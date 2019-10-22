Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 27 Ноября, 00:28 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 0 р.
1 EUR 0 р.
100 JPY 0 р.
10 CNY 0 р.
Тема номера
Крабоворот: Отняли краба, не трогайте рыбу
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2019

Регион сегодня
26.11 |
Владивосток распродает нежилую собственность в городе и на островах без молотка
26.11 |
Меморандум о сотрудничестве заключен для сохранения дальневосточного аиста
26.11 |
На предприятии Группы ННК состоялась корпоративная бизнес-игра "Руководители на передовой"
26.11 |
Свыше 700 борцов и 20 команд из России и Кореи заявились на участие в Международном турнире по самбо
25.11 |
Земля страхов "поселилась" в Музее современного искусства "Артэтаж" во Владивостоке
статьи раздела
Проект ДК
22 Октября 2019, 10:00
Кадры наступающего завтра "Система образования на Дальнем Востоке должна соответствовать потребностям новой экономики региона, а не готовить специалистов исчезающих профессий"
статьи раздела
Часовой пояс
25 Сентября 2019, 12:00
Дальневосточники пристегивают ремни Решить проблему доступных авиабилетов возможно только за счет государства, рыночные механизмы в этом случае не работают
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2019, 11:45
Живем одной жизнью с Дальним Востоком Корреспондент газеты "Золотой Рог" взял интервью у Президента Группы ННК Эдуарда Худайнатова
статьи раздела
Рынки
25 Сентября 2019, 11:45
Дальневосточники делят угольный пирог Конкурентом Приморья по перевалке угля на экспорт выступает Хабаровский край
статьи раздела
Регион сегодня
25 Сентября 2019, 10:15
Оппозиция на вырост Выборы-2019 на Дальнем Востоке: жесткое администрирование региональных кампаний и "выпуск пара" в муниципалитетах
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
26 Ноября 2019, 16:40 | Регион сегодня |

Меморандум о сотрудничестве заключен для сохранения дальневосточного аиста

WWF России, Ханкайский государственный биосферный заповедник и Центр изучения исчезающих видов животных Национального института экологии Республики Корея подписали меморандум о взаимопонимании в области охраны дальневосточного аиста и международном сотрудничестве сроком на пять лет

Подготовка этого соглашения велась с 2018 года, со времени проведения в Благовещенске Международной конференции по сохранению дальневосточного аиста и водно-болотных угодий Амура. На этой конференции, организованной WWF России, с участием специалистов из России, КНР, Японии и Республики Корея были подведены итоги крупномасштабного учета дальневосточного аиста—2018, определены дальнейшие шаги по изучению и охране, достигнуты договорённости, в том числе с орнитологами из Центра изучения исчезающих животных Национального института экологии Республики Корея.

 


 

«Для Всемирного фонда дикой природы совместный проект с Южной Кореей — это не только возможность увеличения численности дальневосточного аиста, но еще и перспектива формирования нового миграционного пути в рамках глобального Восточно-Азиатского пролетного пути. Это необходимо для обновления генофонда и устойчивости популяции аиста на Корейском полуострове, где ведется активная работа по восстановлению вида. Для этого, во-первых, планируется оптимизировать условия гнездования аиста на Ханке — здесь сосредоточено 50% популяции редкой птицы в Приморском крае, — и, во-вторых, поставить искусственные опоры и организовать гнездовую группировку аиста на Тумангане, в Хасанском природном парке, — комментирует старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, кандидат биологических наук Анна Сердюк (Барма).Нас очень обнадеживает то, что в этом году во время пролета была отмечена большая численность аистов на Ханке — впервые 400 птиц, и более 30 аистов — на Тумангане. А одна птица из Южной Кореи, помеченная передатчиком, прилетала этим летом на Ханку и вернулась обратно. Эти факты говорят о том, что создаются благоприятные условия для возможности дополнения традиционного миграционного пути дальневосточного аиста из России в Китай, еще одной, «корейской» веткой».

Дальневосточный аист — одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Российской Федерации, МСОП, Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Более 80% гнезд дальневосточного аиста находится в бассейне Амура в России, за пределами нашей страны эта птица гнездится в Северо-Восточном Китае и, единично, в Японии и Южной Корее, а зимует — на равнинах реки Янцзы в Китае.

Долгие годы гнезда дальневосточного аиста разорялись, а сами птицы гибли на путях перелета и зимовках в Китае от браконьерских выстрелов и отравленных приманок. Из-за массового применения ДДТ аисты в 70-е годы ХХ века исчезли в Японии и Корее, и в настоящее время эти страны прилагают большие усилия и средства на их восстановление.

