|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Декабря, 00:03 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Отходы жизнедеятельности человека привлекли на Дальний Восток миллиардные инвестиции
Основной причиной, на наш взгляд, такой инвестиционной активности в области сбора и переработки отходов стали законодательные нововведения - закон о ТОСЭРах и принятые в декабре 2014 года изменения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», вводящие новый инструмент стимулирования их переработки - утилизационный сбор. Сыграл роль и появившийся интерес бизнеса инвестировать в эту отрасль. Положительный опыт таких инвестиций в других регионах России в последние годы позволил этому направлению развиваться и на Дальнем Востоке, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Бросок на восток
Например, управляющая компания «Эко-система» выступила крупнейшим инвестором строительства полигонов ТБО в двух субъектах ДФО. С небольшой разницей во времени компания объявила о старте проектов в городах Южно-Сахалинск и Хабаровск. По заявлению руководства компании, следующим крупным дальневосточным городом, куда она собирается зайти со своим проектом, может стать Якутск. Презентация первого пилотного проекта «Эко-системы» для Сахалина на Восточном экономическом форуме показала обоюдный интерес сторон. Директор ГАУ «Технопарк «Якутия» Анатолий СЕМЕНОВ сказал журналу «Дальневосточный капитал», что муниципалитет готов выделить землю под комплекс: «Сегодня мы ищем партнеров, рассматриваем разные варианты, кто бы взялся построить полигон ТБО для Якутска».
И это только первые шаги УК ОАО «Эко-система» на территории Дальнего Востока. Компания запланировала в короткий срок охватить комплексной системой управления отходами на условиях государственно-частного партнерства Хабаровский, Приморский, Камчатский края, Еврейскую АО, Амурскую, Сахалинскую и Магаданскую области, а также Якутию. К 2020 году в этих субъектах будет построено 23 межмуниципальных узла по сбору и сортировке отходов. Общий объем инвестиций на их создание составит более 13 млрд рублей, срок окупаемости проекта - 7-10 лет. Инвестиционные возможности компании подкреплены собственными средствами и компетенциями, инвестициями Фонда развития Дальнего Востока и проектным финансированием Сбербанка России.
Досье «Дальневосточного капитала»: Компания «Эко-система» в настоящее время работает на территории с 2 млн жителей и перерабатывает 6 млн кубометров ТБО. Компания начинала деятельность в Астрахани. По данным рейтинга экологического развития городов России, составленного по заданию Минприроды, Астрахань лидирует среди 94 городов по уровню обращения с отходами.
- Дальний Восток занимает почти треть территории Российской Федерации, ежегодный объем твердых коммунальных отходов в этой части страны почти 25 млн м3. При этом на сегодняшний день в Дальневосточном регионе функционируют только пять полигонов, которые производят лишь частичную сортировку мусора, основная же часть отходов вывозится на свалки без какой-либо сортировки, - раскрыл журналу «ДВ капитал» планы компании по освоению дальневосточного рынка генеральный директор ОАО УК «Эко-система» Андрей ЯКИМЧУК. - В столицах регионов и средних городах рынок сбора организован силами управляющих компаний и коммерческих отходообразователей. К сожалению, состояние мест сбора, их месторасположение и оснащение, в большинстве случаев не соответствует современному уровню. Чуть лучше дела обстоят с транспортировкой: в целом МУПы и частные операторы неплохо справляются с перевозкой отходов. Однако практика показала, что экономическая эффективность и техническая оснащенность частных операторов выше.
По словам Андрея Якимчука, немного вперед по сравнению с соседними городами ушли Хабаровск и Владивосток: здесь уже сейчас присутствуют элементы сортировки отходов. В остальных же городах ДФО захоронение осуществляется навалом, в том числе и на территории незаконных объектов.
В маленьких городах сельской местности все совсем плохо: сбор и транспортировка осуществляются на уровне 90-х годов с использованием старой техники и захоронение производится только навалом.
Конечно, регион имеет свою специфику, которая влияет в первую очередь на концентрацию объектов - в силу больших расстояний и малонаселенности заставляет размещать станции перегруза, сортировочные заводы и полигоны депонирования в рамках межмуниципальных узлов. Поэтому инвестиционная привлекательность этой отрасли на Дальнем Востоке определяется условиями концессии и экономически оправданными тарифами, подчеркнул Андрей Якимчук. Но пояснил, что повышение тарифов для населения в общем платеже за услуги ЖКХ составит не более 2%.
Есть вполне определенные условия, при наличии которых компания положительно решает вопрос инвестиции в тот или иной регион.
- Нужны понятные условия по земле, на которой будет размещаться полигон, и по количеству отходов, - прокомментировал инвестиционную программу УК «Эко-система» председатель совета директоров компании Андрей ШАРОНОВ. - Компания должна понимать, что муниципалитет заинтересован везти мусор на полигон по понятным, долгосрочным тарифам. Нашей целью не является создание всей цепочки, мы работаем с теми перевозчиками, которые есть, если они устраивают муниципалитет и если они дисциплинированы.
