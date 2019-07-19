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Среда| 31 Июля, 09:55 |
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ДВФУ представил результаты работы над проектом по разработке "Синтетической личности"
Достижения проекта «Синтетическая личность», работа над которым была запущена в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) совместно с ПАО Сбербанк, были представлены директором Школы цифровой экономики ДВФУ Ильей Мириным на встрече с Председателем Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрием Суховерховым, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
По словам разработчиков, масштабный исследовательский проект по созданию синтетической личности, над которым работали магистранты Школы цифровой экономики (ШЦЭ) и представители Восточного Института — Школы региональных и международных исследований (ВИ — ШРМИ), может быть полезен как в госструктурах, так и в коммерческих организациях. Синтетическая личность сможет заменить работу консультанта контактного центра, что позволит оптимизировать трудоёмкие процессы и качественно ускорить работу предприятий.
«Мы рады, что Сбербанк всегда идёт нам навстречу и поддерживает проекты, которые реализуют наши студенты. Подготовка специалистов в области больших данных — важный элемент экономической современности, и наши партнёры из Сбербанка делают огромный вклад в развитии этого направления на базе ДВФУ», — сказал директор Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин.
Помимо презентации и обсуждения проекта «Синтетическая личность» состоялось награждение магистранта группы М9102 Школы цифровой экономики Андрея Махлярчука. Дмитрий Суховерхов высоко оценил результаты работы магистранта, который в короткий срок разработал технологию автоматизации начисления премий сотрудникам банка.
Первая в России Школа цифровой экономики была создана в 2018 году в ДВФУ. Инновационный образовательный проект подготавливает кадры для решения передовых задач будущего. Обучение построено на индивидуальных образовательных траекториях и разработке технологичных проектов совместно с ведущими компаниями.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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