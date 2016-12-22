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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальний Восток является самым быстрорастущим регионом по проникновению смартфонов
Запуск в коммерческую эксплуатацию сети 4G в Биробиджане, Благовещенске, Комсомольске-на-Амуре, Якутске, увеличение выручки от услуг мобильного интернета, открытие более 60 новых фирменных салонов связи в регионе - это далеко не полный перечень достижений, с которыми закрывает 2014 год компания «МегаФон» на Дальнем Востоке. Об этом шла речь на итоговой традиционной встрече руководства Дальневосточного филиала компании с журналистами, которая прошла в Хабаровске.
По словам Андрея ЛЕВЫКИНА, директора Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон», на фоне начавшейся стагнации компания чувствует себя вполне уверенно: консолидированная выручка за 9 месяцев 2014 года в целом по компании увеличилась на 6,9% по сравнению с прошлым годом и составила 232 608 млн рублей. Если говорить про основные тренды уходящего года, то на Дальнем Востоке они мало отличаются от общероссийских. К основным из них Андрей Левыкин отнес падение выручки от «голоса» и увеличение доли мобильного интернета - рост трафика составил 37%. Росту доли мобильного интернета способствует и политика вендоров - они увеличили количество телефонов, оснащенных функцией 3G и 4G. Кстати, именно Дальний Восток является самым быстрорастущим регионом по проникновению смартфонов - в этом году их продажа выросла на 25%, что составило 50% от продажи всех девайсов. Продажи планшетов выросли в 10 раз. Таким образом, передача данных остается основным драйвером роста для рынка телекома.
Подтвердил в этом году «МегаФон» и статус самой клиентоориентированной компании: компания была признана лидером среди российских операторов связи на основании независимого опроса жителей России по данным Ассоциации клиентской лояльности и клиентоцентричности. В рамках программы повышения качества обслуживания и лояльности абонентов в 2014 году на Дальнем Востоке «МегаФон» завершил объединение контакт-центра. Теперь единый дальневосточный контакт-центр компании говорит на пяти языках: русском, английском, китайском, бурятском и якутском. Активно развиваются сервисы самообслуживания, совершенствуется «личный кабинет». Таким образом, уже сегодня абоненты могут дистанционно решить практически любые вопросы - посещение офиса компании становится необязательным.
Что касается работы с корпоративными клиентами, то здесь «МегаФон» пошел по пути специализированных предложений, отвечающих потребностям того или иного бизнеса. «Мы не продаем тарифные планы корпоративным клиентам. Мы продаем готовые решения под ключ для того или иного бизнеса, - говорит Андрей Левыкин. - Это касается не только мобильной связи, но и выделенных каналов связи, облачных решений и т. д.».
Большие планы у компании и на год наступающий. «В 2015 году мы планируем расширять сеть LTE в Иркутской области, Приморье и других регионах Востока России, - говорит Андрей Левыкин. - Мы понимаем, что это технология будущего, мы готовы в нее инвестировать. Я очень надеюсь, что в течение следующего года мы запустим «голос» в LTE. В целом, на Дальнем Востоке мы не планируем в следующем году ограничивать инвестиции - они будут примерно такие же, как в 2013 и в 2014 годах.
Затронули участники встречи и тему борьбы со спамом. «МегаФон» стал одним из первых операторов, кто начал заниматься этой проблемой, и сегодня у компании в этом вопросе уже есть определенные результаты: по Дальнему Востоку ежемесячно блокируется 3,5 млн СМС.
Досье «Дальневосточного капитала»: Лицензионная территория Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» занимает более 45% территории РФ. Это 9 субъектов Дальневосточного федерального округа и 3 субъекта Сибирского федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и Восточной Сибири составляет более 4,8 млн.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2014 год.
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