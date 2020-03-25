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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 26 Июня, 19:32 |
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Предложения Аппарата Уполномоченного на период восстановления экономики после пандемии
В сфере уплаты налогов и сборов:
- сохранить текущие льготные ставки по налогообложению на 2021 год;
- распространить уже действующие федеральные льготы и меры поддержки на все субъекты предпринимательской деятельности, а также некоммерческие организации, в случае снижения их выручки на 30% и более;
- сократить отчисления по обязательным платежам во внебюджетные фонды с 30,2% до 15% с общего размера страховых взносов;
- увеличить порог до 1 млн рублей дохода ИП для взимания дополнительного страхового взноса в ПФР в размере 1% помимо фиксированного платежа;
- предусмотреть в 2020 году возможность перехода на УСН в любом месяце текущего года;
- сохранить систему налогообложения в виде ЕНВД по 31 декабря 2024 года включительно либо отложить отмену ЕНВД на неопределенный срок;
- внести изменения в части продления срока действия налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, а также индивидуальных предпринимателей применяющих патентную систему налогообложения до 01 января 2024 года;
- снизить самозанятым налог на профессиональный доход до 1% после снятия запретительных мер;
- снизить ставку НДС до 31 декабря 2021 года на 2%-4%, что будет являться мерой экономической поддержки как для бизнеса, так и для конечного потребителя.;
- увеличить сумму заработной платы, не облагаемую НДФЛ до одного МРОТ;
- предусмотреть надзорные каникулы для субъектов малого и среднего предпринимательства на 2021 год;
- отложить сроки введения обязательной маркировки на отельные группы товаров средствами идентификации, сроком не менее чем до 31 декабря 2021;
- предоставить лизингополучателю право на основании заявления в лизинговую компанию выплачивать 50% от установленного ежемесячного платежа (на период до 3 месяцев после снятия ограничений) с обязательством полного погашения невыплаченной суммы до завершения действия договора лизинга.
В сфере государственных и муниципальных закупок:
- обязать заказчиков в 2020 году в обязательном порядке предусматривать авансовые платежи при заключении муниципальных и государственных контрактов;
- в связи с изменением курса рубля предусмотреть по действующим контрактам, заключенным до 01 марта 2020 года увеличение их стоимости;
- в связи с введением ограничительных мер не допускать внесения в 2020 году в список недобросовестных поставщиков субъектов МСП на срок до 6 месяцев в случае неисполнения государственных и муниципальных контрактов;
- установить нормы о преимущественном праве для местных производителей при равных иных условиях при участии в аукционах;
- установить предельно допустимый уровень снижения начальной минимальной цены контракта.
В сфере земельных отношений:
- предоставить субъектам МСП преимущественное право заключения договоров аренды, предоставленных для целей, не связанных со строительством, на новый срок без проведения аукциона.
В туристической отрасли:
- в целях стимулирования потребительского спроса расширить перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться специальными тарифами (субсидирование авиа- и железнодорожных перевозок на территории РФ) и расширить перечень субсидируемых маршрутов авиаперевозок.
«Помимо этого, на мой взгляд, Правительство РФ должно предусмотреть финансовую поддержку регионам, сохранившим льготное налогообложение для осуществления предпринимательской деятельности», - заявила Марина Шемилина.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Предложения Аппарата Уполномоченного на период восстановления экономики после пандемии
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