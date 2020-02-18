|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 09 Апреля, 18:41 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Сбербанк переводит большинство своих отделений в обычный режим работы
Банк непрерывно мониторит ситуацию и обеспечивает работу того количества отделений, которое необходимо для удовлетворения жителей страны в финансовых услугах.
Банк непрерывно мониторит ситуацию и обеспечивает работу того количества отделений, которое необходимо для удовлетворения жителей страны в финансовых услугах.
Режим работы индивидуален для каждого отделения и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы». Обслуживание юридических лиц также будет осуществляться по стандартному графику. Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 продолжат работу в обычном режиме.
График работы отделений банка можно уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:
·900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
·8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);
·8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).
При этом банк настоятельно рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, по возможности избегать расчетов наличными и пользоваться услугами отделений и банкоматов только в случае крайней необходимости, чтобы минимизировать посещение общественных мест и, следовательно, вероятность заражения COVID-19.
- Сбербанк переводит большинство своих отделений в обычный режим работы
- Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусу
- Олег Ганеев: Мы не наблюдаем никаких панических настроений из-за коронавируса среди клиентов банка
- Крупнейшему банку России приходится решать больше всех проблем с безопасностью и защитой данных
- Сбербанк запустил сервис по возмещению налогов из бюджета для малого бизнеса
- Русская рыбопромышленная компания ввела в эксплуатацию новый рыбоперерабатывающий завод
- В России изменился порядок использования электронной подписи при проведении сделок с недвижимостью
- "ПЕНОПЛЭКС" открыл новый завод по производству теплоизоляции в Нижегородской области
- 4-й международный инвестиционный Восточный нефтегазовый форум примет более 200 руководителей главных компаний отрасли
- Бизнес-школа СКОЛКОВО получила международную аккредитацию EQUIS EFMD
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.