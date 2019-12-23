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Ли Хуэй увидел высокий потенциал ТОР "Надеждинская" в Приморье
ООО «УК ТОР «Приморье» (дочернее общество АО «Корпорация развития Дальнего Востока») представило территорию опережающего развития «Надеждинская» специальному представителю по Евроазиатским делам Правительства КНР господину Ли Хуэю.
В ходе визита на ТОР «Надеждинская» китайская делегация, в составе которой также находился генеральный консул Китайской Народной Республики во Владивостоке господин Янь Вэньбинь, получила информацию о ходе строительства инфраструктуры и ознакомилась с объектами резидентов, а также посетила предприятие одного из крупнейших инвесторов преференциальной площадки - ООО «Арника».
Резидент завершает строительство двух заводов по производству витаминов, кормовых ингредиентов и лекарств для животных, не имеющих аналогов в России. По соглашению с АО «КРДВ» компания «Арника» вложит в проект 3,9 млрд рублей и создаст 100 новых рабочих мест.
Заместитель генерального директора ООО «Арника» Егор Аврамов отметил, что заводы строятся при участии китайского партнера – компании VEGA Group. Значительную поддержку проекту оказывают Минвостокразвития России, АО «КРДВ» и АНО «АПИ».
«ТОР «Надеждинская» стала первой в Приморье территорией опережающего развития. Здесь ведут деятельность 56 резидентов с проектами общей стоимостью 35,1 млрд рублей и планами создать более 5 тысяч рабочих мест, - сообщил директор ООО «УК ТОР «Приморье» Василий Большаков. - Для резидентов уже построена новая дорожная сеть. В сентябре 2019 года введена в работу подстанция 220 кВ «Промпарк». Сейчас идет создание систем внутриплощадочного электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения».
По итогам посещения ТОР «Надеждинская» специальный представитель по Евроазиатским делам Правительства КНР господин Ли Хуэй заявил, что китайская сторона увидела огромный потенциал и перспективы развития проектов территории опережающего развития.
В продолжение визита господина Ли Хуэя в Приморский край состоялся круглый стол, посвященный вопросам китайско-российских отношений. В мероприятии приняли участие представители генерального консульства Китайской Народной Республики во Владивостоке, АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и ООО «УК ТОР «Приморье», сотрудники департамента международного сотрудничества администрации Приморского края и управления международных отношений администрации Владивостока, работники Восточного института и Института Конфуция Дальневосточного федерального университета, главные редакторы региональных СМИ.
«Стратегия развития Дальнего Востока России производит на меня очень сильное впечатление. Правительство Российской Федерации проводит огромную работу по развитию макрорегиона, активно действует в рамках улучшения бизнес-климата на законодательном уровне, учреждает и развивает преференциальные режимы ТОР и СПВ. В связи с этим мы наблюдаем стремительный рост экономики Дальнего Востока. Также мы видим, насколько эффективно привлекаются иностранные инвестиции. В вопросах развития российского Дальнего Востока мы нацелены на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество», - выразил мнение в ходе вступительного слова господин Ли Хуэй.
В ходе беседы Василий Большаков сказал, что целью взаимодействия с китайской стороной является укрепление международных связей и привлечение иностранных инвестиций в экономику Приморья, а также развитие и совершенствование режимов ТОР и СПВ в крае.
«В настоящее время среди резидентов ТОР и СПВ 98 компаний с иностранным участием, общая сумма инвестиций в реализуемые ими проекты составляет 367,5 млрд рублей, в планах создать более 20 тысяч рабочих мест. Неоспоримым лидером среди остальных стран является Китай. Среди резидентов ТОР и СПВ находится 52 компании с китайским участием. Общий объем китайских инвестиций превышает 300 млрд рублей», - отметил он.
Напомним, в управлении ООО «УК ТОР «Приморье», которая является единым центром предоставления услуг и сервисов АО «Корпорация развития Дальнего Востока», находятся территории опережающего развития «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень», «Нефтехимический». Кроме того, управляющая компания сопровождает резидентов свободного порта Владивосток в Приморском крае.
Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока
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