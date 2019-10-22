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31 Октября 2019, 21:09 | Регион сегодня |

Дорожники должны укатать Владивосток в асфальт в указанный срок

Еще два десятка дорог столицы Приморья ждут окончания ремонта

Ремонт дорог во Владивостоке: на 60 улицах работы завершены, ещё на 21 подходят к концу, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

Предварительные итоги строительного сезона подвели в управлении дорог и благоустройства городской администрации. По состоянию на сегодняшний день новый асфальт уже полностью уложен на 60 основных дорогах и проездах к жилым домам, а также на 103 придомовых территориях. По 21 адресу работы по асфальтированию подходят к концу.

«Ремонт дорог в этом году проводится колоссальный, ещё никогда раньше во Владивостоке не ремонтировали сразу столько дорог в один сезон. Конечно, были сложности, в том числе и сбои из-за большого количества осадков, обрушившихся летом на город, иногда сталкивались и с медлительностью со стороны подрядчиков. Но уже сейчас можно сказать, что планы по ремонту будут выполнены в этом году практически в полном объеме, за небольшим исключением», - пояснили в управлении.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке ремонтом было охвачено 15 улиц. Основные работы завершились на Луговой, Нижнепортовой, Хабаровской, Вилкова, Добровольского, Сахалинской, Воропаева, Приходько и Енисейской. К концу подходят работы на Калинина, Кирова, Спиридонова и Нерчинской.

«На улице Шкотовской подрядчики завершают подготовку основания тротуаров и дороги для дальнейшей укладки асфальта. К асфальтированию приступят на этой неделе. Также здесь завершили работы по ремонту мостового перехода», - добавили специалисты.

Ремонт данной улицы затянулся из-за подтоплений, когда в результате проливных дождей и сброса воды с водохранилищ подтопленными оказались сотни домов и четыре садоводческих товарищества с десятками участков.

Благодаря субсидиям от Минвостокразвития во Владивостоке также смогли приступить к ремонту ещё 11 основных магистралей. Новый асфальт подрядчики уже уложили на Океанском проспекте, дороге в посёлок Поспелово, проспектах 100-летия Владивостока (от ж/д переезда на Постышева до поворота на 38-ю школу) и Красного Знамени (от дома № 57 до «Инструментального Завода»). Второй, верхний слой асфальта укладывают на Уборевича, Фонтанной, Некрасовской и в ближайшие дни уложат на Октябрьской. На днях эти работы проведут и на Капитана Шефнера, где уложили выравнивающий слой асфальта и сейчас поднимают на новый уровень люки инженерных коммуникаций. Работу по бетонированию самого крутого спуска на этой улице завершили.

«Большая работа идет на улице Снеговой, здесь ремонтируют дорогу протяженностью более 3 километров, также на улице ведётся ремонт системы ливневой канализации», - сказали в управлении дорог и благоустройства.

Помимо основных магистралей в дальневосточной столице проведён масштабный ремонт проездов к жилым домам. По 47 адресам работы уже полностью завершены. В их числе проезды по улицам Связи, Уткинской, к Овчинникова, 4, Ильичева, 20, Невской, 4, Гамарника, 24в, Сабанеева, 16, Калунова, 15, от Вилкова до Окатовой, 1, Серова, 24, Нейбута, 10, Щитовой, Калинина, 149 и многим другим. В работе сейчас 11 подъездных путей к многоквартирным домам. Подрядчики должны завершить работы до 10 ноября.

Фото из архива

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

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Комментарии
  • Псевдоним21:55, 31.10.2019

    Недавно бывший мэр Копылов про ремиксеры вспомнил. Расскажите жителям города, где же они!!!!!!!!!!!
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