|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 31 Января, 07:28 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье намерены повысить производительность труда минимум на 30 процентов
Приморский край вошел в число первых субъектов Дальнего Востока, где стартовал национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». О целях и возможностях реализации программы на предприятиях региона рассказали на специальном семинаре в четверг, 30 января, в Правительстве Приморья.
Мероприятие, приуроченное к запуску нацпроекта, собрало около 200 представителей крупных производств края в различных сферах: от сельского хозяйства до судостроения. Профильные эксперты – представители Федерального центра компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда, руководители региональных органов власти, рассказали предпринимателям региона, чем для них может быть полезен проект.
Как отметил представитель оператора нацпроекта – Федерального центра компетенций, 11 компаний региона уже стали пилотными участниками проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Всего до 2024 года он охватит 117 средних и крупных предприятий обрабатывающих производств, сельского хозяйства, транспорта, строительства, ЖКХ в Приморье. Итогом этой работы должно стать внедрение культуры бережливого производства и повышение производительности труда минимум на 30%.
«Принципы бережливого производства можно внедрить на любом крупном и среднем предприятии несырьевых отраслей экономики. Это обрабатывающая, деревообрабатывающая, рыбоперерабатывающая промышленности, машино- и судостроение, строительство, сельское хозяйство, транспортировка и хранение, ЖКХ. Основные критерии: выручка от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей в год, доля иностранного участия не более 25%», – рассказал заместитель генерального директора ФЦК Владимир Солодов.
Планируется, что в целом реализация пилотного проекта в конкретных организациях позволит повысить загрузку персонала и оборудования до 85%, снизить время протекания процессов до 50%, вдвое сократить запасы незавершенного производства. Предприятия-участники смогут получить методическое сопровождение, обучить управленческое звено и предоставить возможность международных стажировок в сфере повышения производительности труда. А также использовать займы по программе от Фонда развития промышленности от 50 до 300 миллионов рублей сроком до 5 лет под 1% годовых. Эти средства можно потратить на разработку и трансфер технологий, приобретение промышленного оборудования, инжиниринг.
Также для предприятий-участников нацпроекта предусмотрены кредиты на инвестиционные цели в размере от 500 тысяч до 1 миллиарда рублей на срок до 10 лет по ставке до 8,5% годовых. Введен механизм субсидирования процентных ставок в размере 3,5 % по кредитам для субъектов предпринимательства.
По словам председателя Правительства Приморья Веры Щербина, на сегодняшний день в крае более 160 предприятий, которые подходят по критериям и могут претендовать на участие в нацпроекте. 16 из них будут отобраны для участия и получат господдержку уже в 2020 году.
«Перед всеми субъектами страны ставятся единые целевые показатели. Задача стоит амбициозная. Возможно, нам удастся подключить все 167 предприятий. Пока мы только изучаем, что нам предлагает федеральный центр, но у нас разработано много и своих инструментов поддержки бизнеса. Если мы даем предприятиям деньги, то мы перед ними будем ставить задачи обновления производства, технологических процессов, увеличения выпуска собственной продукции. На таких условиях будем строить с ними взаимоотношения», – отметила первый вице-губернатор – председатель Правительства Приморского края Вера Щербина.
Она также подчеркнула, что несмотря на повышение технологичности производств, работникам предприятий не стоит бояться сокращений из-за модернизации. По ее словам, на Дальнем Востоке наблюдается острая нехватка рабочей силы, и, если какие-то специалисты высвободятся из производственного процесса, им будет предоставлена возможность переобучения. Для предприятий-участников нацпроекта на эти цели предусмотрена субсидия.
Напомним, в Приморье в настоящее время реализуются 52 региональных проекта, которые соответствуют задачам 11 национальных проектов, разработанным по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Фото – Диана Шарафулисламова
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Открытие буферной зоны вокруг Уссурийска показало спрос
- В Приморье намерены повысить производительность труда минимум на 30 процентов
- Дата назначена. Приморье переходит на электронные трудовые книжки
- Во Владивостоке в суде бьются за городской сквер
- Во Владивостоке "маугли" стали меньше болеть
- Власти Владивостока рекомендует временно ограничить туробмен с Китаем
- Зимняя "перепись" птиц и зверей началась в нацпарке "Бикин" в Приморье
- В Приморье для аптек установили пониженную налоговую ставку
- В Приморье специалистов заповедников и нацпарков готовят к тушению пожаров
- Вплоть до уголовного: За скрутку пробега у автомобилей планируют ввести наказание
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.