«В 1971 году в Южной Корее из-за гибели самца распалась последняя пара дальневосточного аиста, которая гнездилась в нашей стране. Благодаря российско-корейскому сотрудничеству, в 1996 году для восстановления популяции в Корею были привезены первые дальневосточные аисты из России. Всего за это время было передано 38 этих редких птиц, и сейчас в Южной Корее отмечены 65 дальневосточных аистов. Им требуется обновление генофонда. Для птиц не существует границ. И если аисты полетят на зимовку из России на Корейский полуостров, это будет большим успехом нашего совместного проекта, именно на это нацелено наше сотрудничество. А учитывая, что аиста в Корее испокон веков любят и чтят как священную птицу, как один из символов животного мира, эта природоохранная работа имеет более высокий смысл и благоприятно повлияет на жизнь обеих наших стран», — говорит Чой Ги Хйонг, исполнительный директор Центра изучения исчезающих животных Национального института экологии Республики Корея.

Новые искусственные опоры для дальневосточного аиста должны появиться в Ханкайском заповеднике благодаря сотрудничеству, Центра изучения исчезающих животных Национального института экологии Республики Корея, WWF России и государственного природного заповедника «Ханкайский». Меморандум, который подписали эти организации, — новый шаг к развитию международного сотрудничества в сохранении дальневосточного аиста в Амурском экорегионе.

 


 

«Больше половины дальневосточных аистов, прилетающих весной в Приморье, выводит потомство в Ханкайском заповеднике и его охранной зоне. На сегодняшний день у нас насчитывается 80 гнезд — в 73 из них аисты выводят потомство, и 7 пока нежилые, — комментирует директор Ханкайского заповедника Юрий Сушицкий. — Отсутствие подходящих деревьев и беспокойство со стороны человека — основные факторы, которые сдерживают развитие популяции. Уже больше 20 лет мы занимаемся возведением искусственных опор, только за последние 10 лет была установлена 21 опора, на 8 из них аисты уже выводят птенцов. Однако проблема в том, что, во-первых, возводить искусственные опоры нам приходится за счет собственных средств, отрывая их от основной деятельности заповедника, той же охраны. А во-вторых, опоры часто кренятся и падают от ветровой нагрузки, особенно в условиях большой воды на Ханке. Поэтому на сотрудничество с Кореей, основным пунктом которого является возведение искусственных опор для аиста, мы возлагаем большие надежды. И благодарны Всемирному фонду дикой природы за то, что он помог нам найти такого партнера».

Подписывая Меморандум о сотрудничестве, стороны договорились прилагать совместные усилия для развития сотрудничества в области охраны дальневосточного аиста, проведения исследовательских проектов и обмена информацией, организация научных и образовательных встреч. В рамках поездки в Приморье, специалисты из Центра изучения исчезающих животных Национального института экологии Республики Корея и WWF России посетили Ханкайский заповедник, национальной парк «Земля леопарда» и Хасанский природный парк.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: дальневосточный аист  wwf 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
22 Октября 2019, 09:45
Александр Андреев: Приходится насаждать "светлые инициативы", но плохо получается В деловой повестке Восточного экономического форума (ВЭФ) традиционно нашлось место и экологическим проблемам
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
22 Октября 2019, 09:30
Анастасия ЯКУБЕК: Магадан - место силы Известный магаданский журналист, шеф-редактор группы специальных телевизионных проектов ГТРК "Магадан", Анастасия Якубек, которая является лауреатом премии ТЭФИ-Регион, представила в Москве, Магадане и на кинофестивале "Берега" (удостоен Диплома) документальный фильм "Я свободен".
статьи раздела
Финансы
24 Сентября 2019, 15:05
Дмитрий Брейтенбихер: Быть главным банком для VIP клиентов - это большая ответственность Российские банки активно наращивают бизнес в сегменте Private banking, следуя за потребностью состоятельных клиентов качественно управлять личным капиталом
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 13:15
Хорошая инвестпогода устанавливается в Приморье По итогам 2018 года, Приморский край улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись сразу на 20 позиций
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 12:00
Угольные терминалы на подходе Стивидорный бизнес традиционно считается объективным маркером состояния экономики Приморского края, уже давно являющегося лидером среди российских регионов по объемам перевалки угля на экспорт
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика