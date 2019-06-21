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26 Июня 2019, 16:42 | Регион сегодня

Охотничьи хозяйства вносят свой вклад в сохранение амурского тигра на Дальнем Востоке

WWF России совместно с ведущими охотхозяйствами Хабаровского края наметили пути развития для устойчивого природопользования в местах обитания амурского тигра

19-20 июня на базе охотничьего хозяйства «Таежное» в Хабаровском крае состоялся практический семинар для модельных охотхозяйств, вместе с которыми WWF России активно внедряет биотехнические методы увеличения численности копытных животных. В семинаре приняли участие руководители семи охотничьих хозяйств, на территории которых обитает почти 70% тигров Хабаровского края, а также представители краевого Комитета охотничьего хозяйства.

 


 

 

«В сохранении популяции амурского тигра с каждым годом все более возрастает роль охотничьих хозяйств, которые в первую очередь заинтересованы в большом количестве копытных животных. К сожалению, в результате природных факторов, таких как эпизоотии, бескормица, многоснежье, может произойти снижение численности диких копытных, что неизбежно приведет к резкому сокращению численности амурского тигра. В этой связи единственная возможность удержать кормовые ресурсы на необходимом уровне – это охрана и биотехнические мероприятия, что ляжет на плечи охотпользователей. По сути, только охотники фактически заинтересованы в увеличении поголовья объектов охоты, являющихся и потенциальными жертвами тигра», — комментирует Павел Фоменко, руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ.

На семинаре обсуждались темы повышения численности копытных в условиях распространения африканской чумы свиней, способов подкормки животных, правильной организации охраны угодий, опыт экологического туризма. Центральным же стал вопрос выбора направления деятельности охотничьего хозяйства в современных экономических условиях.

«Охотничье хозяйство сегодня, как элемент былой отрасли производства, фактически отсутствует. С 90-х годов оно стало восприниматься как сфера оказания услуг, произошло постепенное смещение источников получения доходов, реализации собственного потенциала. Изменился и стиль ведения хозяйства. Теперь главным становиться не только формирование максимальных плотностей копытных и получение охотничьей продукции, а то, насколько комфортно охотнику, его семье и просто стремящимся отдохнуть на этой территории, так как именно от количества посетителей и их финансовых возможностей стал зависеть основной доход большинства охотхозяйств. Примерами успешных хозяйств становятся заручившиеся спонсорской помощью, развивающие туристическую деятельность, создающие комплексные предприятия. В гонке за прибылью охота уходит на второй план, но именно это не должно быть утеряно. Потому что охота является одним из важнейших элементов и стимулом для сохранения не только охотничьих, но и редких видов животных, и это принципиально для Дальнего Востока», — комментирует Дмитрий Дерунов, специалист отдела редких видов Амурского филиала WWF России.

На примере охотничьего хозяйства «Таежное» рассматривался вопрос организации туристической инфраструктуры. Как было замечено абсолютным большинством участников семинара, сегодня эта сфера активно развивается. Осматривая охотничьи угодья, были сделаны выводы о потенциальных возможностях развития территории, ценности будущих экологических троп, а также комплексном подходе в природопользовании, предполагающем максимальное сохранение естественной среды обитания животных. Были детально рассмотрены уже имеющиеся подкормочные площадки и предложены меры по их доработке. Некоторые же участники подчерпнули новый опыт для его репликации в собственных охотхозяйствах.

 


 

«Охотничьим хозяйствам необходимо активизировать работу производственных инспекторов путем усиления материальной базы и повышения их юридической грамотности. Хозяйствам, заинтересованным в повышении доходности и граничащим друг с другом, нужно объединить работу по охране охотничьих угодий и воспроизводстве охотничьих ресурсов», — говорит Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира Комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края.

Во время дискуссии были выдвинуты предложения по объединению усилий охотхозяйств в деле охраны угодий. Анализ такой возможности ещё необходимо провести, но уже сейчас, по мнению участников, назрела острая необходимость в подобном объединении. Также было отмечено, что одной из ключевых проблем охраны становится отсутствие должной юридической информированности и необходимого объема прав производственных инспекторов при постоянно изменяющемся законодательстве. В данной ситуации было предложено создание юридической помощи для своевременного и квалифицированного реагирования на возникающие проблемы не только во время рейдов, но и в деятельности охотхозяйств в целом.

«Польза от семинара объективно большая. Что касается объединения охотпользователей, реальные действия и уже первые положительные результаты подвигнут людей к серьезным шагам по объединению. Пока они «не пощупают», вера в необходимость данного мероприятия будет относительно слабой. Но надо понимать, что в одиночку мы все можем не выжить. Лично для меня семинар принес огромную пользу. Я увидел возможности развития хозяйства и его роли в общей цели сохранения тигра», — говорит Сергей Кривич, директор охотничьего хозяйства «Таежное».

 

 
Тигр –  с фотоловушки охотхозяйства «Баин» Хабаровского края
 

На семинаре была обозначена возрастающая роль охотничьих хозяйств в сохранении амурского тигра. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России и Швеции с 2011 года совместно с Правительством и Комитетом охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края реализуют в Нанайском районе проект «Северный тигр», направленный на сохранение численности самой северной группировки редкого хищника. Партнерами этого проекта также являются национальный парк «Анюйский» и ФГБУ «Заповедное Приамурье». Поддержку проекту оказывают WWF Швеции и зоопарк «Северный Ковчег» (Nordern Ark).

Главным итогом проекта «Северный тигр» стало удвоение численности редких кошек на севере Хабаровского края: в 2015 году было учтено 33 тигра по сравнению с 16 особями в 2005 году. Сформировалась здоровая размножающаяся Анюйская группировка амурских тигров, и из этого очага звери начали расселяться на север вплоть до Софийска и на левобережье Амура. Благодаря высокой оценке успешности проекта, было принято решение о его продлении на 2018-2022 годы. География проекта расширяется как на левобережье Амура, так и на север, в бассейн реки Гур. Огромная роль в этой работе отводится охотничьим хозяйствам. WWF России продолжает работать с охотничьими хозяйствами по увеличения популяции копытных животных для сохранении амурского тигра. Проведенный в охотхозяйстве «Таежное» семинар для охотпользователей и в целом работа по развитию биотехнического комплекса в модельных охотхозяйствах Хабаровского края являются частью этого проекта.

Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке России ведется при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.

Автор фото с семинара охотпользователей – Дмитрий Дерунов / WWF России

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: амурский тигр  охотхозяйства  wwf 


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