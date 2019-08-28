|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 29 Августа, 21:03 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 08, 2019
29.08 |Вышел в свет журнал юбилейного Восточного экономического форума
29.08 |"Дальневосточный капитал" поздравляет с юбилеем Расула Месягутова
29.08 |Мэр Владивостока взял под личный контроль главную туристическую достопримечательность
29.08 |ННК - официальный топливный партнер ВЭФ
29.08 |Спутники и беспилотники задействуют для создания цифровой платформы лесвосток.рф
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
29 Августа 2019, 10:52 | Регион сегодня
Русская рыбопромышленная компания ввела в эксплуатацию новый рыбоперерабатывающий завод
Экспорт продукции премиального качества составит около 5 тысяч тонн в год
«Русская Рыбопромышленная Компания» (РРПК) ввела в эксплуатацию рыбоперерабатывающий завод «Русская треска» в Мурманске и начала строительство второго предприятия – завода «Русская пикша». Оба проекта реализуются «Русской Рыбопромышленной Компанией» в партнерстве с ГК «Агама».
В торжественных мероприятиях приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис, руководители РРПК и ГК «Агама».
Проектная мощность завода «Русская треска» - более 50 тонн готовой продукции из трески и пикши в сутки. Новое производство позволит обеспечить внутренний рынок высококачественной рыбной продукцией и нарастить экспорт продукции агропромышленного комплекса. Планируется, что экспорт продукции премиального качества составит около 5 тысяч тонн в год. Стимулирование российского экспорта предусмотрено нацпроектом «Международная кооперация и экспорт» и рассчитано на 2019-2024 годы.
«Развитие глубокой переработки на территории страны позволяет нам заместить сырьевой экспорт поставками на внешний рынок высококачественной продукции, что обеспечит рост поступлений в бюджет, - прокомментировал генеральный директор РРПК Фёдор Кирсанов. – И, безусловно, мы предоставляем российскому потребителю продукцию из дикой белой рыбы, качество которой контролируется по всей производственной цепочке».
Завод «Русская треска» оснащен современным оборудованием для правильной дефростации сырья и заморозки готовой продукции, обеспечивающих сохранение качества и ценных питательных свойств рыбы. В состав оборудования входит инновационная роботизированная линия по разделке филе рыб тресковых пород последнего поколения. Уникальное оборудование, снабженное «искусственным интеллектом», анализирующим структуру сырья, позволяет добиваться исключительного качества разделки филе с минимальным повреждением волокон тушки и высокой степенью очистки от костей.
Предприятие приступит к выпуску товарной продукции в ближайшее время - после завершения предусмотренных законодательством разрешительных процедур.
Планируется, что объем налоговых отчислений завода превысит 50 млн рублей в год, в том числе – более 40 миллионов в бюджет Мурманской области.
В день пуска завода «Русская треска» начато строительство ещё одного предприятия по переработке трески и пикши – «Русская пикша». Мощность будущего завода – не менее 25 тонн готовой продукции в сутки.
Оба проекта реализуются в рамках государственной программы выделения квот на добычу ВБР под инвестиционные проекты в области строительства рыбопромысловых судов и береговых перерабатывающих заводов. Инвестиции в строительство завода «Русская треска» составили около 900 млн рублей, стоимость проекта «Русская пикша» - более 250 млн рублей.
Досье "Дальневосточного капитала": Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь.
ГК «Агама» - Группа компаний «Агама» основана в 1998 году. За 20 лет развития «Агама» выросла из дистрибьютора замороженных продуктов в Группу компаний, развивающую свои бренды и объединяющую несколько бизнесов. Основные направления деятельности Группы компаний «Агама»: развитие собственных брендов в рознице, среди профессиональных поваров, через сеть собственных магазинов; фабрики по переработке рыбы и морепродуктов; 3PL/4 PL услуги по хранению, обработке и доставке товаров.
Loading...
Новости раздела
- Русская рыбопромышленная компания ввела в эксплуатацию новый рыбоперерабатывающий завод
- В России изменился порядок использования электронной подписи при проведении сделок с недвижимостью
- "ПЕНОПЛЭКС" открыл новый завод по производству теплоизоляции в Нижегородской области
- 4-й международный инвестиционный Восточный нефтегазовый форум примет более 200 руководителей главных компаний отрасли
- Бизнес-школа СКОЛКОВО получила международную аккредитацию EQUIS EFMD
- Открыт счет для пожертвований семьям пострадавших в авиапроисшествии в Шереметьево
- На "ДомКлик" от Сбербанка появилась коммерческая и нежилая недвижимость
- Сбербанк упростил процедуру оформления аккредитива
- Сбербанк стал призером премии "Лучшие инвестиционные банки мира — 2019"
- Альфа-Банк привлек более триллиона рублей населения
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram