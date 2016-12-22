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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:24 |
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АЛРОСА намерена добывать более 41 млн карат ежегодно
В частности, в материалах подтверждается ранее озвученный прогноз по добыче на текущий год в объеме 37 млн карат, в следующем году и 2018-м планируется добыть по 39,9 млн карат. Ключевыми источниками роста добычи в компании называют ПАО «Севералмаз» и подземный рудник Удачный. Так, добыча «Севералмаза» должна вырасти с двух миллионов карат в текущем году до 4,3 млн в 2019-м и до 5,1 млн - в 2021 году. На руднике Удачном должно быть добыто, соответственно, 3,3 млн карат, 5,4 млн карат и 5,7 млн карат.
В начале сентября президент компании Андрей ЖАРКОВ сообщал журналистам, что компания рассчитывает в будущем году добыть и реализовать около 39 млн карат алмазов. Также, по его словам, остается актуальным план по доведению добычи, возможно, уже в 2018 году до 40 млн карат. При этом Жарков уточнил, что планы могут быть скорректированы в зависимости от рыночной ситуации.
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