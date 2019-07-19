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Во Владивостоке на ВЭФ пройдет конкурс обаяния и таланта "Краса Дальнего Востока"

3–8 сентября в рамках V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс будет открыта выставка "Улица Дальнего Востока"

На выставке будут представлены уникальные особенности 11 регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции

3–8 сентября в рамках V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс будет открыта выставка «Улица Дальнего Востока» с участием субъектов Дальневосточного федерального округа и федеральных органов исполнительной власти. Церемония торжественного открытия состоится 3 сентября. Организатор выставки – Фонд Росконгресс.

На выставке будут представлены уникальные особенности 11 регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции. Все регионы-участники также познакомят гостей с реализованными и перспективными инвестиционными проектами. В этом году в мероприятии впервые примут участие Республика Бурятия и Забайкальский край, которые в 2018 году были включены в состав ДФО в соответствии с указом Президента Российской Федерации. Республика Бурятия, в частности, представит посетителям вертолеты производства Улан-Удэнского авиазавода Ка-226Т и Ми-171А2.

При поддержке Минсельхоза на выставке будут работать фестиваль «Таежные промыслы» и рыбный рынок, где посетители смогут познакомиться с кухней регионов Дальнего Востока.  

Дальневосточный федеральный университет представит павильон «Остров Русский: Молодежь. Наука. Инновации». Молодые ученые ДВФУ и Дальневосточного отделения РАН совместно с представителями государственных корпораций и крупных IT-компаний расскажут о научных исследованиях и перспективных разработках, которые могут стать пилотными проектами в рамках создаваемых на острове Русский инжиниринговых центров государственных корпораций.

В павильоне Минприроды в интерактивных зонах «Недра Дальнего Востока», «Леса Дальнего Востока» и «Экология» можно будет познакомиться ключевыми инвестиционными проектами и объектами на территории ДФО. Также будут представлены проекты по развитию экологического туризма и повышению инвестиционной привлекательности особо охраняемых природных территорий Дальнего Востока.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с Минвостокразвития представят экспозицию «Дальневосточная деревня». В интерактивной форме гостей познакомят с самыми яркими проектами, реализованными на «дальневосточных гектарах». Также будет организована ярмарка продукции, произведенной на гектарах. В «Дальневосточной деревне» посетители получат консультации по мерам поддержки для участников программы «Дальневосточный гектар», а также по вопросам льготного ипотечного кредитования под 2%.

На «Улице Дальнего Востока» будут организованы ежедневные концертные программы субъектов ДФО. При поддержке Минкультуры пройдут показы кассовых российских фильмов на открытой площадке, также планируется проведение вечера индийского кино. Кроме того, пройдут конкурс обаяния и таланта «Краса Дальнего Востока» и конкурс «Мастер-шеф УДВ».

В рамках спортивной программы выставки состоятся парусная регата, международный турнир по мас-рестлингу, а также «Игры территорий Дальнего Востока» – спортивные состязания, в которых примут участие представители федеральных органов власти и субъектов ДФО. В отдельном павильоне расположится площадка Федерации го России – «Развиваем Дальний Восток с го». На ней пройдет международный турнир по го на кубок V Восточного экономического форума. Сдать нормативы ГТО все желающие смогут в павильоне Минспорта.

С 3 по 6 сентября выставка будет открыта для гостей и участников ВЭФ, 7 сентября запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, 8 сентября выставка будет открыта для всех желающих. В прошлом году «Улицу Дальнего Востока» посетили около 70 тысяч человек.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Журнал "Дальневосточный капитал" - информационный партнер V Восточного экономического форума

 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ВЭФ  Владивосток  Улица Дальнего Востока 


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