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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 26 Июня, 11:56 |
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Полезная связь
Экстраординарная ситуация, вызванная пандемией, заставила приморский бизнес внедрять новые форматы рабочего процесса. К примеру, переход даже на частичную удаленную занятость дает возможность сэкономить деньги не только на аренде, но и на организации рабочих мест для сотрудников. В итоге, ряд предприятий Приморья планирует после пандемии оставить на дистанционной работе порядка 15-20% сотрудников.
Карантин и последовавший на его фоне переход в онлайн потребовали нового качества связи. Важным подспорьем для региональной власти стало то, что в Приморье все последние годы инфраструктуру активно развивали ведущие компании телеком-сектора. Вынужденная и ускоренная цифровизация на фоне пандемии скорректировала тип потребления услуг абонентом и спровоцировала рост нагрузок на сеть, но инфраструктурно отрасль оказалась готова к новым реалиям.
Журнал «Дальневосточный капитал» опросил ключевых игроков, как Приморье отвечает на запросы рынка.
Вызовы новой реальности
Операторы отмечают, что рост дата-трафика в отдельных районах не отменяет для отрасли факта сокращения числа посетителей в рознице, сложности работы техперсонала в опасной эпидемиологической обстановке, новых сроков поставок операторского и пользовательского оборудования, выпадения доходов от международного роуминга и т.д.
«Из-за закрытия мест массового скопления людей, где раньше был высокий голосовой и дата-трафик, и перевода предприятий на удаленную работу в ряде районов трафик достиг нулевых значений. Вместе с тем, из-за перераспределения нагрузки и ее резкого роста в отдельных районах сеть требует усиления мощностей выше запланированных объемов, - говорит директор приморского филиала Tele2 Андрей ШМАЛЕВ. - При недополучении доходов у Tele2 значительно выросли расходы на строительство инфраструктуры сотовой сети. Чтобы минимизировать влияние кризиса на экономику компании, Tele2 перестроила бизнес-процессы во всех направлениях деятельности, сделала фокус на развитии цифровых каналов продаж и запуске новых сервисов, актуальных во время самоизоляции, ищет способы сокращения операционных расходов».
«Изменилась сама картина потребления трафика, и вслед за этим - запросы клиентов. В частности, люди стали пользоваться услугами связи в нетипичное до пандемии время - в дневные часы. Раньше нагрузка на каналы связи в большей степени наблюдалась в вечернее время. Сейчас наоборот. Поэтому мы уделяем серьезное внимание пропускной способности магистральных каналов связи, - говорит вице-президент - директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр ЛОГИНОВ. – Также видим, что сейчас активно развивается рынок образовательных, развлекательных платформ и государственных сайтов. Отметим и развитие такой цифровой услуги, как видеонаблюдение, в том числе и термальное. Речь идет о тепловизорах. Так, в ряде дальневосточных аэропортов «Ростелеком» выполнил монтаж тепловизионных комплексов высокоточного удаленного контроля температуры тела. Комплекс включает в себя систему внешнего видеонаблюдения и систему распознавания лиц, отображает результаты в режиме реального времени. Он помогает оперативно выявлять пассажиров с повышенной температурой. Безусловно, это станет еще одним элементом общей системы мониторинга санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах.
C хорошим заделом
В нынешней ситуации относительно уверенно себя чувствуют только те компании, которые инвестировали силы и средства в развитие технологий для удаленной работы еще до кризиса.
«МегаФон» уже много лет разрабатывает решения для удаленной организации бизнес-процессов. Сотрудники компании активно использовали их в своей работе еще до перехода на удаленную работу. В текущих условиях решения оператора показали динамичный рост потребления со стороны B2B-клиентов. МегаФон объединил сервисы, направленные на организацию удаленной работы, на портале https://distant.megafon.ru/. Часть решений предоставляется с бесплатными периодами использования, - говорит Ольга ДОБРОВОЛЬСКАЯ, директор Приморского регионального отделения «МегаФона». - У нас есть хороший запас емкости, в текущей ситуации мы активно инвестируем усилия и денежные ресурсы в поддержание устойчивости сети, чтобы обеспечить высокое качество и непрерывность предоставления услуг».
