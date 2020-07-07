Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 27 Августа, 11:01 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 75.54 р.
1 EUR 89.23 р.
100 JPY 71.1 р.
10 CNY 10.96 р.
Тема номера
Севморпуть растопит льды
свежий номер
Дальневосточный капитал № 04, 2020

Регион сегодня
26.08 |
В ближайшее время в общественном транспорте Биробиджана появится безналичная оплата
26.08 |
КРДВ предупреждает: На Дальнем Востоке зафиксированы случаи нового мошенничества
24.08 |
На Камчатке усилят контроль по COVID-19 в аэропортах
21.08 |
Хабаровский край выходит из-под ковидных ограничений
21.08 |
Экс-директор службы заказчика хабаровского минстроя причинил крупный ущерб бюджету края
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:39
Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
статьи раздела
Персона
04 Июля 2020, 18:40
Корпоративная война конституций Виталий Береговский: Кризис провоцирует борьбу за выживание
статьи раздела
Вкус жизни
04 Июля 2020, 16:44
Лучше гор могут быть только пещеры Подземные красоты манят в Приморье туристов со всей России
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:45
Порты: экологическая повестка дня Стивидорные компании региона должны поэтапно перейти на технологии закрытой перевалки угля
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:45
Рынок труда: преодолевая кризис Приморский край впервые за многие годы столкнулся с ростом количества безработных
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
26 Августа 2020, 11:32 | Регион сегодня |

КРДВ предупреждает: На Дальнем Востоке зафиксированы случаи нового мошенничества

Только КРДВ является "единым окном" для получения статуса резидента ТОР и СПВ

Корпорация развития Дальнего Востока информирует резидентов ТОР и СПВ, потенциальных инвесторов: зафиксированы случаи недобросовестной деятельности третьих лиц, предлагающих потенциальным и действующим инвесторам ТОР и СПВ на коммерческой основе услуги по составлению и подаче заявок на получение статуса резидента, содействию в подписании соглашений и дополнительных соглашений с КРДВ, в том числе в сокращенные сроки и с определенным результатом, а также услуги по подготовке отчетов о деятельности резидентов и различные консультации.

Отмечаем, что данные лица, действуя в целях получения прибыли, отрицательно влияют на эффективность особых экономических режимов, усложняя как процедуру получения статуса резидента ТОР или СПВ, так и взаимодействие инвесторов с КРДВ. Если вы столкнулись с ситуацией, в которой вам навязывают платное получение статуса резидента ТОР или СПВ, других услуг КРДВ, просим обращаться на наш телефон доверия: +7(423) 222-55-58 (доб. 606), либо написать на электронную почту: [email protected]

В свою очередь Корпорация развития Дальнего Востока, являясь единой управляющей компанией для всех территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток на Дальнем Востоке, в режиме «единого окна» без посредников и полностью бесплатно присваивает статус резидента ТОР или СПВ, координирует решение вопросов резидентов и потенциальных инвесторов, а также создает все условия, чтобы предприниматели могли комфортно работать, пользоваться предназначенными им льготами, преференциями и набором услуг.

Обращение напрямую в КРДВ, выстроившую эффективную систему коммуникации с органами власти всех уровней и надежными партнерами в регионах при участии своих дочерних обществ, является единственно верным способом решения различных вопросов, связанных с деятельностью на ТОР и в СПВ. Дочерние общества, напрямую взаимодействуя с потенциальными инвесторами и сопровождая деятельность резидентов на местах, оказывают помощь в составлении и подаче заявки, подбору земельного участка на ТОР, определению параметров проекта и составлению бизнес-плана. Также ДЗО выполняют контроль реализации проектов и оказывают резидентам полноценную поддержку, являясь единым центром предоставления услуг и сервисов КРДВ. Контактные данные ДЗО, расположенных в регионах Дальнего Востока и Арктики, можно скачать по ссылке.

Применение единых стандартов сопровождения заявителей и резидентов контролирует департамент резидентской политики КРДВ:

директор департамента резидентской политики Скалий Сергей Николаевич, электронная почта: [email protected];

заместитель директора департамента резидентской политики Шейка Павел Александрович, электронная почта: [email protected]

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги:


Loading...



Новости раздела




Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
26 Июня 2020, 11:15
Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
26 Июня 2020, 10:30
Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:00
Полезная связь Переход на удаленную работу поможет предприятиям Приморья сберечь весомую долю бюджета без потери эффективности
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:30
Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 08:40
Летний отдых в режиме брони Как выживает туристический бизнес – журналу "Дальневосточный капитал" рассказали эксперты
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика