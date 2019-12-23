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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Зачем Трутнев едет в Приморье на три дня?
28-30 января состоится рабочая поездка Заместителя Председателя Правительства РФ - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в Приморский край, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Вице-премьер проведет совещания по выполнению планов социального развития центров экономического роста Приморского края; по вопросу реализации программы «Дальневосточная ипотека» в Приморском крае. Под его руководством пройдет заседание Наблюдательного совета Дальневосточного федерального университета.
Также Юрий Трутнев ознакомится с работами по благоустройству города Владивостока. В частности, вице-премьер осмотрит городскую инфраструктуру и гостиничные комплексы в районе мыса Бурный и в бухте Золотой Рог; посетит строительную площадку на улице Аксаковская, где строится выставочно-театральный комплекс, который объединит филиалы Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, Музея Востока, концертный зал и гостиничный комплекс Мариинского театра.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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Икры пожрать , бла бла бла , чемодан бабок забрать и обратно в златоглавую , регион наш развивать , развивает развивает уже сколько лет , одним словом трутнев
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