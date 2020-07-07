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Накануне приема абитуриентов ДВФУ попал в особые списки

Деятельность университетов оценивалась по шести параметрам

Дальневосточный федеральный университет вошел в топ-20 лучших вузов России. В рейтинг включены все статусные университеты страны.

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) занял 18-е место в XI ежегодном Национальном рейтинге университетов (НРУ) за 2020 год, подготовленном Международной информационной группой «Интерфакс». За год дальневосточный вуз поднялся на одну строчку рейтинге.

Список лучших университетов России возглавил Московский государственный университет (МГУ) им. М.В.Ломоносова. Второе место в списке занял Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», третье - Национальный исследовательский университет Московский физико-технический институт (МФТИ), пишет газета "Золотой Рог".

В активе ДВФУ 576 баллов, у расположившейся строчкой сверху Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ – 579. Лидер рейтинга МГУ набрал 1000 баллов.

В рамках проекта НРУ проведена оценка деятельности 337 ведущих университетов и институтов России, в том числе одного национального исследовательского центра.

В рейтинг включены все статусные университеты страны: 29 национальных исследовательских университетов, 10 федеральных, 33 опорных, а также 21 университет, участвующий в Проекте 5-100. Также оценена деятельность семи негосударственных университетов.

По специализациям университетов проведена оценка 98 классических университетов, 105 технических и технологических университетов (к ним отнесены также транспортные, архитектурно-строительные и метеорологический университеты), 16 экономико-социальных университетов, 33 аграрных университета, 38 медицинских университетов (включая НМИЦ имени В.А.Алмазова), 33 педагогических, пять юридических, четыре гуманитарных университета, три университета дизайна, три университета связи и три туристических университета.

«Эпидемиологическая обстановка внесла в работу над НРУ заметные коррективы, однако большая часть участников рейтинга проявили высокий уровень развития коммуникаций с рэнкером и поделились данными о своей деятельности в 2019 году. С весны 2020 года мы отмечаем запрос со стороны администраций университетов на включение в оценку ускоренной цифровизации и возможностей вузов к эффективной онлайн-перестройке всех научно-образовательных процессов. Надеюсь, в ближайшем будущем вместе с академическим сообществом мы определим методы, средства и критерии такой оценки», - сообщил первый заместитель генерального директора агентства «Интерфакс» Алексей ГОРШКОВ.

Деятельность университетов оценивалась по шести параметрам: образовательная деятельность; научно-исследовательская деятельность; социальная среда; интернационализация (международное сотрудничество); бренд; инновации и технологическое предпринимательство. Оценка проводится на основании обработки данных анкет, заполненных представителями университетов, доступных публичных данных, размещаемых учебными заведениями на своих веб-сайтах, публичных данных информационных ресурсов Министерства науки и высшего образования РФ, а также информации из информационно-аналитических систем СПАРК (www.spark-interfax.ru) и СКАН (www.scan-interfax.ru).

Полная версия результатов Национального рейтинга университетов 2020 доступна на сайте

Досье "Дальневосточного капитала": Проект Национальный рейтинг университетов (НРУ) реализуется Группой «Интерфакс» с 2010 года. Его главная цель - развитие механизмов и процедур независимой системы оценки российских вузов и их образовательных программ, повышение конкурентоспособности российской системы образования, научных исследований и технологического предпринимательства, развитие федеральных и региональных университетов.

Автор фото - Марина Божко.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: абитуриенты  приемная комиссия  ДВФУ 


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