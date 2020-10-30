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28 Января 2021, 10:14 | Регион сегодня |

ННК-Приморнефтепродукт: поставки топлива на АЗС компании идут в штатном режиме

Запас бензина и ДТ региона сформирован в достаточном количестве, отметил гендиректор Андрей Волков

Уже 7 дней на АЗС «ННК-Приморнефтепродукт» отмечается ажиотажный спрос на топливо. Причина  - недостоверные сообщения, которые последнее время появились в публичном пространстве, отмечают представители компании. Между тем, причин для паники нет – на всех АЗС в крае сформирован достаточный запас топлива.

А поставки бензина и иных видов нефтепродуктов идут в штатном режиме, говорит генеральный директор «ННК-Приморнефтепродукт» Андрей Волков.

«Нефтебазы и АЗС Общества обеспечены необходимым запасом моторных топлив на 10 дней», - говорится в сообщении.

Таким образом, закупать топливо впрок у приморских автомобилистов нет никакой возможности.

«Ответственно заявляю: «Поставки топлив на нефтебазы и АЗС нашего предприятия осуществляются в штатном режиме, но, по причине погодных условий, случаются небольшие задержки с подвозом топлива на АЗС. Бензины производства Хабаровского НПЗ продолжат поступать на наши нефтебазы и АЗС с понедельника», - говорит Андрей Волков.

Теги: ННК  АЗС  топливо 


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