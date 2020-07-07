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Впервые открыли и закрыли: Авиасообщение между Крымом и Владивостоком прекращают

На последнем рейсе вернутся домой туристы, отправленные на отдых ранее. Названа дата рейса

Прямое авиасообщение между Владивостоком и Симферополем, которое осуществляется авиакомпанией «Россия», прекратится с 9 августа. Решение было принято заказчиком рейсов — туроператором, сообщает ИА Regnum.ru

«Последний рейс из Владивостока в Симферополь состоится 8 августа, на котором 9 августа вернутся домой туристы, отправленные на отдых ранее», — пишет пресс-служба авиакомпании.

Причиной отмены авиасообщения названо снижение спроса на поездки в связи со снятием ограничений на международные полёты, а также завершением школьных и студенческих каникул. Тех, кто уже приобрёл туры на более поздние даты, обещают отправить на отдых через Москву.

Напомним, что прямое авиасообщение между Владивостоком и Симферополем было открыто 11 июля.

Как писал "Золотой Рог", авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») начала выполнять прямые рейсы из Владивостока в Симферополь. Данное направление было открыто впервые в истории аэропорта Владивосток.

Регулярные рейсы осуществлялись один раз в неделю (вылет из Владивостока – в субботу, из Симферополя – в воскресенье), время полета - около 10 часов.

Полеты осуществлялись на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 747-400 с местами эконом и бизнес-класса. Оператором чартерных программ выступал туроператор «Библио-Глобус».

Автор фото - Марина Божко

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: Крым  туризм  россия  МАВ 


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