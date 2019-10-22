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Новые следы тигра появились на главной набережной Владивостока
Всемирный фонд дикой природы (WWF) провел реставрационные работы на символической «Тигриной тропе», которую заложили в 2010 году во Владивостоке делегаты Международного молодежного тигриного форума. Теперь плиты с названия 13 стран ареала тигра и следом полосатой кошки сверкают сталью на Спортивной набережной столицы Дальнего Востока.
Уникальная «Тигриная тропа», появившаяся в Год Тигра во Владивостоке, символически объединила 13 стран Азии, на территории которых обитает эта редкая полосатая кошка — Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индию, Индонезию, Камбоджу, Китай, Лаос, Малайзию, Мьянму, Непал, Таиланд, Россию. Она была открыта на Спортивной набережной города делегатами Международного молодежного тигриного форума, который проводился в Приморье по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF), Минприроды России и Администрации Приморского края 18-24 ноября 2о10 года параллельно с Тигриным саммитом в Санкт-Петербурге. В то время как в Северной столице главы правительств стран тигриного ареала на глобальном уровне вырабатывали общую стратегию действий для сохранения тигра на Земле и удвоения его численности к 2022 году — следующему Году Тигра, во Владивостоке молодые «послы тигра» знакомились с опытом России, сумевшей уберечь от уничтожения и обеспечить стабильность популяции амурского тигра, участвовали в дискуссиях, полевых поездках и по телемосту передали обращение лидерам своих стран — участникам Международного форума по сохранению тигра в Санкт-Петербурге.
Открытие «Тигриной тропы» во Владивостоке стало ярким событием молодежного тигриного форума, оставившего, таким образом, свой ощутимый след в истории. На 13-ти выложенных в шахматном порядке гранитных плитах были выгравированы следы тигра и названия стран, на русском и английском языках, где эти редкие животные сохранилась в дикой природе.
А три года спустя, в 2013-м, благодаря WWF России, «Тигриная тропа» получила свое логическое завершение: два бронзовых тигренка «поселились» на Спортивной набережной Владивостока как символ заботы сегодняшнего и будущего поколений дальневосточников об амурском тигре. Эта скульптурная композиция и «Тропа тигра» стали местом проведения городского праздника «День рождения тигрят», которым начинается в последние выходные сентября День тигра во Владивостоке. Ушки бронзовых тигрят «чешут» на удачу, и они блестят под солнцем, как золотые. Здесь ежедневно бывает много туристов, и, конечно, жителей города.
Однако морской климат, дожди и снега не пощадили гранитные плиты «Тигриной тропы», которые постепенно начали разрушаться. Учитывая историческую и просветительскую ценность этого объекта, WWF России принял решение о его реконструкции. Камень был заменен на более долговечный металл. Теперь новые 13 плит из нержавеющей стали сверкают на Спортивной набережной и, как зеркало, отражают небо. Как и прежде, шагая по «тигриным следам», мы узнаем названия стран, где обитают тигры и прилагаются усилия к их сохранению.
В 2022 году, в очередной Год Тигра по восточному календарю, во Владивостоке состоится Международный форум по сохранению популяции тигра на Планете. Указ Президента РФ Владимира Путина о проведении форума от 3 сентября 2019 года опубликован на официальном портале правовой информации. Оргкомитет по подготовке форума возглавит Заместитель Председателя Правительства РФ —Руководитель Аппарата Правительства, Председатель Наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко.
«Тигриный форум 2010 года стал знаковым для сохранения тигра не только в России, но и в мире. Внимание первых лиц государств к проблеме сохранения редких животных и их среды обитания, поддержало усилия государственных и общественных природоохранных организаций. За прошедшие 9 лет в России было сделано многое, популяция тигра стабильна. Государственные органы охотнадзора и федеральные ООПТ получили весомую поддержку. Но точку в охране тигра и тайги, в которой он живет, ставить рано. Есть еще территории, которые должны быть взяты под охрану, остались задачи по предотвращению конфликтных ситуаций, не все благополучно в сохранении дальневосточной тайги – дома амурского тигра. Тигриный форум-2022 — хороший шанс сверить часы и объединится всех, кто заинтересован в сохранении этого вида животных», — говорит директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов.
Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке ведется администрациями Приморского, Хабаровского краев, Еврейской автономной и Амурской областей при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.
Фото с реконструированной в 2019 году «Тигриной тропы» © Ольга Сасс / WWF России
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