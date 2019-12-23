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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 27 Января, 18:18 |
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"Цифровой день" для представителей государственной и муниципальной власти прошел в Приморье
Участники мероприятия обсудили глобальный тренд — цифровизацию экономики, а также познакомились с современными цифровыми сервисами экосистемы Сбербанка для решения инфраструктурных задач регионов.
«Цифровизация – это не отдельная отрасль, она касается всех направлений деятельности: образования, здравоохранения, культуры и пр. И хотя Приморский край является лидером на Дальнем Востоке по цифровому развитию, нам этого недостаточно. Мы хотим воспользоваться опытом Сбербанка, чтобы также позитивно изменить себя в качестве предоставления государственным услуг», - отметила первый вице-губернатор Приморского края – председатель Правительства Приморского края Вера Щербина.
Она подчеркнула, что реализация национального проекта «Цифровая экономика» для краевой власти сейчас среди приоритетных задач, и поблагодарила Сбербанк за обучающую встречу.
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: «У нас есть решения практически для любых вопросов, которые сегодня возникают в работе органов власти, и мы рады предложить имеющиеся у нас компетенции и технологии по цифровизации Правительству Приморского края. У нас достаточно большой опыт взаимодействия с регионами. К примеру, нами внедрена программа «Amelia» в правительстве Магаданской области, обеспечивающая цифровое управление снабжением канцтоварами, автомобильным транспортом; на Камчатке уже работает «Монитор мэра», позволяющий контролировать деятельность уборочной дорожной техники».
Ряд инициатив, предложенных Сбербанком, уже внедряются в Приморье. В 2019 году запущен и уже успешно реализуется совместный проект по автоматизации системы оплаты проезда в общественном транспорте Владивостока, в планах – запустить его в других крупных городах края. Еще один проект, нашедший отклик у правительства Приморья, был предложен АО «Расчетные решения».
«Облачный биллинг БРИС ЖКХ способствует обеспечению повышения прозрачности начислений в сфере ЖКХ, и как следствие, росту уровня безопасности и надежности, доступности и качества оказываемых услуг. Платформа позволяет передавать показания счетчиков дистанционно, отказавшись от бумажных квитанций, посредством мобильного приложения, имеет многофункциональный личный кабинет, в котором будут отображаться все платежи и начисления по части ЖКХ в формате Единого платежного документа (ЕПД), - прокомментировал Алексей Махов, Управляющий директор дивизиона ЖКХ АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (дочерняя компания Сбербанка).
Особое внимание на конференции специалисты уделили цифровизации социальных сфер. Проекты дочерних компаний Сбербанка «Видеонаблюдение» и «Голосовые сервисы» направлены на повышение безопасности в учебных заведениях и пропускной способности в медицинских учреждениях. «Умный и Безопасный город» наполняется функциями в зависимости от региона и его потребностей: от «умных остановок» до системных решений по мониторингу работы коммунальных служб, экологического мониторинга и систем безопасности.
Итогом «Цифрового дня» стала утвержденная Правительством Приморского края и ПАО Сбербанк «дорожная карта» по цифровизации региона.
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