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XIV конкурс "Живая тайга" приглашает к участию журналистов юга Дальнего Востока и Забайкалья
Дальневосточный конкурс «Живая тайга» c 2007 года проводится для журналистов, авторских коллективов и редакций печатных и электронных СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской области, Еврейской автономной области и корпунктов российских СМИ на Дальнем Востоке.
На конкурс принимаются материалы, вышедшие в СМИ с 15 мая 2019 года. Для участия необходимо заполнить форму заявки (см. в приложении) и прислать ее вместе с материалами в электронном виде до 15 мая 2020 года в адрес Оргкомитета [email protected] или [email protected].
В этом году Оргкомитет ждет от журналистов работы по темам: «Сохранение амурского тигра», «Лес для жизни», «Зеленый пояс Амура», «Земля заповедная», «Страна дикого лосося», «Личность в охране природы» и «Всемирный год журавля». Последняя, новая номинация, специально учреждена WWF России во Всемирный год журавля-2020, чтобы обратить внимание журналистов и общества на проблему сохранения журавлей в бассейне Амура.
«Все темы конкурса — фактически, основные направления работы Всемирного фонда дикой природы в бассейне Амура. В них нет мелочей, но есть детали, которые помогают не упустить главное. Например, когда мы говорим слово «птица», обычно возникает ассоциация, что она обязательно живет на дереве, высоко от земли. Что касается журавлей, то это не так. Все журавлиные, кроме венценосного журавля, который у нас в России не водится, строят свои гнезда, выводят потомство и обитают на земле, преимущественно в болотах и по берегам проток, озер. С этим и связаны угрожающие им опасности — травяные палы, загрязнения воды и почвы, браконьерство. Но многие люди об этом просто не знают и даже не думают, когда совершают какие-то действия, несущие угрозу этим редким грациозным птицам, — высоким, в рост с человека, как бы созданным природой для того, чтобы в наших степных прериях удивлять и восхищать…Мы надеемся, что именно журналисты в Год журавля помогут рассказать об этих птицах своим читателям, зрителям и слушателям, увлечь их своими репортажами, сделать сторонниками сохранения природы. Тем более что бассейн Амура является самым «журавлиным» регионом мира — здесь встречается 6 из 15 видов журавлей, обитающих на планете — более, чем где-либо ещё на Земле. Даурский, японский, серый, черный журавли и журавль-красавка ежегодно возвращаются на Амур весной и выводят потомство. Стерх бывает здесь весной и осенью на пролете, а летом представлен молодыми птицами, которые живут в бассейне Амура в период взросления, но гнездятся севернее, в Якутии», — говорит директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов.
Жюри конкурса также определит победителя в номинации «Самое зеленое СМИ» и обладателя спецприза имени Геннадия Шаликова «За лучшую операторскую работу». Напомним, этот приз появился в «Живой тайге» в прошлом году в память о талантливом кинооператоре, снявшем более 40 документальных фильмов о природе бассейна Амура.
Имена победителей, по традиции, будут объявлены 5 июня 2020 года, во Всемирный день окружающей среды – Российский день эколога.
Работы победителей конкурса буду размещены на информационном портале Амурского экорегиона «АмурИнфорЦентр», где по инициативе Союза экологических пресс-клубов Дальнего Востока появился раздел «Живая тайга».
«Являясь соорганизатором конкурса экологической журналистики, год от года наша организация во главу угла ставит создание условий для правдивого информирования общественности о той огромной работе, которая проделывается государством и общественными природоохранными организациями для сохранения уникальной природы юга Дальнего Востока и её обитателей, решения ключевых экологических проблем региона. Мы заинтересованы в том, чтобы распространяемая СМИ информация была правдива и корректна, ведь «ушедшая в массы» даже непреднамеренная ложь может иметь трагические последствия, как для природы в целом, так и для отдельных её обитателей. Добиться этого без постоянной коммуникации с заинтересованными СМИ и отдельными журналистами крайне трудно или вовсе невозможно, и именно такая коммуникация – неотъемлемая часть конкурса «Живая тайга» и Школы природоохранной журналистики, проводимой для его победителей и призёров. За уже немалые годы своей жизни конкурс стал отличной площадкой для формирования журналистского сообщества, которое объединяют искренняя любовь к природе, правильное понимание принципов её охраны и высочайший профессионализм. Все эти качества, дополненные новыми знаниями от представителей природоохранных организаций, которые передаются на семинаре «Живой тайги» позволяют членам этого сообщества выставлять мощный заслон дезинформации в публичном поле. Ждём на конкурс яркие, честные и действенные журналистские работы, которые в ушедшем году служили нашему общему делу – сохранению уникальной природы юга Дальнего Востока», — говорит генеральный директор Центра «Амурский тигр», к. б. н. Сергей Арамилев.
Традиционно, наградой лучшим журналистам Дальнего Востока и Забайкалья станет оригинальный «Женьшень», изготавливаемый в мастерской художественной ковки «Куй с нами» и мастерской «Жар-птица» по числу победителей конкурса «Живая тайга» в каждой номинации.
