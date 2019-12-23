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Во Владивостоке WWF России дал старт Всемирному году журавля в бассейне Амур
WWF России открывает Всемирный год журавля в бассейне Амура — самом «журавлином» регионе мира.
WWF России дает старт Всемирному году журавля в бассейне Амура и начинает общественную кампанию «Журавль — птица мира». Вместе с WWF в этой эколого-просветительской акции участвуют 24 заповедника и национальных парка, 6 дружин охраны природы и 22 общественных организации Амурского экорегиона.
2020 год — Всемирный год журавля. Всемирный фонд дикой природы (WWF) присоединился к этой масштабной акции, объявленной Международным фондом охраны журавлей и Рабочей группой по журавлям Евразии. Союз охраны птиц России выбрал журавля – Птицей 2020 года в России. Накануне Международного дня водно-болотных угодий, который отмечается 2 февраля, во Владивостоке, в офисе Амурского филиала WWF России, состоялась пресс-конференция, посвященная старту Году журавля в бассейне Амура.
«Журавлей можно встретить на всех континентах кроме Южной Америки и Антарктиды. Но численность многих видов невелика, а некоторых – остаётся очень низкой или даже продолжает уменьшаться. Поэтому объявление Всемирного года журавля, как и, например, Года дальневосточного аиста или Дня тигра – это сигнал тревоги для общества. Сигнал о том, что редким видам животных угрожает опасность, и они нуждаются в нашей помощи, — комментирует Петр Осипов, директор Амурского филиала WWF России. — Бассейн Амура — самый «журавлиный» регион мира: здесь встречается 6 из 15 видов журавлей, обитающих на планете — более, чем где-либо ещё на Земле. Даурский, японский, серый, черный журавли и журавль-красавка ежегодно возвращаются сюда весной из теплых краев и выводят потомство в бассейне реки Амур. А ещё один вид журавлиных – стерх – бывает здесь весной и осенью на пролете, а летом представлен молодыми птицами, которые живут на Амуре в период взросления, но гнездятся севернее – в Якутии».
Сохранение водно-болотных угодий и редких птиц Амурского экорегиона, прежде всего журавлей и дальневосточного аиста, уже 20 лет является одним из приоритетов Всемирного фонда дикой природы. В Амурском экорегионе, как отметил Петр Осипов, вместе с WWF России мероприятия Всемирного года журавля проводят национальные организации WWF Китая и WWF Монголии.
Основная причина сокращения популяций журавлей – ухудшение условий естественной среды обитания и, как следствие, уменьшение кормовой базы и сокращение ареала. Крупные птицы, тем более гнездящиеся на земле, могут быть особенно уязвимыми перед различными угрозами.
Решающим является человеческий фактор: вовлечение мест гнездования журавлей в хозяйственную деятельность – осушение болот и распашка их для выращивания сельхозкультур, использование степей и болот для выпаса скота, застройка мест обитания, выжигание сухой растительности, необходимой для гнездования журавлей, браконьерство в местах выведения потомства и зимовок птиц.
В Год журавля в содружестве с заповедниками и национальными парками бассейна Амура, Дирекциями региональных ООПТ, некоммерческими общественными организациями и дружинами охраны природы WWF России продолжит работу по созданию новых и повышению статуса существующих особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в ключевых местах обитания журавлей и аистов, проведет учет численность журавлей, поддержит деятельность антибраконьерских и противопожарных групп. В октябре 2020 на Дальневосточной конференции по заповедному делу будет рассмотрена новая редакция Стратегии сохранения японского и даурского журавлей, наиболее редких в бассейне Амура.
А самой массовой компанией этого года станет межрегиональная просветительская акция «Журавль — птица мира». Главная ее задача — предоставить жителям Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской и Еврейской автономной областей наиболее полную информацию о журавлях бассейна Амура, об опасностях, которые их подстерегают. Рассказать, что могут сделать люди для защиты своих пернатых соседей и ключевых места их гнездования.
«Мы давно уже убедились в том, что сохранение редких больших птиц, журавлей и аистов, зависит не только от глобальных процессов, но и от каждого человека, живущего с ними по соседству. Поэтому мы предлагаем людям начать с себя, пересмотреть свое отношение — прежде к пожарам, из-за которых гибнут гнезда, кладки яиц и молодые птицы, если они не умеют летать. К химизации и мелиорации сельского хозяйства. Например, распашка полей, на которых кормятся журавли, не до, а после их отлета, существенно поможет птицам осенью подкормиться перед дальней дорогой в теплые края. Экологическое мышление — один из ключевых навыков 21 века, и ему надо учиться. И здесь мы надеемся не только на помощь заповедников и общественных организаций, но и педагогов, органы образования и учреждениями культуры, которые тоже могут стать участниками просветительской акции», — комментирует Юрий Гафаров, координатор проектов Амурского филиала WWF России по ООПТ, координатор Года журавля—2020 в бассейне Амура.
Для успешного проведения кампании «Журавль — птица мира» WWF России открыл на сайте Фонда и на информационном портале Амурского экорегиона «Амуринфорцентр» специальный раздел, посвященный Году журавля. Здесь можно посмотреть и скачать самую разнообразную информацию: лекцию, интересные факты и презентацию о журавлях бассейна Амура; инфографику об особенностях отдельных видов, баннеры, настенный календарь, видео и фотогалерею о журавлях; методические разработки педагогов — например, планы уроков и сценарий экологического квеста «Журавлиный клин», разные примеры проведения праздника «День журавля». Хорошим подспорьем для педагогов от WWF России станет схема оригами, распечатав которую можно сделать журавликов своими руками, грамоты для участников мероприятий, положения о конкурсах Года журавля в бассейне Амура.
Наверняка посетителей «Амуринфорцентра» заинтересует и необычная выставка с элементами дополненной реальности «Журавль – птица мира». Она состоит из фотографий, которые с помощью специального приложения оживают и превращаются в видео. Это чудо произойдет на ваших глазах, если вы скачаете выставку с информационного портала и покажете затем своим воспитанникам, коллегам или просто дома, в семье.
Отдельный раздел на портале «Амуринфорцентр» займет международный конкурс детских рисунков «Журавль – птица мира». Он отроется 2 февраля, в Международный день водно-болотных угодий. Каждый из участников этого конкурса из разных стран мира сможет в период со 2 февраля по 30 апреля разметить здесь свой рисунок.
В Год журавля особая, «журавлиная» номинация, появится и в IV Дальневосточном конкурсе природоохранной журналистики «Живая тайга».
Всемирный год журавля начинает свое шествие по бассейну Амура. Будь рядом! Будь с нами! Сделай все, что в твоих силах, для сохранения журавлей планеты!
Автор фото - Марина Божко, пресс-клуб "Последняя среда".
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