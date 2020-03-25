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Среда| 29 Апреля, 17:46 |
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В Приморье и в бассейне Амура начался учет одного из самых редких видов пртиц
В регионах российской части бассейна Амура при поддержке WWF России стартовали работы по учету журавлей. Во Всемирный год журавля—2020 учет ведется как на путях пролета и в местах миграционных скоплений, так и путем поиска уже построенных птицами гнезд в местах гнездования.
«Несмотря на то, что журавли являются одними из самых редких видов птиц, обитающих в бассейне Амура, системное исследование их численности, области распространения, количества гнездящихся пар не велось очень долго. В результате сейчас достаточно сложно говорить даже об общей численности популяций журавлей и её динамике, что затрудняет понимание факторов, влияющих на численность птиц и принятие мер по их охране. В связи с этим, одним из ключевых направлений работы в рамках Года журавля стал именно учет журавлей в ключевых местах их обитания в бассейне Амура на территории Забайкальского края, Амурской области и Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев, а также учет на пролетных путях», — комментирует Юрий Гафаров, координатор проектов Амурского филиала WWF России по ООПТ, координатор Года журавля—2020 в бассейне Амура.
Раньше всех, в марте, учет журавлей во время миграции начали в Приморском крае сотрудники общественной организации «Амуро-Уссурийский центр биоразнообразия птиц». Они провели оценку численности журавлей, мигрирующих через Приморье.
«Идеальная точка для охвата всего миграционного потока лежит в долине реки Раздольная, южнее Уссурийска. Этот путь является одним из основных миграционных коридоров водоплавающих и околоводных птиц, зимующих на Японских островах и Корейском полуострове. На японском острове Изуми учитывается свыше 90% из зимующей в Японии группировки даурского и черного журавлей. Для журавлей, зимующих на Корейском полуострове, эти данные неизвестны из-за невозможности учитывать птиц на ряде важных зимовок, расположенных в демилитаризованной зоне и на территории Северной Кореи. Но, как показывают наблюдения, все журавли с Японско-Корейских зимовок идут транзитом через территорию Юго-Западного Приморья, где и могут быть подсчитаны с высокой эффективностью. В настоящее время идет обработка этих данных», — комментирует Анна Сердюк, старший координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям, кандидат биологических наук.
В Амурской области сотрудники общественной экологической организации «АмурСоЭС» начали подсчет журавлей, скопившихся на полях на территории заказника «Амурский» и его охранной зоны. Это одна из ключевых точек отдыха птиц, мигрирующих из южных районов Китая на север Амурской области и в Якутию. Здесь журавли и гуси отдыхают, набираются сил и откармливаются перед перелетом на места гнездования. А сотрудники Хинганского заповедника и общественной организации «Хранители Хингана» приступили с помощью БПЛА к поиску гнезд журавлей, которые гнездятся на Архаринской низменности, где расположен заповедник.
В Еврейской автономной области работу по учету журавлей проводят сотрудники заповедника «Бастак». Члены общественной организации «Багульник» проводят опрос местных жителей по встречам журавлей на территории области. Помощь в этом оказывают сотрудники авиалесоохраны. Численность гнездящихся даурских журавлей в ЕАО, по экспертной оценке, может составлять 20-60 пар, на юге Октябрьского и Ленинского районов области ежегодно отмечаются нескольких десятков, а то и сотен летающих «даурцев». Численность гнездящейся группировки японского журавля в ЕАО, по мнению экспертов, может составлять от 10 до 30 пар.
Юг Забайкальского края — одно из важнейших в мире мест обитания глобально угрожаемого вида — даурского журавля.
«Последний масштабный учет даурских журавлей в Забайкалье в 2019 году показал, что из-за многолетней засухи 2000-2010-х гг. и иссушения большей части гнездовых водно-болотных угодий произошло заметное перераспределение даурских журавлей. Почти все птицы переместились за пределы особо охраняемых территорий, в том числе — в не свойственную данному виду таежную зону. В результате снизилась численность и успешность размножения журавлей на этой территории. Но в 2019 году, в связи с начинающимся новым влажным многолетним климатическим периодом, в бассейне Онона отмечено медленное восстановление высохших водно-болотных угодий и начало процесса возвращения на них даурских журавлей. Поэтому для своевременной организации охраны вновь появляющихся гнездовых участков, в 2020 г. и последующие годы необходим мониторинг и регулярное обследование ранее известных гнездовых территорий», — отмечает Анна Сердюк, WWF России.
В этой работе активно используются беспилотные летательные аппараты, которые позволяют более точно пересчитать количество птиц в скоплениях и эффективны в поиске журавлиных гнезд, расположенных на земле среди высокой травянистой растительности. Летящий на небольшой высоте и скорости дрон обеспечивает надежное обнаружение гнезд, а встроенный GPS-модуль позволяет зафиксировать его точное местонахождение, вплоть до метров, что важно при дальнейшем мониторинге данных гнезд и организации их охраны.
«Работы будут вестись в течение всего времени нахождения журавлей в местах гнездования и летнего пребывания и завершатся учетами птиц во время осенней миграции. Сравнение результатов весенних и осенних учетов позволят, в том числе, оценить и эффективность размножения журавлей. Накопленный массив данных позволит специалистам разработать мероприятия, которые позволят сохранить и увеличить численность популяций редких птиц», — говорит Юрий Гафаров, координатор проектов Амурского филиала WWF России по ООПТ, координатор Года журавля—2020 в бассейне Амура.
Бассейн Амура – это уникальное место, где встречается сразу 6 видов журавлей из 15 известных на планете и из 9 видов, живущих на огромных пространствах Евразии. Пять из этих видов – серый, чёрный, даурский, японский и красавка – ежегодно гнездятся в бассейне реки Амур. Шестой вид, стерх, бывает здесь на пролетах весной и осенью, но гнездится севернее, в Якутии. Летом на Амуре стерх представлен молодыми птицами, которые набираются здесь сил и опыта в период взросления
Международный фонд охраны журавлей и Рабочая группа по журавлям Евразии по инициативе WWF России объявили 2020 год Всемирным Годом журавля. Поводом послужило все ухудшающее положение популяций журавлей Восточной Азии. Союз охраны птиц России выбрал журавля Птицей 2020 года в России.
В бассейне Амура WWF России вместе с партнерами, среди которых 24 заповедника и национальных парка, 6 дружин охраны природы и 22 общественных организации, продолжает общественную кампанию «Журавль — птица мира». Все материалы по Году Журавля находятся на специальной странице информационного портала АмурИнфоЦентр.
На верхнем фото: Скопления черных журавлей в Амурском заказнике. Фото Александр Барбарич, БГПУ.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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