Хотя, и здесь иногда бывают исключения. Например, в прошлом году «Женьшень» «Живой тайги» впервые за время существования конкурса был вручен не журналисту, а … послу. Чрезвычайному и Полномочному Послу РФ в КНДР Александру Мацегора — за активную дипломатию в деле сохранения морской экосистемы Северо-Восточной Азии.
Такое решение было принято жюри на Школе экологической журналистики «Живая тайга» по предложению Владимира Ощенко, ведущего научно-популярной программы «Морская» на Общественном телевидении Приморья, победителя ХIII Дальневосточного конкурса «Живая тайга»-2019 с выпуском, посвященным «северокорейскому нашествию» рыбацких шхун к берегам Приморья. В. Ощенко не только стал первопроходцем новой темы. Он подготовил программу на таком высоком профессиональном уровне, который позволил Чрезвычайному и Полномочному Послу РФ в КНДР Александру Мацегора предъявить ее в 2018 году в МИД КНДР в качестве наглядного доказательства браконьерской добычи северокорейскими рыбаками биоресурсов в морской российской исключительной экономической зоне, нарушения ими государственной границы и загрязнения островов Дальневосточного морского заповедника рыболовецким мусором, который будет влиять на экосистему юга Приморья еще десятилетия ….
Внимание посла к выступлениям регионального СМИ, как и личная его роль в решении этой сложной, в т.ч. экологической, проблемы по дипломатическим каналам, были учтены членами жюри. «Женьшень» «Живой тайги» был торжественно вручен Александру Ивановичу Мацегора в декабре 2019 года во время его приезда во Владивосток. Сам же «виновник» дипломатических связей — Владимир Ощенко, пополнил в этом году ряды членов жюри конкурса «Живая тайга».
«Помимо того, что у Владимира Ощенко уже собрана своя «плантация» «Женьшеней» за победы в номинациях конкурса «Живая тайга», он, как эксперт, является ведущим круглого стола по телевизионной журналистике, который мы обязательно проводим на Школе «Живая тайга». Полезность этого мероприятия сложно переоценить, все участники Школы уже прочувствовали это на «своей шкуре» и ждут продолжения, — говорит председатель Оргкомитета Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга», режиссер документального кино о природе, руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России, кавалер Ордена Почета за личный вклад в дело сохранения дикой природы Василий Солкин. — Нам важен его огромный опыт практической журналистики, причем как в печатных, так и в электронных СМИ: в разные годы Владимир Григорьевич был главным редактором радиостанции «Владивосток сегодня», главным редакторам газеты «Владивосток», зам. директора ГТРК «Владивосток». Его фундаментальные знания по истории, политике и СМИ Китая, Японии и Кореи — КНДР и Республики Корея. И, конечно, опыт преподавательской деятельности — в настоявшее время он доцент департамента коммуникаций и медиа Школы гуманитарных наук ДВФУ. Его авторская программа «Морская» на ОТВ-Прим и созданные с его участием документальные фильмы были лауреатами кинотелефестивалей в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Ханты-Мансийске, Хабаровске».
Напомним, председателем жюри конкурса «Живая тайга» является Андрей Островский, зам. председателя Приморской краевой организации Союза журналистов России, гл. редактор «Новой газеты» во Владивостоке.
В составе жюри: Василий Авченко, журналист «Новой газеты» во Владивостоке, обладатель Гран-при конкурса «Живая тайга» — 2010; Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр», кандидат биологических наук; Ольга Мальцева доцент Высшей школы телевидения ВГУЭС, кандидат политических наук; Ирина Трофимова, собственный корреспондент ОТР в Забайкальском крае, руководитель Забайкальского экологического пресс-клуба «Берлога» — обладателя Гран-при конкурса «Живая тайга» — 2013; Юлия Фоменко, ведущий специалист отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России, отличник охраны природы РФ; Елена Щедрина, заслуженный работник культуры РФ, обладатель Гран-при конкурса «Живая тайга» — 2009. Секретарь жюри — Елена Старостина, координатор конкурса «Живая тайга», пресс-секретарь Амурского филиала WWF России, почетный работник охраны природы РФ.
Традиционно, главным мероприятием для победителей и лауреатов, отличительной особенностью и органичным завершением конкурса, является Школа экологической журналистики «Живая тайга». В этом году, как планируется, она должна состоятся с 30 июля по 3 августа 2020 года на базе «Заповедная» в Хасанском районе Приморского края. Здесь же пройдет и церемония вручения призов. Отметим, что обладатель Гран-при сможет совершить за счет Оргкомитета конкурса поездку, связанную с темой охраны природы.
Организацией мероприятий конкурса и его продвижением при поддержке WWF России и Центра «Амурский тигр» занимается Межрегиональный экологический пресс-клуб «Последняя среда».
За 13 лет проведения Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга» на суд жюри поступило 3255 публикаций, теле и радио сюжетов, фильмов и передач. За победные «Женьшени» боролись 888 журналистов, режиссеров и операторов. Порядка 650 победителей, лауреатов и экспертов были участниками Школы экологической журналистики «Живая тайга».
Присоединяйтесь к сообществу природоохранных журналистов и экспертов охраны природы бассейна Амура и принимайте участие в конкурсе!
На верхнем фото: Символический «Женьшень» — приз победителям конкурса «Живая тайга» © Марина Божко / экологический пресс-клуб «Последняя среда».
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