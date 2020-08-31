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Численность японских журавлей в Даурском заповеднике за последние 15 лет снизилась в 50 раз
Результаты тревожные: в условиях многолетней засухи и антропогенного пресса численность даурских журавлей в Забайкалье за 20 лет упала более чем в 2 раза, а численность японских за последние 15 лет — в 50 раз.
Территории стран Амурского бассейна, особенно та её часть, которая принадлежит России, – это уникальное место, где может быть встречено сразу 6 видов журавлей из 15 известных на планете и из 9 видов, живущих на огромных пространствах Евразии. Пять из этих видов – серый, чёрный, даурский, японский и красавка – ежегодно гнездятся в бассейне реки Амур, а шестой – стерх – представлен здесь молодыми птицами, которые проводят лето, набираясь сил и опыта в период взросления, но гнездятся севернее – в Якутии.
Самое «журавлиное» место в бассейне Амура – это южная часть Забайкалья (Даурия), где по берегам степных озёр и рек держатся все 6 видов журавлей, а 4 из них находят себе места для гнездования. Неслучайно журавль стал символом Даурского заповедника.
Учет этих редких птиц был начат орнитологами Даурского заповедника в 2019 году. Тогда на крохотном двухместном самолетике удалось обследовать огромную территорию потенциальных мест обитания даурских журавлей на территории Дульдургинского, Акшинского, Кыринского, Красночикойского, Улетовского, Хилокского и Читинского районов Забайкальского края. В 2020 г. учет был продолжен с использованием наземных методов: была обследована река Аргунь и неохваченные прошлогодним авиаучетом участки в пойме реки Онон. Основное внимание было уделено гнездящимся в Забайкалье чрезвычайно редким, находящимся под угрозой исчезновения на планете даурскому и японскому журавлям. Попутно учитывали всех остальных журавлей: серых, черных, стерхов, красавок.
«По даурскому и японскому журавлям удалось провести полный учет птиц в Забайкалье. Это очень важный результат. Ведь предыдущий полный учет даурских журавлей был в конце 1990-х гг., а японских — в 2004 г. Основным местом обитания даурских журавлей тогда был бассейн реки Онон и Торейские озера, а японских — река Аргунь. Нынешние исследования показали, что численность даурских журавлей в Забайкальском крае за 20 лет упала более чем в 2 раза — приблизительно со 100 пар до 50-ти, а численность японских за последние 15 лет — в 50 раз: приблизительно с 50-ти пар до одной», — говорит заместитель директора по науке заповедника «Даурский», кандидат биологических наук Олег Горошко.
Часть причин такого сокращения численности — общая для обоих видов, поясняет Олег Горошко. Прежде всего — это многолетняя засуха, продлившаяся более 15 лет и ставшая причиной исчезновения значительной части заболоченных журавлиных местообитаний. Огромный урон журавлям наносят ежегодные весенние пожары в поймах рек, в ходе которых гибнут гнезда с яйцами. Особенно бедствует в этом отношении Аргунь, большая часть поймы которой в последние годы весной превращается в черную безжизненную пустыню. Чрезвычайно опасна весенняя охота. Стрельба, шум, нахождение людей и собак на гнездовом участке спугивают журавлей с гнезд. В результате потомство гибнет: яйца остывают, а часть из них, оставшись без защиты, бывает съедена хищниками. А на пограничной российско-китайской реке Аргунь есть и дополнительные серьезные угрозы — масштабный забор воды из реки на хозяйственные нужды людей и зарегулированность стока реки, которая ведет к тому, что в условиях засухи воды в реке почти не остается. А та, что остается, сильно загрязнена в результате хозяйственной деятельности людей.
На данный момент главные места обитания даурских журавлей в Забайкальском крае расположены на притоке Онона реке Борзя рядом с Даурским заповедником и заказником «Долина дзерена». Поэтому экологи прикладывают все усилия для того, чтобы здесь журавли могли размножаться благополучно, но, к сожалению, сделать это не просто, поскольку места гнездования расположены за пределами охраняемых природных территорий. Главная угроза на Борзе для птиц – весенняя охота и пожары. Пожары сотрудники заповедника стараются отслеживать и совместно с местным населением заблаговременно тушить. С весенней охотой сложнее, ведь журавли гнездятся в охотугодьях общей доступности. В этом году весеннюю охоту не открывали из-за коронавируса, но в предыдущие годы бывало, что из-за беспокойства охотниками гибла подавляющая часть потомства редких птиц.
«Для спасения даурских журавлей экологи ведут работы по созданию охраняемых природных территорий на ключевых участках их гнездования на реках Борзя и Онон, ведь это одно из важнейших мест обитания этих птиц в России. От того, удастся ли их сохранить в Забайкальском крае, зависит их будущее не только в России, но и в мире в целом. В рамках Всемирного Года журавля при поддержке WWF России была проведена экспедиция по изучению территорий для расширения Акшинского заказника. Ученые Забайкальского края и сотрудники Дирекции ООПТ обследовали территории нижнего и среднего течения реки Учирка. Это кластер Бытев-Учирка, на правом берегу реки, необходимый для сохранения местообитаний даурских и серых журавлей, и кластер Нарасун — левый берег, который представляет собой остепненный участок для дрофы и, частично, для даурских журавлей. Небольшие лесные территории по правой стороне Онона важны для сохранения мест гнездования черных аистов, — комментирует старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, кандидат биологических наук Анна Сердюк (Барма). — В этом году специалистам заповедника для учета журавлей Всемирный фонд дикой природы приобрел квадрокоптер. Эта техника усилила возможности орнитологов и в дальнейшем очень поможет специалистам в ежегодном мониторинге уже известных ключевых гнездовых участков. Обобщение учетных данных в бассейне Амура проведет в ноябре Рабочая группа по журавлиным. Анализ позволит оценить динамику популяций и определить стратегически важные задачи для охраны видов».
Международный фонд охраны журавлей и Рабочая группа по журавлям Евразии по инициативе WWF России объявили 2020 год Всемирным Годом журавля. Поводом послужило все ухудшающее положение популяций журавлей Восточной Азии. Союз охраны птиц России выбрал журавля Птицей 2020 года в России.
Во Всемирный год журавля— 2020 в бассейне Амура WWF России вместе с партнерами, среди которых 24 заповедника и национальных парка, 6 дружин охраны природы и 22 общественных организации, продолжает общественную кампанию «Журавль — птица мира».
Все материалы по Году Журавля находятся на https://amurinfocenter.org/
Фото - Олег Горошко, Даурский заповедник.
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