Сахалинский пилотный
Проект «Эко-системы» предусматривает строительство рядом с Южно-Сахалинском нового мусоросортировочного комплекса и 3-х мусороперегрузочных станций в муниципалитетах, а также рекультивацию старых свалок в Долинске и Южно-Сахалинске. Все объекты будут построены к 2017 году. Общая стоимость пилотного проекта оценивается в 900 млн рублей. Стоит отметить, что пилотный проект «Эко-системы» стал одним из первых трех инвестиционных проектов, которые получили поддержку Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Фонд взял на себя обязательство вложить в него 265 млн, его доля в создаваемой на Сахалине компании составит 24%. Сахалин нуждается в таком проекте, сейчас на острове всего один завод по переработке мусора, находящийся на грани банкротства, говорит Марина КОМКОВА из «НЭО Центр».
Сахалин выбран для реализации пилотного проекта не случайно. «В первую очередь - по причине готовности властей, - отметил Якимчук. - Также не последнюю роль сыграло окончание строительства около Южно-Сахалинска нового полигона и наличие площадок для строительства новых объектов - сортировочного завода и станций перегруза. Мы рассмотрели все территории Дальнего Востока и просчитали бизнес-модели для нескольких межмуниципальных узлов во всех регионах (Комсомольск, Благовещенск, Якутск и др.)».
В Сахалинской области ежегодно образуется почти 900 тыс. м3 ТБО. Большинство отходов бесконтрольно складируется на свалках. По данным министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области, все свалки ТБО в регионе не соответствуют санитарным нормам. Одни и те же проблемы существуют на 35 свалках в муниципальных образованиях. На территории каждого из них, в соответствии с программой в сфере обращения с отходами, планируется создать новые полигоны.
Хабаровск получит 2 млрд рублей для комплекса ТБО
Хабаровский край стал вторым после Сахалина регионом, который получит инвестиции УК «Эко-система» в коммунальную инфраструктуру. 14 сентября правительство Хабаровского края и ОАО УК «Эко-система» подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию комплексной системы управления отходами в Хабаровском крае на условиях концессии. Реализация этого проекта начнется уже в конце текущего года. Он предусматривает создание на территории края двух центров обращения с отходами - Комсомольского и Ванинского, - включающих современную систему сбора, транспортировки, обработки, сортировки и утилизации. На реализацию каждого проекта с учетом предынвестиционного этапа понадобится 2,5 года. Общая стоимость проектов оценивается в 2 млрд рублей. «Создание двух современных центров в Хабаровском крае позволит решить экологические проблемы в 5 муниципалитетах, создать более 600 новых рабочих мест», - отметил генеральный директор ОАО УК «Эко-система».
На сегодня Хабаровский край генерирует более 700 тыс. тонн твердых бытовых отходов, при этом перерабатывает лишь 8%. Доля ТБО, захораниваемых на объектах размещения отходов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, в 2014 году составила только 46,7%. В 2014 году в крае не построено ни одного нового объекта ТБО. Справедливости ради стоит отметить, что за последние годы в крае в два раза увеличено производство продукции из вторичного сырья, а ее ассортимент превысил 200 наименований. Можно ли это назвать достижением, если на территории края по-прежнему существует много несанкционированных свалок? Только за 2014 год выявлено и ликвидировано 1359 из них.
Глава УК «Эко-система» считает, что реализация комплексной программы управления отходами на территории Дальнего Востока увеличит экспортный потенциал региона для стран Юго-Восточной Азии и привлечет инвестиции отечественных и зарубежных компаний. «Благодаря удачному географическому расположению, Дальний Восток сможет получать дополнительную прибыль от продажи продукции вторсырья в Китай, где спрос на него традиционно высокий», - отметил Якимчук.
Индустриальный парк на отходах
Впрочем, вторсырье, о котором говорил Андрей Якимчук, может быть востребовано другим региональным масштабным проектом в области сбора и переработки ТБО. Приморский край завил о своем проекте - создании индустриальных парков, начиная с юга Приморского края. Инициатором этого инвестпроекта стала компания-инвестор ООО «АВА-Трэйд» из Владивостока. Разработчиком - департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с Инвестиционным агентством Приморского края. Ставилась задача сделать эту сферу привлекательной для инвесторов, учитывая, что аналогичный опыт уже широко применяется во многих странах мира.
В первом индустриальном парке в Надеждинском районе Приморья ожидается размещение технологий по переработке древесных отходов, пластика, текстиля, бумаги, отработанной оргтехники, а также разнородных видов коммунальных отходов, с выпуском строительных материалов.
Для полного внедрения проекта потребуется 7 лет, его инвестиционная емкость оценивается не менее чем в $50 млн, или примерно в 3,5 млрд рублей.
