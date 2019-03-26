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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Русская медная компания обживает Малмыж
РМК планирует создать порядка 1,4 тыс. рабочих мест в Амурском и Нанайском районах края, сообщает пресс-служба правительства региона.
- Малмыжское месторождение - одно из крупнейших месторождений меди в России на данный момент. Этот проект может стать одним из самых масштабных в горнодобывающей отрасли в мире. Но для нас важно еще и то, что когда к нам заходит такой инвестор, - он готов не только добывать ресурсы, но и помогать развивать территорию, на которой работает. Правительство Хабаровского края открыто для таких проектов, - сказал губернатор Сергей Фургал.
Малмыжское месторождение располагается в 50 км от села Троицкое. Геологическое изучение началось в 2006 году совместно двумя специализированными компаниями из Канады и США. Так, на территории Нанайского района было обнаружено одно из крупнейших месторождений меди и золота в России. По данным министерства природных ресурсов Хабаровского края, общий объем запасов оценивается в 5,6 млн тонн меди и 282 тонны золота. Среднее содержание меди в руде 0,41%, золота - 0,22 г/т.
«Русская медная компания», входит в тройку крупнейших производителей меди в России, выкупила право на добычу у иностранных компаний в октябре прошлого года. В планах РМК - построить на месторождении горно-обогатительный комбинат мощностью до 35 млн тонн руды в год. Начало строительства запланировано на 2021 год. Объем инвестиций составит 115 млрд рублей.
- Сегодня активы «Русской медной компании» сосредоточены в основном на Урале и в Казахстане. Освоение Малмыжского месторождения станет для нас первым проектом на Дальнем Востоке. За 15 лет работы мы накопили уникальный опыт строительства современных, эффективных и экологически безопасных горнодобывающих предприятий. Кроме того, РМК всегда стремится быть надежным социальным партнером для территорий присутствия, - говорит президент РМК Всеволод Левин.
Как сообщили в РМК, компания также уже заключила соглашение с Федеральной сетевой компанией Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) о взаимодействии в рамках техприсоединения к ЕНЭС Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения. ФСК ЕЭС к настоящему моменту проведен анализ возможной схемы электроснабжения месторождения, которая предполагает мероприятия, связанные, в том числе, с развитием сетевой инфраструктуры 220 и 500 кВ.
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