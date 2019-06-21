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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 26 Июня, 20:19 |
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Первый "Фарватер" помог подросткам и взрослым услышать друг друга
«Фестивалю удалось сломать «плотину» недопонимания и косности, которая, на наш взгляд, сложилась в отечественном обществе в отношении юности как таковой. Мы сейчас наравне со всем миром приходим к пониманию ценности мнения каждого человека, а не только того, кто достиг 18-ти лет. И во Владивостоке, мне кажется, это началось именно с фестиваля. Конечно, у нас в городе есть новаторы и школы, которые пробуют различные подходы к этой проблеме, но именно с точки зрения поднятого резонанса некая «перезагрузка» взглядов произошла именно благодаря фестивалю», - рассказала главный организатор фестиваля юной книги «Фарватер» Ольга Аристова.
На площадке мероприятия прошли публичные дискуссии и лекции на тему взаимоотношений подростков и взрослых: о подростковой депрессии, школьной травле (буллинге), разнице поколений и многом другом. Их отличительной особенностью стала возможность высказаться не только взрослым, но и подросткам.
«Меня удивило, что на лекцию по буллингу пришло очень много молодёжи, заинтересованной и понимающей о чем речь. Считаю, что фестивали, посвящённые подростковой и детской литературе, очень важны. Через нее происходит развитие эмоционального интеллекта и воображения у детей. Психологи утверждают, что ребёнок, включающий воображение, становится более устойчивым к стрессу», - отметила психотерапевт Татьяна Исаева (Центр психотерапии КГБУЗ ВКДЦ).
«Как волонтёр, я обратил внимание, что много людей приходило на фестиваль именно на книжную ярмарку. Это говорит о том, что жанр young adult во Владивостоке должен быть. Мне также посчастливилось принять участие в открытой полемике между подростками и взрослыми – и, я думаю, полный зал, который собрался её послушать, говорит о том, что все участники нашли подход друг к другу и поняли друг друга во многих вещах», - поделился участник фестиваля «Фарватер» Кирилл Сухих.
Центральным событием фестиваля стала книжная ярмарка с более чем двумя тоннами книг от восьми крупных отечественных издательств. Среди них - "Самокат", "Розовый Жираф", "Белая Ворона", "Бумкнига", "Поляндрия", "КомпасГид", "Арка".
Ассортимент продукции был подобран таким образом, чтобы представить на Дальнем Востоке литературу, которой раньше здесь закупалось мало или не закупалось вообще.
«Любой регион, открывающий подобное событие, не приходит сразу к хорошим продажам или высокой посещаемости. Это большой труд — из года в год приучать людей читать. Зато сейчас, когда мы приезжаем на те фестивали, что идут ежегодно в течение 5-10 лет, к нам приходят люди уже с чемоданами, потому что так удобнее нести книги домой. Такой регион действительно можно считать читающим», - рассказала PR-директор издательства «КомпасГид» Наталья Эйхвальд.
В книжной ярмарке принимал участие и книдный магазин "Луна и Грош", представив дальневосточные издания.
Отметим, что на фестивале объявили победителей конкурсов повестей для подростков «На Маяк» и комиксов. Лучшей из 66 повестей, отправленных на конкурс, стала «Половая жизнь» Алексея Сухачева (Владивосток). Лучшим комиксом стало «Прибытие Волшебника» Ольги Мишуковой.
Для гостей «Фарватера» также прошла обширная музыкальная, театральная и экскурсионная программа.
Досье "Дальневуосточного капитала": "Фарватер" – первый на Дальнем Востоке фестиваль молодёжной литературы. Участники – российские и зарубежные авторы и издательства, специализирующиеся на детской и подростковой литературе. Фестиваль состоялся во Владивостоке 22-23 июня во Двореце детского творчества. Организатор I Дальневосточный фестиваль юной книги «Фарватер» - Кот Бродского — шоу книжных стендапов из Владивостока и команда организаторов литературных мероприятий. Фестиваль получил поддержку Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция, Департамента молодежной политики Приморского края и Центра содействия развитию молодежи Приморского края.
Автор фото: Марина Божко
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