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Пятница| 31 Июля, 12:45 |
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Впервые открыли и закрыли: Авиасообщение между Крымом и Владивостоком прекращают
Прямое авиасообщение между Владивостоком и Симферополем, которое осуществляется авиакомпанией «Россия», прекратится с 9 августа. Решение было принято заказчиком рейсов — туроператором, сообщает ИА Regnum.ru
«Последний рейс из Владивостока в Симферополь состоится 8 августа, на котором 9 августа вернутся домой туристы, отправленные на отдых ранее», — пишет пресс-служба авиакомпании.
Причиной отмены авиасообщения названо снижение спроса на поездки в связи со снятием ограничений на международные полёты, а также завершением школьных и студенческих каникул. Тех, кто уже приобрёл туры на более поздние даты, обещают отправить на отдых через Москву.
Напомним, что прямое авиасообщение между Владивостоком и Симферополем было открыто 11 июля.
Как писал "Золотой Рог", авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») начала выполнять прямые рейсы из Владивостока в Симферополь. Данное направление было открыто впервые в истории аэропорта Владивосток.
Регулярные рейсы осуществлялись один раз в неделю (вылет из Владивостока – в субботу, из Симферополя – в воскресенье), время полета - около 10 часов.
Полеты осуществлялись на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 747-400 с местами эконом и бизнес-класса. Оператором чартерных программ выступал туроператор «Библио-Глобус».
Автор фото - Марина Божко
Журнал "Дальневосточный капитал".
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