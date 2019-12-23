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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Января, 07:17 |
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Власти Владивостока рекомендует временно ограничить туробмен с Китаем
Представителям туриндустрии краевого центра рекомендуется временно приостановить реализацию турпродуктов, а также отдельных услуг в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки.
«Чтобы избежать возникновения эпидемии коронавируса в городе Владивостоке, прошу вас учесть в работе рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и рассмотреть возможность ограничить приём иностранных граждан из стран АТР, подверженных данной эпидемии», – подчёркивается в обращении главы города Олега Гуменюка.
Стоит отметить, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта. При расторжении такого договора до начала путешествия туристу или иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта. Это право закреплено в статьях 10, 14 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», статье 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Напомним, что по информации министерства здравоохранения Приморья в настоящее время в медицинских учреждениях Владивостока и края нет пациентов с диагнозом «коронавирус». Все ранее опубликованные в социальных сетях данные о приморцах с подозрениями на коронавирус подтверждения не нашли. Также по информации ведомства, все лекарственные средства, медицинские изделия, требуемые для лечения пациентов, в больницах и поликлиниках края имеются в достаточном количестве.
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