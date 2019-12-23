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Купившие путевки в Китай, могут отказаться от поездки и полностью вернуть свои средства
Купившие туры в Китай приморцы могут отказаться от путевок и компенсировать расходы в полном объеме.
Ростуризм сообщает о возникновении угрозы безопасности туристов в Китайской Народной Республике, связанной с участившимися случаями заражения новым коронавирусом. Путешественники из Приморья, которые приобрели путевки в Китай на ближайшее время и еще не выехали за пределы России, могут вернуть свои средства в полном объеме.
Как отмечает заместитель председателя Правительства Приморья Константин Шестаков, в настоящее время туристический поток приостановлен – пункты пропуска все еще закрыты в связи с празднованием китайского Нового года.
«Мы, следуя рекомендациям Ростуризма, по-прежнему убедительно просим туроператоров приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных услуг в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Организации на территории Приморья в настоящее время не формируют туры в Китай, как для организованных групп, так и индивидуальных туристов», – отмечает он.
В краевом агентстве по туризму Приморья напоминают: тем, кто в настоящее время находится в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности, не покидать территории гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания, за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета или места выезда.
Более того, при сложившихся обстоятельствах у туристов есть право требовать расторгнуть договор об оказании туристических услуг или изменить его условия. При расторжении такого документа до начала путешествия туристу или иному заказчику возвращается сумма, равная общей цене туристского продукта.
При возникновении вопросов можно обращаться на федеральную «горячую линию» для туристов: 8 (499) 678-12-03.
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