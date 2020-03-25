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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Мая, 23:16 |
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В Приморье цветет краснокнижный рододендрон Шлиппенбаха
Можно закрыть музей, перенести выставку, отменить концерт, но весну не отменишь!
В кадре - рододендрон Шлиппенбаха - Rhododendron schlippenbachii Maxim. Его цветение – одно из самых красивых природных явлений юга Приморского края.
Рододендрон Шлиппенбаха растёт в Китае, Корее и Японии, а в России его можно увидеть в Хасанском районе Приморского края. Одно из таких мест – полуостров Гамова.
Этот редко встречающийся вид рододендрона был найден в Корее в 1854 году русским офицером с фрегата «Паллада» А.Е.Шлиппенбахом.
Растение было внесено в Красные книги СССР (1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Перечень объектов, занесенных в Красную книгу Приморского края (2002), и находится под охраной Дальневосточного морского заповедника.
Досье "Дальневосточного капитала": Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук — «Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник» создан для сохранения природной среды наиболее богатого по составу морской и островной фауны и флоры залива Петра Великого Японского моря и, прежде всего, генофонда морских организмов. Площадь заповедника 64 316,3 га, в том числе 63 000 га морской акватории и 1136,3 га территории. Он расположен в западной части Японского моря и занимает около 10% площади залива Петра Великого — самой южной и тепловодной акватории дальневосточных морей России. В состав заповедника входит 11 островов, суммарная площадь которых составляет 1100 га. Вокруг морских границ заповедника установлена морская охранная зона шириной 3 мили. Охранная зона на суше установлена в виде полосы шириной 500 метров вдоль сухопутных границ заповедника.
Фото М.Скляровой, В.Серебрянского.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- В Приморье цветет краснокнижный рододендрон Шлиппенбаха
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