«Для быстрой и безболезненной организации дистанционной работы МТС предложила бизнесу эффективное решение: облачные сервисы #CloudMTS для удаленного хранения и обмена корпоративными данными с бесплатным доступом в течение двух месяцев. Многие приморские компании подключили облака в тестовом режиме, за период дистанционной работы оценили все преимущества и технологичность сервиса и продолжают использовать услугу и после завершения режима «удаленки». Для компаний, которые адаптировались кусловиям «будь дома» и продолжили работать онлайн, МТС запустила специальный сервис «МнеБлизко». В рамках проекта предприниматели рассказывают о своих услугах, а покупатели узнают, какие компании работают поблизости. Создание такой карты направлено на поддержку малого и среднего бизнеса», - говорит директор МТС в Приморском крае Евгения СЫСОЕВА.
«Ростелеком» адаптировал свои продуктовые предложения для всех категорий клиентов: для бизнеса - это сервисы, которые позволяют безопасно работать удаленно, для домашних пользователей - образовательные и развлекательные сервисы, в части работы с государством - быстрое обеспечение связью новых госпиталей для инфекционных больных и других учреждений, а также развертывание комплексов общественной безопасности. Корпоративным клиентам предложили комплекс проверенных и эффективных решений, которые позволяют сохранить непрерывность бизнес-процессов в условиях пандемии коронавируса. Для организации удаленного доступа к информационным ресурсам «Ростелеком» предлагает сервисы по предоставлению доступа к интернету, организации виртуальных частных сетей (VPN) и защищенного удаленного доступа, предоставление услуг виртуального ЦОД, а также защиту от DDoS-атак; для устойчивой и удобной связи - услуги мобильной связи, бесплатный вызов в коде 8-800, виртуальную АТС, видео-конференц связь и М2М-контроль; для безопасности - сервис видеонаблюдения», - отмечает Александр Логинов.
Также «Ростелеком» предлагает уникальное комплексное решение для высокоточного удаленного контроля температуры тела проходящих мимо людей, с использованием тепловизоров. Такое решение позволяет бесконтактно, с высокой точностью измерять температуру тела до 80 человек в секунду одновременно, что может минимизировать риски распространения вирусной инфекции на территории предприятий.
В МегаФоне отмечают, что в условиях карантина значительный рост потребления продемонстрировали сервисы для проведения онлайн-конференций и вебинаров. Они работают из браузера и не требуют установки специального ПО или дополнительного оборудования. Также востребовано решение МегаФон CDN, позволяющее решить проблему пиковых нагрузок, которые могут испытывать интернет-сервисы из-за увеличения потребительской активности пользователей в онлайн-каналах.
Значительно вырос интерес и к набору услуг «Платформы для Бизнеса», который объединяет в себе сервисы для корпоративных коммуникаций. Они расположены в защищенном облаке, быстро настраиваются и позволяют сотрудникам работать с любых устройств.
Как изменились требования пользователей
«В период самоизоляции потребность в качественной, но при этом доступной связи становится базовой - людям необходимо работать, учиться, общаться с близкими и заказывать товары. В городах присутствия конвергентных тарифов (Находка, Уссурийск и Лесозаводск) мы зафиксировали рост популярности таких тарифных планов на 25% по отношению к 2019 году - в мае 2020 года доля таких тарифов достигла 65% в общем объеме подключенных услуг. Конвергентные тарифы значительно выгоднее, чем подключение каждой услуги отдельно: они позволяют абонентам экономить на связи до 40% каждый месяц, что в кризисные периоды становится очень актуальным», - отмечает Елена Сысоева.
Потребление услуг связи растет. Если говорить про мобильный интернет, то его объемы за год увеличиваются примерно на 30%. И, чтобы абоненты могли пользоваться самыми быстрым мобильными цифровыми сервисами с неизменно высоким качеством, мы активно занимаемся развитием сетевой инфраструктуры. Так, уже сейчас на территории Приморья в сети МегаФон доступна технология VoLTE, которая позволяет осуществлять голосовые вызовы в сети LTE. В этом году в Приморском крае и других регионах Дальнего Востока, включая спутниковую Чукотку, запланировано провести значительное расширение каналов связи. Будем запускать дополнительные базовые станции, расширять сеть NB-IoT, являющуюся платформой для внедрения интернета вещей», - говорит Ольга Добровольская.
Насколько бизнес адаптировался к новым реалиям, и поможет ли переход на дистанционное управление минимизировать потери, станет понятно не раньше осени. В тоже время уже очевидно, что процесс цифровизации бизнеса в Приморье получил серьезное ускорение.
Александр Салков
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