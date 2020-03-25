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Больницы края получили от Банка "Приморье" средства защиты и медицинское оборудование
Медики Находкинской городской больницы получили 150 респираторов максимального класса защиты FFP3, а также инфузионный шприцевый насос Perfusor Compactplus. Такой же медицинский прибор, необходимый для безопасного и высокоточного введения лекарств в организм пациента, поступил и в Центральную больницу г. Уссурийска. В ближайшее время с помощью Банка «Приморье» будет оснащена подстанция Скорой медицинской помощи в поселке Южно-Морской, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в PR ПАО АКБ «Приморье».
- Для нас социальная ответственность бизнеса – не просто слова, а один из важнейших принципов работы. Поэтому Банк «Приморье» предложил свою помощь Министерству здравоохранения и больницам Приморского края, находящимся на «передовой» борьбы с коронавирусом. Переданные в медицинские учреждения средства индивидуальной защиты полностью соответствуют необходимым стандартам для работы в условиях пандемии, закупленные медицинские устройства также очень нужны на первой линии борьбы с опасной болезнью, - комментирует Председатель Правления Банка «Приморье» Сергей Белавин. – С этой общей проблемой мы сможем справиться только вместе, и мы выражаем искреннюю благодарность медикам за их самоотверженный и героический труд в этот непростой период.
Зампред правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко поблагодарила Банк «Приморье» за поддержку:
- Сегодня непростое время, и все медики благодарны за помощь и поддержку, проявленные в то время, когда экономика испытывает такие очевидные трудности. Вы не только находите в себе силы преодолевать трудности, но и подставлять плечо тем, кому она особенно нужна, – сказала Анастасия Худченко. – Очень многим представителям бизнеса не нужно объяснять, что такое социальная ответственность. Руку поддержки и помощи медикам Приморья протянули более сотни предприятий, среди которых и крупнейшие заводы региона, и ресурсоснабжающие организации, и представители малого и среднего бизнеса, и волонтеры.
По данным Министерства здравоохранения Приморского края, несмотря на то, что в последнее время отмечается снижение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, крупные города Приморья - Владивосток, Находка, Уссурийск – остаются лидерами по число выявлений COVID-19. Так, в настоящее время в Находке развёрнуто пять инфекционных госпиталей, в которых размещаются пациенты с коронавирусной инфекцией. Для врачей и среднего медицинского персонала, работающих в госпиталях и горбольнице Находки, очень важно использовать именно такие респираторы.
- Мы искренне благодарим наших партнёров, банк «Приморье», за помощь в борьбе с распространением COVID-19, а также за понимание того, в каких тяжелых условиях сегодня работает медперсонал. В так называемой красной зоне врачи и медсестры инфекционных
госпиталей проводят за смену до шести часов. Банк закупил для них респираторы с третьим уровнем защиты, которые максимально защищают медиков от возможного заражения. Такая поддержка медработников особенно ценна, – комментирует Врио главного врача КГБУЗ «Находкинская ГБ» Альфия Семенюк.
Также в городские больницы Находки и Уссурийска Банк «Приморье» передал инфузоматы «Перфузор компакт плюс» производства B.Braun Melsungen – химические шприцевые насосы, незаменимые при реанимации, в анестезии, хирургии, терапии. Эти приборы позволяют с высокой точностью вводить в организм лекарственные препараты, обеспечивая безопасность пациента. С помощью электроники медицинский работник контролирует скорость вливания и объем подаваемых растворов.
- Для нашего госпиталя инфузионный насос придется очень кстати. Этот прибор позволяет экономить время и действительно облегчают работу медперсонала. Инфузионный насос мы будем использовать в реанимационном отделении, - прокомментировал заведующий инфекционным госпиталем Уссурийской центральной городской больницы Станислав Закревский.
Кроме того, в ближайшее время будет закуплена медицинская мебель для оснащения пункта оперативной медицинской помощи в поселке Южно-Морской, который относится к Находкинскому городскому округу. Пункт будет работать на постоянной основе, не только на время пандемии.
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