- У них, имею в виду УК «Эко-система», вся сделка завязана на тарифах. Их задача - собрать мусор, рассортировать, запакетировать и продать. И сбор будет осуществляться за счет жителей, они оплатят сбор отходов - это тарифная политика. У нас концепция другая, - рассказал журналу «ДВ капитал» директор «АВА-Трэйд» Александр ПАЛЬЧИКОВ. - Мы предлагаем ввести такую систему, чтобы была заинтересованность везти мусор к нам. Договоры по утилизации мусора должны заключаться не с компаниями-перевозчиками, а с компаниями-переработчиками, которые будут покупать мусор. Мы говорим инвесторам: пожалуйста, заходите на нашу площадку, ставьте оборудование и работайте. Кто повезет мусор, тот получит деньги от переработчика, тем самым начнется конкуренция за мусор. Я и любой производитель будем рады, если «Эко-система» будет собирать мусор, разделять и отдавать в дальнейшем нашему переработчику. Нам не придется бегать, собирать его, есть готовая компания, которая выполнит эту работу для нас!
В малых городах можно уйти от полигонов ТБО, продолжает рассказывать Александр Пальчиков. На площадке индустриального парка планируется разместить те перерабатывающие предприятия, которые нужны этому субъекту. Инициаторы проекта активно ездят по миру и собирают новые технологии переработки разных отходов. Создатели проекта пошли дальше. Они уже ведут переговоры с держателями ряда технологий переработки, чтобы организовать на территории России производство оборудования для них. В частности, уже рассматривается вопрос о создании на территории РФ акционерного общества с участием держателя технологии «Полидженезис». Это англичане, американцы, немцы и филиппинцы. Она уникальна тем, что позволяет перерабатывать в безвредное удобрение даже те отходы, что ранее закопали на полигонах. Интересно, что опыт внедрения технологии «Полидженезис» в Приморье на острове Русском заинтересовал Калугу, «АВА-Трэйд» параллельно начинает работы и там.
- В настоящее время мы обкатываем в одном из районов Владивостока технологию сбора пластика. Этим занимается одна из местных компаний, которая станет резидентом индустриального парка, - отметил Пальчиков.
Остальные в очереди
В остальных областях и краях Дальнего Востока особой инвестиционной активности в переработке отходов не замечено. В Амурской области инфраструктура по переработке отходов только начинает создаваться, прокомментировали вопрос «ДВ капитала» в администрации региона. Сегодня она ориентирована на сельскохозяйственные отходы, отработанные автошины, аккумуляторы, нефтесодержащие и твердые бытовые отходы. В Благовещенске ведется строительство мусороперерабатывающего завода «БлагЭКО», на котором будут применены современные технологии по переработке ТБО.
В Магаданской области сегодня инвесторов не привлекает идея превратить мусор в товар.
- Будем трезво оценивать реалии, - сказал губернатор области Владимир ПЕЧЕНЫЙ на заседании областного правительства. - Давайте разрабатывать проекты по строительству инновационных перерабатывающих заводов и добиваться их включения в федеральные программы. Поручаю министерству строительства, ЖКХ и энергетики составить карту всех свалок на Колыме и продумать механизмы вывоза мусора на полигоны ТБО. К тому же давайте научимся отделять бытовые отходы от вредных веществ, более ответственного подхода к окружающей среде и способа повысить производительность и конкурентоспособность региональной экономики я сегодня не вижу, - подчеркнул губернатор.
В январе 2014 года Магаданская область направила в правительство РФ предложение включить в ФЦП «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы пункт «приобретение мусороперерабатывающего завода для МО «Город Магадан». Предложение до настоящего времени не принято.
Инвестиционная форточка захлопывается
Мы начинали обзор с предположения, что стимулом некоторого всплеска инвестиционной активности в мусороперерабатывающей отрасли стал запланированный в этом году ввод утилизационного сбора. Теперь, когда за месяц до вступления поправки в силу введен до 2019 года мораторий на лицензирование операторов по обращению с отходами и начисление экологического сбора с производителей, эксперты усомнились в успехе реформирования отрасли. До 2019 года производители освобождаются от экологического сбора, а операторы по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов могут продолжать работать без лицензирования. У государства больше нет ни одного эффективного инструмента стимулирования отрасли, считают эксперты. Большинство отходов так и будут бесконтрольно складироваться на несанкционированных свалках или продолжать вывозиться на полигоны, построенные 40-60 лет назад.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2015 год.
- На Дальнем Востоке ИТ-технологии активно внедряются во все сферы
- "РТ Лабс" открыл офис на Дальнем Востоке
- На Дальнем Востоке кукуруза меняет тренд
- Рынок мясопереработки обозначил точки роста
- 20-я юбилейная конференция "Нефть и газ Сахалина 2016" пройдет в сентябре
- Рынок ИТ: стагнация или новый виток?
- "Ростелеком": простые решения для бизнеса
- Исключить человеческий фактор
- На Дальнем Востоке большие стройки по-прежнему ведут к уголовным делам и банкротству строителей
- Рыбное "меню" обсудили на Госсовете
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.