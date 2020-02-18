|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 27 Февраля, 15:40 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Процесс использования регионального маткапитала упростили в Приморье
Сведения о семьях, в которых родился третий (последующий) ребенок, будут вноситься в краевой регистр лиц, имеющих право на эту демографическую выплату.
Как пояснили в региональном министерстве труда и социальной политики, новшество существенно упрощает для многодетных родителей процесс оформления и расходования средств государственной поддержки.
«Теперь в МФЦ достаточно обратиться один раз для того, чтобы данные о наступлении права на получение регкапитала появились в регистре. В дальнейшем, реализация права граждан на получение материнского капитала будет осуществляться на основании сведений, содержащихся в регистре. Что особенно важно, заявить о намерении получить регкапитал, семья может через МФЦ в любом муниципалитете, где фактически проживает, а не только по месту регистрации», – комментируют специалисты.
Вместе с тем, семьи, у которых на руках бумажный сертификат, сохраняют все права на распоряжения средствами материнского капитала. Родители могут направить выплату на ремонт жилья и улучшение жилищных условий – строительство или покупку квартир, а также на оплату медицинских, образовательных услуг и другие цели, оговоренные краевым законодательством.
«Только с начала года на выплаты по сертификатам краевой бюджет направил более 23 миллионов рублей. Почти 150 семей распорядились средствами по своему усмотрению», – информируют в министерстве.
Отметим, региональный материнский капитал семьям, в которых появился третий (последующий) ребенок, стали выплачивать в 2013 году. За это время его «стоимость» увеличивалась со 100 тысяч до 150 тысяч рублей. С 2016 года выплату стали индексировать с учетом инфляции. Размер демографической выплаты в 2020 году составляет – 184 421 рубль.
Напомним, финансовая поддержка семей при рождении детей – задача национального проекта «Демография». Планируется, что к 2024 году благодаря его реализации коэффициент рождаемости в Приморье достигнет 1,95. Простыми словами – в среднем на каждую женщину в регионе будет приходиться не менее двух детей.
- Процесс использования регионального маткапитала упростили в Приморье
- Cпортсменка из Владивостока завоевала титул чемпионки мира среди девушек в гонках на яхтах по льду
- Автоперевозчики Владивостока будут работать по-новому
- Ошибочка вышла: В Приморье в 62 тысячи "мусорных" квитанций внесли поправки
- На Дальнем Востоке выявили 128 нелегальных финансовых организаций
- Metro:Exodus - Владивосток в игре
- Из Владивостока в Москву с повышенным комфортом - кофемашины, сейфы, USB
- Около 300 человек собрались на юбилейный "День открытых дверей" в Сихотэ-Алинском заповеднике
- "Русагро" отказалась от "Приморской сои"
- Во Владивостоке Собор Пресвятой Богородицы приглашает встретить весну
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.