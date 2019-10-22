|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 27 Ноября, 00:28 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Меморандум о сотрудничестве заключен для сохранения дальневосточного аиста
Подготовка этого соглашения велась с 2018 года, со времени проведения в Благовещенске Международной конференции по сохранению дальневосточного аиста и водно-болотных угодий Амура. На этой конференции, организованной WWF России, с участием специалистов из России, КНР, Японии и Республики Корея были подведены итоги крупномасштабного учета дальневосточного аиста—2018, определены дальнейшие шаги по изучению и охране, достигнуты договорённости, в том числе с орнитологами из Центра изучения исчезающих животных Национального института экологии Республики Корея.
«Для Всемирного фонда дикой природы совместный проект с Южной Кореей — это не только возможность увеличения численности дальневосточного аиста, но еще и перспектива формирования нового миграционного пути в рамках глобального Восточно-Азиатского пролетного пути. Это необходимо для обновления генофонда и устойчивости популяции аиста на Корейском полуострове, где ведется активная работа по восстановлению вида. Для этого, во-первых, планируется оптимизировать условия гнездования аиста на Ханке — здесь сосредоточено 50% популяции редкой птицы в Приморском крае, — и, во-вторых, поставить искусственные опоры и организовать гнездовую группировку аиста на Тумангане, в Хасанском природном парке, — комментирует старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, кандидат биологических наук Анна Сердюк (Барма). — Нас очень обнадеживает то, что в этом году во время пролета была отмечена большая численность аистов на Ханке — впервые 400 птиц, и более 30 аистов — на Тумангане. А одна птица из Южной Кореи, помеченная передатчиком, прилетала этим летом на Ханку и вернулась обратно. Эти факты говорят о том, что создаются благоприятные условия для возможности дополнения традиционного миграционного пути дальневосточного аиста из России в Китай, еще одной, «корейской» веткой».
Дальневосточный аист — одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Российской Федерации, МСОП, Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Более 80% гнезд дальневосточного аиста находится в бассейне Амура в России, за пределами нашей страны эта птица гнездится в Северо-Восточном Китае и, единично, в Японии и Южной Корее, а зимует — на равнинах реки Янцзы в Китае.
Долгие годы гнезда дальневосточного аиста разорялись, а сами птицы гибли на путях перелета и зимовках в Китае от браконьерских выстрелов и отравленных приманок. Из-за массового применения ДДТ аисты в 70-е годы ХХ века исчезли в Японии и Корее, и в настоящее время эти страны прилагают большие усилия и средства на их восстановление.
«В 1971 году в Южной Корее из-за гибели самца распалась последняя пара дальневосточного аиста, которая гнездилась в нашей стране. Благодаря российско-корейскому сотрудничеству, в 1996 году для восстановления популяции в Корею были привезены первые дальневосточные аисты из России. Всего за это время было передано 38 этих редких птиц, и сейчас в Южной Корее отмечены 65 дальневосточных аистов. Им требуется обновление генофонда. Для птиц не существует границ. И если аисты полетят на зимовку из России на Корейский полуостров, это будет большим успехом нашего совместного проекта, именно на это нацелено наше сотрудничество. А учитывая, что аиста в Корее испокон веков любят и чтят как священную птицу, как один из символов животного мира, эта природоохранная работа имеет более высокий смысл и благоприятно повлияет на жизнь обеих наших стран», — говорит Чой Ги Хйонг, исполнительный директор Центра изучения исчезающих животных Национального института экологии Республики Корея.
Новые искусственные опоры для дальневосточного аиста должны появиться в Ханкайском заповеднике благодаря сотрудничеству, Центра изучения исчезающих животных Национального института экологии Республики Корея, WWF России и государственного природного заповедника «Ханкайский». Меморандум, который подписали эти организации, — новый шаг к развитию международного сотрудничества в сохранении дальневосточного аиста в Амурском экорегионе.
«Больше половины дальневосточных аистов, прилетающих весной в Приморье, выводит потомство в Ханкайском заповеднике и его охранной зоне. На сегодняшний день у нас насчитывается 80 гнезд — в 73 из них аисты выводят потомство, и 7 пока нежилые, — комментирует директор Ханкайского заповедника Юрий Сушицкий. — Отсутствие подходящих деревьев и беспокойство со стороны человека — основные факторы, которые сдерживают развитие популяции. Уже больше 20 лет мы занимаемся возведением искусственных опор, только за последние 10 лет была установлена 21 опора, на 8 из них аисты уже выводят птенцов. Однако проблема в том, что, во-первых, возводить искусственные опоры нам приходится за счет собственных средств, отрывая их от основной деятельности заповедника, той же охраны. А во-вторых, опоры часто кренятся и падают от ветровой нагрузки, особенно в условиях большой воды на Ханке. Поэтому на сотрудничество с Кореей, основным пунктом которого является возведение искусственных опор для аиста, мы возлагаем большие надежды. И благодарны Всемирному фонду дикой природы за то, что он помог нам найти такого партнера».
Подписывая Меморандум о сотрудничестве, стороны договорились прилагать совместные усилия для развития сотрудничества в области охраны дальневосточного аиста, проведения исследовательских проектов и обмена информацией, организация научных и образовательных встреч. В рамках поездки в Приморье, специалисты из Центра изучения исчезающих животных Национального института экологии Республики Корея и WWF России посетили Ханкайский заповедник, национальной парк «Земля леопарда» и Хасанский природный парк.
- Владивосток распродает нежилую собственность в городе и на островах без молотка
- Меморандум о сотрудничестве заключен для сохранения дальневосточного аиста
- На предприятии Группы ННК состоялась корпоративная бизнес-игра "Руководители на передовой"
- Свыше 700 борцов и 20 команд из России и Кореи заявились на участие в Международном турнире по самбо
- Земля страхов "поселилась" в Музее современного искусства "Артэтаж" во Владивостоке
- Sika пришла на Дальний Восток
- Восточный экономический форум должен стать постоянно действующей площадкой
- Гонка регионов: Приморье заняло первое место в "битве" за Китай
- "Дальневосточный экспресс" из Иркутска до Владивостока и обратно планируют запустить в 2020 году
- Выход на край: Властям Владивостока "Артэтаж" не нужен
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.