространство до горизонта и, казалось, если заглянуть за горизонт, то и там не увидишь ничего, кроме воды. И тогда возникло удивительное ощущение: я нахожусь на краю земли. А за чертой берега – стихия мощная, равнодушная, всесильная, недоступная ни пониманию, ни контакту, иная планета. И это тоже был Владивосток.

Благодаря участию в жюри конкурса «Посмотри на Владивосток», я вновь с радостью «побываю» в любимом городе!».

 

Александр Андрусов (Латвия, Грузия, Россия)


Группа «Пазарх»


«Владивосток… Город-Благословение,
Мера, подтверждаемая глубинами вод,
вобравшая в себя Печаль Мира,
в котором нет Лжи, с её временной красотой,
многоликую утончённость Случая
в упругой дате собственного Бытия…
Остающийся навсегда с тобой,
но оставляющий себе твою лучшую часть…
Навсегда».

«Счастье проявляющегося «Сейчас и Здесь»
по Настоящему Случайно, как и Всё.

Жюрить буду качество само-понимания
Автора в диалоге с Владивостоком,
без надуманных эффектов».

 


Дмитрий Кожевников (Владивосток, Россия)

Журналист, редактор журнала "Дальневосточный капитал".

«Владивосток — это живой город. И я даже не знаю, что сам вкладываю в слово «живой». Живой — и все. Живой океан, сопки, ветра. Каждый кусочек, каждый район, да каждый дом здесь обладает своим характером. Всегда радуюсь, когда уезжаю в другой город, регион или страну. И всегда безумно радуюсь, когда еду по трассе из любимых мною Находки, Уссурийска или, тем более, аэропорта. На мой взгляд, это еще один из красивейших городов не только России, но и мира. Помню, задал себе вопрос, что его объединяет в моем представлении с Москвой, Петербургом, Парижем, что-то неуловимое. И тогда сам себе ответил — дух столичности. Это, конечно, не касается окраин города, которые превратились сегодня, не буду говорить во что:-( В фотографии ценю чувство момента, эстетику, возможность что-то передать, запечатленное, возможно, на века. Вроде, Нуриев говорил: когда танец есть — танцор исчезает. Вот и в фотографии, если она настоящая, то это, скорее, момент притянул фотографа его запечатлеть».

 

Павел Шугуров (Владивосток, Россия)

Руководитель мастерской городского искусства «33+1», художник-монументалист, возглавлявший отдел дизайна администрации города Южно-Сахалинска в 2017 году и такой же отдел администрации Владивостока в период подготовки Саммита АТЭС–2012, кандидат искусствоведения.

«Я родился во Владивостоке, это Город Мечты для меня. Мне нравится его размер - небольшой - не потеряешься, и немаленький - не заскучаешь. Мне нравится характер владивостокцев. Мы привыкли лезть в сопку, на вершине которой нас всегда ждёт приз - прекрасный вид на море. Это определяет нас как целеустремлённых индивидуалистов и эстетов, готовых идти до конца, до своего приза. Как член жюри конкурса "Посмотри на Владивосток" буду, прежде всего, оценивать оригинальность и проникновенность взгляда на наш город. Надеюсь, в работах конкурсантов увидеть по-новому любимые места, узнать город, горожан и себя с неизвестной стороны. Какие мы, владивостокцы? Какой наш культурный код? Процесс ответов на эти вопросы помогает жить насыщенно, полно, как мы во Владивостоке и привыкли».

 

Итак, жюри «Посмотри на Владивосток *2019» – в готовности к выбору. А те, кто фотографировал Владивосток в 2019 году, - с возможностью поделиться своими лучшими снимками: до 31 марта на сайте www.LookAtVladivostok.ART.  

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Фотоконкурс  Посмотри на Владивосток 


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