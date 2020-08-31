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"Военная ипотека" доступна в Банке "Приморье"

Процентная ставка по "Военной ипотеке" составляет 7,3%, минимальный размер первоначального взноса – 15%

Банк «Приморье» представляет «Военную ипотеку» в рамках накопительно-ипотечной системы (НИС), действующей для военнослужащих

Выдача кредитов в Банке «Приморье» по этой программе осуществляется в партнерстве с АО «Банк ДОМ.РФ» по агентской схеме, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ПАО АКБ «Приморье».

- Программа предусматривает погашение ипотечного кредита за счет средств федерального бюджета в течение срока участия военнослужащего в НИС, - комментирует руководитель Ипотечного центра Банка «Приморье» Виктория Подоба. – Срок кредитования по данной программе – от 3 лет, максимальная сумма кредита  до 3 310 326  рублей.

Также стоит отметить, что предлагаемая на текущий момент ставка 7,3% является фиксированной в течение всего срока ипотечного кредита, это значит, что даже при исключении заемщика из Реестра участников НИС,  проценты продолжат начисляться исходя из указанной ставки, но погашение взятых на себя в рамках кредитного договора обязательств он будет осуществлять уже за счет собственных средств. Привлечение созаемщиков данной программой не предусмотрено. Также важной особенностью «Военной ипотеки» является тот факт, что приобретаемая квартира будет являться единоличной собственностью заемщика – участника НИС. От супруги, если военнослужащий состоит в зарегистрированном браке, потребуется предоставление нотариального согласия на залог или, как альтернатива,  между супругами может быть заключен брачный договор или соглашение о разделе совместно нажитого имущества.

Кредитные средства можно направить как на приобретение квартиры в строящемся или сданном многоквартирном доме или таун-хаусе, так и на рефинансирование ипотечных кредитов, оформленных на эти цели ранее. Стоит отметить, что приобрести квартиру военнослужащий может не только в регионе прохождения службы, но и в городе в другом регионе РФ, где есть АО «Банк ДОМ.РФ» или представлена его партнерская сеть.

Накопительно-ипотечная система создана в 2004 году в целях обеспечения жильем военнослужащих РФ. По условиям программы, кредит погашается за счет средств федерального бюджета в течение срока участия военнослужащего в НИС. Первоначальный взнос по ипотечному кредиту может состоять из собственных средств заемщика и/или средств ЦЖЗ. Сумма кредита по «Военной ипотеке» для каждого участника НИС рассчитывается индивидуально и зависит от размера процентной ставки, размера накопительного взноса участника НИС, утвержденного в соответствии  с федеральным законом о федеральном бюджете в год подписания кредитного договора, а также от возраста военнослужащего-участника НИС.

Подать заявку на получение кредита можно в режиме онлайн на сайте Банка «Приморье» или через Мобильное приложение. Подробности об этой и других ипотечных программах можно узнать в Ипотечном центре Банка «Приморье»:

    г. Владивосток, ул. Светланская, 131б, тел. +7 (423) 220-88-00 (вн. 02104, 02111), WhatsApp консультации — 8(964)446-99-11.

    г. Уссурийск, ул. Ушакова, 20, тел. +7 (4234) 26-99-77.

    г. Находка, ул. Школьная, 1а, +7 (4236) 69-99-50, 69-99-59.

    г. Хабаровск, ул. Дзержинского,56. Тел. 8 (4212)  78-32-20

    г. Иркутск, ул. Дзержинского, 20/1, тел 8 (3952) 799–947, 799–948.

    г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 62, тел. 8 (4242) 49-08-41, 49-08-42.

   г. Москва, ул. Земляной Вал, 7, тел. 8 (495) 916-18-48, 916-04-71.

 

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

 

 

Теги: банк  Приморье  ипотека  Военная ипотека 


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