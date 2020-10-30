|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 30 Января, 08:34 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
ННК-Приморнефтепродукт: поставки топлива на АЗС компании идут в штатном режиме
Уже 7 дней на АЗС «ННК-Приморнефтепродукт» отмечается ажиотажный спрос на топливо. Причина - недостоверные сообщения, которые последнее время появились в публичном пространстве, отмечают представители компании. Между тем, причин для паники нет – на всех АЗС в крае сформирован достаточный запас топлива.
А поставки бензина и иных видов нефтепродуктов идут в штатном режиме, говорит генеральный директор «ННК-Приморнефтепродукт» Андрей Волков.
«Нефтебазы и АЗС Общества обеспечены необходимым запасом моторных топлив на 10 дней», - говорится в сообщении.
Таким образом, закупать топливо впрок у приморских автомобилистов нет никакой возможности.
«Ответственно заявляю: «Поставки топлив на нефтебазы и АЗС нашего предприятия осуществляются в штатном режиме, но, по причине погодных условий, случаются небольшие задержки с подвозом топлива на АЗС. Бензины производства Хабаровского НПЗ продолжат поступать на наши нефтебазы и АЗС с понедельника», - говорит Андрей Волков.
- Требования к безопасной перевалке угля в портах России предлагают ввести экологи
- ННК-Приморнефтепродукт: поставки топлива на АЗС компании идут в штатном режиме
- Родителям на заметку: школьников предупредили о изменении места акции за Навального
- Зимний автомобильный сезон в разгаре – заправляйтесь правильным топливом
- Опровержение.
- Нобелевский лауреат даст прогноз изменения климата в Приморье
- Губернатор Приморья выступил с новым заявлением по ситуации с коронавирусом
- 105 дней экспедиции: Научно-исследовательское судно "Профессор Логачев" прибыло во Владивосток
- "Военная ипотека" доступна в Банке "Приморье"
- WWF подвел итоги конкурса текстов к видеороликам сериала "Год журавля-2020"