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До 15 мая: "Живая тайга" ждет работы на конкурс от журналистов Дальнего Востока и Забайкалья

Чуть больше двух недель осталось до окончания приема работ на XIV Дальневосточный конкурс природоохранной журналистики "Живая тайга"—2020

Оргкомитет напоминает сроки, темы, условия и мероприятия конкурса. Заявки на участие заполняются и присылаются вместе с материалами до 15 мая исключительно в электронном виде.

Дальневосточный конкурс природоохранной журналистики «Живая тайга» в 14-й раз проводится для журналистов, авторских коллективов и редакций печатных и электронных СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской области, Еврейской автономной области и корпунктов российских СМИ на Дальнем Востоке. Его организаторами являются некоммерческие природоохранные организации — WWF России, Центр «Амурский тигр» и Союз экологических пресс-клубов Дальнего Востока.

На конкурс принимаются материалы, вышедшие в СМИ с 15 мая 2019 года. Для участия необходимо заполнить форму заявки  и прислать ее вместе с материалами в электронном виде до 15 мая 2020 года в адрес Оргкомитета [email protected] или [email protected]

В этом году Оргкомитет ждет от журналистов работы по темам:

· «Сохранение амурского тигра»

· «Лес для жизни»

· «Зеленый пояс Амура»

· «Земля заповедная»

· «Страна дикого лосося»

· «Личность в охране природы»

· «Всемирный год журавля».

 

Жюри конкурса также определит победителя в номинации «Самое зеленое СМИ» и обладателя спецприза имени Геннадия Шаликова «За лучшую операторскую работу». Напомним, этот приз появился в «Живой тайге» в прошлом году в память о талантливом кинооператоре, снявшем более 40 документальных фильмов о природе бассейна Амура.

Имена победителей, по традиции, будут объявлены в пресс-релизе 5 июня 2020 года, во Всемирный день окружающей среды – Российский день эколога.

Работы победителей конкурса буду размещены на веб-портале Амурского экорегиона WWF «АмурИнфорЦентр», где по инициативе Союза экологических пресс-клубов Дальнего Востока появился раздел «Живая тайга».

По традиции, наградой лучшим журналистам Дальнего Востока и Забайкалья станет кованый оригинальный «Женьшень», изготавливаемый по числу победителей конкурса «Живая тайга» в каждой номинации.

А главным мероприятием для победителей и лауреатов, отличительной особенностью и органичным завершением конкурса, является Школа экологической журналистики «Живая тайга». В этом году, как планируется, она должна состоятся с 30 июля по 3 августа 2020 года на базе «Заповедная» в Хасанском районе Приморского края. Здесь же пройдет и церемония вручения призов. Отметим, что обладатель Гран-при сможет совершить за счет Оргкомитета конкурса поездку, связанную с темой охраны природы.

Досье "Дальневосточного капитала": Председателем жюри конкурса «Живая тайга» является Андрей Островский, зам. председателя Приморской краевой организации Союза журналистов России, гл. редактор «Новой газеты» во Владивостоке.

В составе жюри: Василий Авченко, журналист «Новой газеты» во Владивостоке, обладатель Гран-при конкурса «Живая тайга» — 2010; Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр», кандидат биологических наук; Ольга Мальцева доцент Высшей школы телевидения ВГУЭС, кандидат политических наук; Владимир Ощенко, редактор программ Общественного телевидения Приморья, доцент департамента коммуникаций и медиа Школы гуманитарных наук ДВФУ, победитель конкурса «Живая тайга» в 2015, 2016, 2019 гг. ; Ирина Трофимова, собственный корреспондент ОТР в Забайкальском крае, руководитель Забайкальского экологического пресс-клуба «Берлога» — обладателя Гран-при конкурса «Живая тайга» — 2013; Юлия Фоменко, ведущий специалист отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России, отличник охраны природы РФ; Елена Щедрина, заслуженный работник культуры РФ, обладатель Гран-при конкурса «Живая тайга» — 2009. Секретарь жюри — Елена Старостина, координатор конкурса «Живая тайга», пресс-секретарь Амурского филиала WWF России, почетный работник охраны природы РФ.

Организацией мероприятий конкурса и его продвижением при поддержке WWF России и Центра «Амурский тигр» занимается Межрегиональный экологический пресс-клуб «Последняя среда».

За 13 лет проведения Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга» на суд жюри поступило 3255 публикаций, теле- и радиосюжетов, фильмов и передач. За победные «Женьшени» боролись 888 журналистов, режиссеров и операторов. Порядка 650 победителей, лауреатов и экспертов были участниками Школы экологической журналистики «Живая тайга».

Присоединяйтесь к сообществу природоохранных журналистов и экспертов охраны природы бассейна Амура и принимайте участие в конкурсе!

На фото: Символический «Женьшень» — приз победителям конкурса «Живая тайга» © Экологический пресс-клуб «Последняя среда». 

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: последняя среда  Живая тайга  амурский тигр  wwf России  конкурс 


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