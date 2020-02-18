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30 Марта 2020, 10:30 | Регион сегодня

В Приморье начали подкармливать юридически не существующего в фауне России вида — водяного оленя

WWF России, национальный парк "Земля леопарда", ученые и охотнадзор Приморского края обращают внимание на необходимость придания официального статуса этому виду млекопитающих

В Приморье в Хасанском природном парке при поддержке WWF России начата работа по подкормке юридически не существующего в фауне России вида — водяного оленя.

Этот небольшой олень необычного вида напоминает одновременно сибирскую косулю и кабаргу: от первой он отличается отсутствием белого пятна под хвостом и клыками, а от второй – светлыми кольцами вокруг глаз и заметно опушёнными ушами.

«Появление нового вида в фауне России, здесь, на Дальнем Востоке, — уникальное событие, требующее пристального внимания как со стороны власти, так и общественных организаций. Это необходимо, во-первых, для официального придания статуса существующего в фауне России вида и, конечно, создания благоприятных условий для его закрепления. — считает Павел Фоменко, главный координатор отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ. — Работу по созданию благоприятных условий совместными с охотнадзором усилиями мы уже начали. Осталось дело за малым — внести вид в список фауны России с вытекающими последствиями определения официальных наказаний за уничтожение этих редких для страны животных».

Начиная с 2018 года, в службу охотнадзора Приморского края, дирекцию национального парка «Земля леопарда» и в Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF) поступление информации о встречах «болотной кабарги» в Хасанском районе заметно участилось. Появились и документальные свидетельства об обитании на юго-западе Приморья, в низовьях  р. Туманная, на стыке границ Северной Кореи, Китая и России, этого не существовавшего в фауне России вида. В 2019 г. фотоловушка южного участка национального парка «Земля леопарда» зафиксировала «болотную кабаргу», которая, по оценкам специалистов, оказалась водяным оленем (Hydropotes inermis (Swinhoe 1870)). В октябре 2019 г. в г. Артём Приморского края сотрудниками охотнадзора по Приморскому краю было обнаружено чучело водяного оленя, представляемое как «кабарга из Хасанского района». Оба эти события позволили предположить, что в фауне России появился новый, девятый, вид оленьих.

Впервые научную статью о фискации водяного оленя в Приморье опубликовал заместитель директора по науке ФГБУ «Земля леопарда» Юрий Дарман. После этого документы на включение оленя в список позвоночных России подготовили параллельно и национальный парк «Земля Леопарда и департамент охотнадзора Приморского края.

Пока процесс придания официального статуса этому виду млекопитающих в России только начинается, забота о сохранении водяного оленя легла в Приморье на службу охотничьего надзора и краевую Дирекцию ООПТ, в ведении которой находится Хасанский природный парк, и также на национальный парк «Земля леопарда».

«С появлением нового вида в Хасанском природном парке, конечно, была усилена охрана этой территории. Но в связи с глубокоснежьем, чтобы избежать гибели копытных, совместно с WWF  мы начали подкормку копытных, рассчитывая поддержать в том числе и водяного оленя. Нам это удалось, животные выходят на созданные подкормочные площадки», — подчеркнул Дмитрий Панкратов, первый заместитель министра, Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Правительства Приморского края.

В конце января 2020 года на совещании специальной рабочей группы было принято решение о создании биотехнических комплексов на территории Хасанского природного парка по принципам создания подкормочных площадок в некоторых модельных хозяйствах WWF России в Приморском и Хабаровском краях. Фонд выделил средства для приобретения различных кормов, необходимых для поддержания в условиях многоснежья не только классических для Хасанского района видов — пятнистого оленя, косули, кабана, но и водяного оленя.

 


 

«То, что мы сейчас делаем по подкормке водяного оленя на территории Хасанского природного парка, по сути – эксперимент, так как кормить в условиях дикой природы России это животное еще никто не пробовал. Установленные службой фотоловушки теперь реально подтверждают посещение подкормок водяным оленем. И эта работа, конечно, будет продолжена, — говорит Сергей Москалец, директор КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий». — Теперь у нас есть еще и уникальное видео хорошего качества, отвергающее все сомнения по поводу появления на Хасане уже достаточно большой группировки этих животных».

Водяной олень является рекордсменом по плодовитости и ограниченности индивидуальных участков (10-25 га) среди представителей семейства. И при правильном подходе к сохранению вида, как полагают эксперты WWF России, хасанская популяция имеет хорошие перспективы для увеличения своей численности. При этом, H. inermis, предпочитающий водно-болотные угодья (для чего у него имеются даже анатомические приспособления: раздвигающиеся копыта с перепонкой между ними), не создает заметной конкуренции пятнистому оленю, очень редко оказывающемуся в водно-болотных и луговых кустарниках.

 


 

Павел Фоменко WWF России с лакомством для кабанов. Автор фото - Юрий Смитюк.

«Это позволяет рассматривать увеличение численности водяного оленя и расширение его ареала как возможный элемент укрепления кормовой базы крупных кошачьих Дальнего Востока: дальневосточного леопарда и амурского тигра, периодически выходящих на равнинные участки. Это особенно важно на фоне снижения численности диких кабанов в результате развития с августа 2019 года дальневосточной эпизоотии, связанной с вирусом африканской чумы свиней. В будущем можно предположить, что расширение ареала  возможно по низинным территориям долины реки Раздольной, что потребует специальных знаний и методик увеличения и сохранения нового для России вида, которые сейчас совместно с государственными органами охотнадзора и научными учреждениями нарабатываются и уже используются», — комментирует Павел Фоменко, WWF России.

Фото с фотоловушек предоставлено ©КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: экология  водяной олень  wwf России 


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