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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 27 Августа, 11:01 |
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КРДВ предупреждает: На Дальнем Востоке зафиксированы случаи нового мошенничества
Корпорация развития Дальнего Востока информирует резидентов ТОР и СПВ, потенциальных инвесторов: зафиксированы случаи недобросовестной деятельности третьих лиц, предлагающих потенциальным и действующим инвесторам ТОР и СПВ на коммерческой основе услуги по составлению и подаче заявок на получение статуса резидента, содействию в подписании соглашений и дополнительных соглашений с КРДВ, в том числе в сокращенные сроки и с определенным результатом, а также услуги по подготовке отчетов о деятельности резидентов и различные консультации.
Отмечаем, что данные лица, действуя в целях получения прибыли, отрицательно влияют на эффективность особых экономических режимов, усложняя как процедуру получения статуса резидента ТОР или СПВ, так и взаимодействие инвесторов с КРДВ. Если вы столкнулись с ситуацией, в которой вам навязывают платное получение статуса резидента ТОР или СПВ, других услуг КРДВ, просим обращаться на наш телефон доверия: +7(423) 222-55-58 (доб. 606), либо написать на электронную почту: [email protected]
В свою очередь Корпорация развития Дальнего Востока, являясь единой управляющей компанией для всех территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток на Дальнем Востоке, в режиме «единого окна» без посредников и полностью бесплатно присваивает статус резидента ТОР или СПВ, координирует решение вопросов резидентов и потенциальных инвесторов, а также создает все условия, чтобы предприниматели могли комфортно работать, пользоваться предназначенными им льготами, преференциями и набором услуг.
Обращение напрямую в КРДВ, выстроившую эффективную систему коммуникации с органами власти всех уровней и надежными партнерами в регионах при участии своих дочерних обществ, является единственно верным способом решения различных вопросов, связанных с деятельностью на ТОР и в СПВ. Дочерние общества, напрямую взаимодействуя с потенциальными инвесторами и сопровождая деятельность резидентов на местах, оказывают помощь в составлении и подаче заявки, подбору земельного участка на ТОР, определению параметров проекта и составлению бизнес-плана. Также ДЗО выполняют контроль реализации проектов и оказывают резидентам полноценную поддержку, являясь единым центром предоставления услуг и сервисов КРДВ. Контактные данные ДЗО, расположенных в регионах Дальнего Востока и Арктики, можно скачать по ссылке.
Применение единых стандартов сопровождения заявителей и резидентов контролирует департамент резидентской политики КРДВ:
директор департамента резидентской политики Скалий Сергей Николаевич, электронная почта: [email protected];
заместитель директора департамента резидентской политики Шейка Павел Александрович, электронная почта: [email protected]
Журнал "Дальневосточный капитал"
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