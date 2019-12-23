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Понедельник| 27 Января, 20:29 |
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Художница из Тайваня "заглянула" в головы и дома жителей Владивостока
В ЦСИ "Заря" прошла выставка участницы арт-резиденции Йен Хуа Ли "Следы памяти".
С помощью многочисленных визуальных элементов в своих инсталляциях она изучала взаимоотношения между людьми и их домом и определяла их «следы памяти». Во Владивостоке художница исследовала местность и культурные особенности города.
Первая часть выставки — инсталляция в читальном зале, включающая в себя «зашифрованные» впечатления художницы от города. «Многие говорили мне, что эта зима очень теплая, но не для меня, ведь я из южных земель. Русские люди кажутся мне очень сильными, ведь они изо дня в день выходят на эти морозы, да еще и ходят по владивостокским невероятным сопкам, которые существенно усложняют прогулки. В этом городе невероятная архитектура, особенно в центре города. При этом тут восхитительные природные пейзажи, - рассказала Йен Хуа Ли. - Во Владивостоке я продолжила работу над своим проектом, посвященном взаимоотношениям между людьми и их домом, и представила в ЦСИ «Заря» две инсталляции в рамках своего исследования.
Мурал на стене отображает попытки найти наиболее значимый символ России. Таковым стала матрешка и ее расположение на стене центра в читальном зале неслучайно. Я, как и жители Владивостока, приходящие сюда, в ЦСИ, полюбила это место за его атмосферу, которая располагает чувствовать себя как дома. Владивосток и Заря стали мне домом на время пребывания в России, поэтому птичка символизирует меня саму (имя Йен можно перевести как «ласточка»). На втором изображении волосы отображают блуждания в поисках своего места, некий лабиринт, который представляет собой еще и нашу память, накопленные впечатления и ассоциации, составляющие идентичность индивидуума».
Вторая часть демонстрируется в мастерской и состоит из серии фотографий, которые автор сделала в рамках резиденции, и записей интервью с гостями ЦСИ о том, что для них значит понятие «дома» и почему они живут во Владивостоке. Ответы самые разнообразные: «дом – это безопасность», «место, где не думаешь, как бы спрятаться», «куда, хочется вернуться», «откуда хочется путешествовать». Кто-то из героев записей жил в других городах по несколько лет, но захотел вернуться во Владивосток, кто-то все еще ищет свой дом, не ограничиваясь одной страной. Однако, все они сходятся в главном, дом там, где хорошо душе. Йен Хуа Ли объяснила, что книги за спиной участников видео находятся там не случайно. «Человек для меня – это книга, - отмечает художница. - Мы все начинаемся с первой страницы и уходим в космос, когда перелистываем последнюю. Все, что от нас остается – история воспоминаний. И большинство этих воспоминаний связаны с нашим домом, потому что это важная часть жизни. Я провела социологический опрос и узнала, что большая часть людей думают о возвращении в родные земли. Даже те, кто давно уехал на заработки в крупные города. Они уверены, что высокий доход никогда не заменит семьи и старых друзей».
Сама Йен Хуа Ли на вопрос о доме, ответила, что она - путешественница, которая наслаждается своей жизнью. Именно поэтому ее дом – везде, где ей хорошо. «Для меня было важно узнать, как местные жители чувствуют себя здесь и как они для себя определяют, что такое «дом». Их рассказы сопровождаются фотографиями старых домов Владивостока, так как меня интересует ещё и концепт памяти, а для города таковой является архитектура. Таким образом внутреннее ощущение дома, выраженное в переживаниях, наслаивается на внешнее воплощение дома как формы», - отметила художница.
Выставка была тепло принята зрителями: увиденное мотивирует их самостоятельно искать ответы на поставленные вопросы.
Досье «Золотого Рога»: Йен Хуа Ли родилась на Тайване. В 2002 году она окончила Национальный художественный университет Тайваня, в 2004 году получила степень магистра искусств в Университете Далласа, в 2007 — степень в Университете Северного Иллинойса. Ее работы были показаны на Тайване, в Китае, Японии, Германии, Австрии, Италии, Великобритании, Аргентине, Канаде, Мексике и США. Она неоднократно становилась номинантом и лауреатом различных премий в области искусства В своем творчестве она исследует то, как отношения между человеческим телом, разумом и духом в домашнем пространстве формируют память о человеческом существовании. Художница пытается объяснить, как происходит процесс обучения, сам феномен памяти и забвения через психологию и концепции визуального искусства.
Фото Андрея Урбановского
Диана БЕЛАЯ
Журнал "Дальневосточный капитал".
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