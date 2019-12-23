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30 Января 2020, 21:10 | Регион сегодня

В Приморье намерены повысить производительность труда минимум на 30 процентов

11 компаний региона уже стали пилотными участниками проекта

Приморский край вошел в число первых субъектов Дальнего Востока, где стартовал национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». О целях и возможностях реализации программы на предприятиях региона рассказали на специальном семинаре в четверг, 30 января, в Правительстве Приморья.

Мероприятие, приуроченное к запуску нацпроекта, собрало около 200 представителей крупных производств края в различных сферах: от сельского хозяйства до судостроения. Профильные эксперты – представители Федерального центра компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда, руководители региональных органов власти, рассказали предпринимателям региона, чем для них может быть полезен проект.

Как отметил представитель оператора нацпроекта – Федерального центра компетенций, 11 компаний региона уже стали пилотными участниками проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Всего до 2024 года он охватит 117 средних и крупных предприятий обрабатывающих производств, сельского хозяйства, транспорта, строительства, ЖКХ в Приморье. Итогом этой работы должно стать внедрение культуры бережливого производства и повышение производительности труда минимум на 30%.

«Принципы бережливого производства можно внедрить на любом крупном и среднем предприятии несырьевых отраслей экономики. Это обрабатывающая, деревообрабатывающая, рыбоперерабатывающая промышленности, машино- и судостроение, строительство, сельское хозяйство, транспортировка и хранение, ЖКХ. Основные критерии: выручка от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей в год, доля иностранного участия не более 25%», – рассказал заместитель генерального директора ФЦК Владимир Солодов.

Планируется, что в целом реализация пилотного проекта в конкретных организациях позволит повысить загрузку персонала и оборудования до 85%, снизить время протекания процессов до 50%, вдвое сократить запасы незавершенного производства. Предприятия-участники смогут получить методическое сопровождение, обучить управленческое звено и предоставить возможность международных стажировок в сфере повышения производительности труда. А также использовать займы по программе от Фонда развития промышленности от 50 до 300 миллионов рублей сроком до 5 лет под 1% годовых. Эти средства можно потратить на разработку и трансфер технологий, приобретение промышленного оборудования, инжиниринг.

Также для предприятий-участников нацпроекта предусмотрены кредиты на инвестиционные цели в размере от 500 тысяч до 1 миллиарда рублей на срок до 10 лет по ставке до 8,5% годовых. Введен механизм субсидирования процентных ставок в размере 3,5 % по кредитам для субъектов предпринимательства.

По словам председателя Правительства Приморья Веры Щербина, на сегодняшний день в крае более 160 предприятий, которые подходят по критериям и могут претендовать на участие в нацпроекте. 16 из них будут отобраны для участия и получат господдержку уже в 2020 году.

«Перед всеми субъектами страны ставятся единые целевые показатели. Задача стоит амбициозная. Возможно, нам удастся подключить все 167 предприятий. Пока мы только изучаем, что нам предлагает федеральный центр, но у нас разработано много и своих инструментов поддержки бизнеса. Если мы даем предприятиям деньги, то мы перед ними будем ставить задачи обновления производства, технологических процессов, увеличения выпуска собственной продукции. На таких условиях будем строить с ними взаимоотношения», – отметила первый вице-губернатор – председатель Правительства Приморского края Вера Щербина.

Она также подчеркнула, что несмотря на повышение технологичности производств, работникам предприятий не стоит бояться сокращений из-за модернизации. По ее словам, на Дальнем Востоке наблюдается острая нехватка рабочей силы, и, если какие-то специалисты высвободятся из производственного процесса, им будет предоставлена возможность переобучения. Для предприятий-участников нацпроекта на эти цели предусмотрена субсидия.

Напомним, в Приморье в настоящее время реализуются 52 региональных проекта, которые соответствуют задачам 11 национальных проектов, разработанным по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Фото – Диана Шарафулисламова

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: кадры  проект  производительность труда 


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