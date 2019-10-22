Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 29 Ноября, 09:59 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 64.1 р.
1 EUR 70.57 р.
100 JPY 58.6 р.
10 CNY 91.15 р.
Тема номера
Крабовладельцы
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2019

Регион сегодня
29.11 |
Сахалинский писатель открыл "Землю страхов" во Владивостоке
28.11 |
Любители и профессиональные исполнители аргентинского танго покажут "El pulso del tango" во Владивостоке
26.11 |
Владивосток распродает нежилую собственность в городе и на островах без молотка
26.11 |
Меморандум о сотрудничестве заключен для сохранения дальневосточного аиста
26.11 |
На предприятии Группы ННК состоялась корпоративная бизнес-игра "Руководители на передовой"
статьи раздела
Проект ДК
22 Октября 2019, 10:00
Кадры наступающего завтра "Система образования на Дальнем Востоке должна соответствовать потребностям новой экономики региона, а не готовить специалистов исчезающих профессий"
статьи раздела
Часовой пояс
25 Сентября 2019, 12:00
Дальневосточники пристегивают ремни Решить проблему доступных авиабилетов возможно только за счет государства, рыночные механизмы в этом случае не работают
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2019, 11:45
Живем одной жизнью с Дальним Востоком Корреспондент газеты "Золотой Рог" взял интервью у Президента Группы ННК Эдуарда Худайнатова
статьи раздела
Рынки
25 Сентября 2019, 11:45
Дальневосточники делят угольный пирог Конкурентом Приморья по перевалке угля на экспорт выступает Хабаровский край
статьи раздела
Регион сегодня
25 Сентября 2019, 10:15
Оппозиция на вырост Выборы-2019 на Дальнем Востоке: жесткое администрирование региональных кампаний и "выпуск пара" в муниципалитетах
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
29 Ноября 2019, 09:00 | Регион сегодня |

Сахалинский писатель открыл "Землю страхов" во Владивостоке

27 ноября во Владивостоке состоялась презентация новых детских книг сахалинского писателя Игоря Янчука

Игорь Янчук представил продолжение своей сказочной серии книг «Приключения Кати и Марка» вместе с художницей из Владивостока Натальей Плотниковой, ставшей иллюстратором третьей книги «Приключения Кати и Марка на Земле страхов». Презентация проходила в Музее современного искусства «Артэтаж», где начала работу выставка Натальи Плотниковой «Книжная графика для детей».

Первая книга писателя под названием «Приключения Кати и Марка в волшебном мире детских снов» вошла в «лонг-лист» Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева в номинации «Проза для детей», попав в десятку лучших.

Волшебная история, которая началась на юге Сахалина, продолжается. Главные герои - Марк и его сестра Катя, преодолев Заколдованную долину, оказались на Земле страхов. Им предстоит победить свои страхи и найти ответы на загадки бесконечного лабиринта. Об этом рассказывает третья книга из серии фантазийного путешествия, состоящего из семи томов, придуманного Игорем Янчуком, известным на Сахалине адвокатом и областным депутатом.

 


 

 

 

 

 

«Третья книга – это путешествие в детское сознание, знакомство со страхами, понимание, как можно с ними бороться. Я вспомнил свои страхи, послушал детей. Например, моя дочь очень боится собаки-робота. Также, в книжке есть познавательные факты, например, как вычислить расстояние до молнии», - рассказал автор.

 


 

По словам иллюстратора книги Натальи Плотниковой, главными идейными вдохновителями рисунков стали ее трое дочерей.

«Я читала эту книгу своей младшей дочери, она подсказывала мне, например, что ящерка была фиолетовая, а Марк был вот в таком костюме. Браться за иллюстрации было немного страшно, ведь это книжка для детей, а значит, рисунки должны быть особыми - интересными и насыщенными. Этот опыт для меня был очень приятным и вдохновляющим», - поделилась своими впечатлениями Наталья Плотникова.

Книга «Приключения Кати и Марка в Снежной стране», проиллюстрированная художницей из Белгорода Ольгой Алексеенко, познакомит юных читателей с новыми героями, снежными и звездными. По словам автора, все книги должны показать юным читателям важность дружбы между братом и сестрой. «С каждой книгой они закаляются душевно, начинают понимать, что такое дружба и взаимопомощь», - рассказал Игорь Янчук.

 


 

"Азбука в стихах и рисунках о Сахалине и Курилах" - еще один совместный проект Игоря Янчука и Натальи Плотниковой.

 


 

Редактором проекта выступил Павел Шугуров. Он также стал куратором выставки «Книжная графика для детей», которая будет проходить в "Артэтаже до 1 декабря.

 


 

Своим вопросом, почему у Сахалина есть своя азбука, а у Владивостока и Приморья - нет, директор Владивостокского музея современного искусства «Артэтаж» Александр Городний помог раскрыть секрет. Как рассказал Павел Шугуров, работа над приморской азбукой уже идет, и 1 сентября 2020 года первоклассники Владивостока уже увидят издание.

Все четыре книги сказок Игоря Янчука представлены в книжных магазинах Владивостока:

Дом книги (ул.Светланская, 45, ТЦ Малый ГУМ, 3-й этаж) и в других филиалах сети книжных магазинов "Приморский торговый дом книги".

Каждое 15 число месяца в магазине действует 15%-ная скидка на все товары, также на сайте Primbook.ru можно заказать книги со скидкой в 15%.

«Зеленые кирпичики» (ТЦ "Зелёные Кирпичики", ул. Светланская, 23, цокольный этаж, павильон 10)

«Луна и грош» (ул. Алеутская, 26, вход в арку)

«Невельской» (ул. Фокина, 10-А, вход в арку за магазином «Алеутский»)

 

Выставка Натальи Плотниковой открыта в "Артэтаже" до 1 декабря

Океанский проспект, 9.

Время работы: ср-вс с 10:00 до 19:00

Вход на открытие свободный

Стоимость полного билета 200 руб.

Льготного - 50 руб.

Дети до 7 лет - бесплатно.

Фото Андрея УРБАНОВСКОГО

Диана БЕЛАЯ. Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
22 Октября 2019, 09:45
Александр Андреев: Приходится насаждать "светлые инициативы", но плохо получается В деловой повестке Восточного экономического форума (ВЭФ) традиционно нашлось место и экологическим проблемам
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
22 Октября 2019, 09:30
Анастасия ЯКУБЕК: Магадан - место силы Известный магаданский журналист, шеф-редактор группы специальных телевизионных проектов ГТРК "Магадан", Анастасия Якубек, которая является лауреатом премии ТЭФИ-Регион, представила в Москве, Магадане и на кинофестивале "Берега" (удостоен Диплома) документальный фильм "Я свободен".
статьи раздела
Финансы
24 Сентября 2019, 15:05
Дмитрий Брейтенбихер: Быть главным банком для VIP клиентов - это большая ответственность Российские банки активно наращивают бизнес в сегменте Private banking, следуя за потребностью состоятельных клиентов качественно управлять личным капиталом
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 13:15
Хорошая инвестпогода устанавливается в Приморье По итогам 2018 года, Приморский край улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись сразу на 20 позиций
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 12:00
Угольные терминалы на подходе Стивидорный бизнес традиционно считается объективным маркером состояния экономики Приморского края, уже давно являющегося лидером среди российских регионов по объемам перевалки угля на экспорт
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика