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Сахалинский писатель открыл "Землю страхов" во Владивостоке
Игорь Янчук представил продолжение своей сказочной серии книг «Приключения Кати и Марка» вместе с художницей из Владивостока Натальей Плотниковой, ставшей иллюстратором третьей книги «Приключения Кати и Марка на Земле страхов». Презентация проходила в Музее современного искусства «Артэтаж», где начала работу выставка Натальи Плотниковой «Книжная графика для детей».
Первая книга писателя под названием «Приключения Кати и Марка в волшебном мире детских снов» вошла в «лонг-лист» Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева в номинации «Проза для детей», попав в десятку лучших.
Волшебная история, которая началась на юге Сахалина, продолжается. Главные герои - Марк и его сестра Катя, преодолев Заколдованную долину, оказались на Земле страхов. Им предстоит победить свои страхи и найти ответы на загадки бесконечного лабиринта. Об этом рассказывает третья книга из серии фантазийного путешествия, состоящего из семи томов, придуманного Игорем Янчуком, известным на Сахалине адвокатом и областным депутатом.
«Третья книга – это путешествие в детское сознание, знакомство со страхами, понимание, как можно с ними бороться. Я вспомнил свои страхи, послушал детей. Например, моя дочь очень боится собаки-робота. Также, в книжке есть познавательные факты, например, как вычислить расстояние до молнии», - рассказал автор.
По словам иллюстратора книги Натальи Плотниковой, главными идейными вдохновителями рисунков стали ее трое дочерей.
«Я читала эту книгу своей младшей дочери, она подсказывала мне, например, что ящерка была фиолетовая, а Марк был вот в таком костюме. Браться за иллюстрации было немного страшно, ведь это книжка для детей, а значит, рисунки должны быть особыми - интересными и насыщенными. Этот опыт для меня был очень приятным и вдохновляющим», - поделилась своими впечатлениями Наталья Плотникова.
Книга «Приключения Кати и Марка в Снежной стране», проиллюстрированная художницей из Белгорода Ольгой Алексеенко, познакомит юных читателей с новыми героями, снежными и звездными. По словам автора, все книги должны показать юным читателям важность дружбы между братом и сестрой. «С каждой книгой они закаляются душевно, начинают понимать, что такое дружба и взаимопомощь», - рассказал Игорь Янчук.
"Азбука в стихах и рисунках о Сахалине и Курилах" - еще один совместный проект Игоря Янчука и Натальи Плотниковой.
Редактором проекта выступил Павел Шугуров. Он также стал куратором выставки «Книжная графика для детей», которая будет проходить в "Артэтаже до 1 декабря.
Своим вопросом, почему у Сахалина есть своя азбука, а у Владивостока и Приморья - нет, директор Владивостокского музея современного искусства «Артэтаж» Александр Городний помог раскрыть секрет. Как рассказал Павел Шугуров, работа над приморской азбукой уже идет, и 1 сентября 2020 года первоклассники Владивостока уже увидят издание.
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«Зеленые кирпичики» (ТЦ "Зелёные Кирпичики", ул. Светланская, 23, цокольный этаж, павильон 10)
«Луна и грош» (ул. Алеутская, 26, вход в арку)
«Невельской» (ул. Фокина, 10-А, вход в арку за магазином «Алеутский»)
Выставка Натальи Плотниковой открыта в "Артэтаже" до 1 декабря
Океанский проспект, 9.
Время работы: ср-вс с 10:00 до 19:00
Вход на открытие свободный
Стоимость полного билета 200 руб.
Льготного - 50 руб.
Дети до 7 лет - бесплатно.
Фото Андрея УРБАНОВСКОГО
Диана БЕЛАЯ. Журнал "Дальневосточный капитал".
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