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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 08 Мая, 20:31 |
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Итоги конкурса "ВЕСНА с ННК!" будут подведены 9 мая
К празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сеть АЗС ННК завершает проведение грандиозной акции «Весна с ННК!» и объявит победителей главных призов в трех дальневосточных регионах – мощных и современных внедорожников Mitsubishi Outlander*.
Присоединяйтесь к трансляции розыгрыша призов 9 мая в 15:00 в Приморском крае, в 16:00 - в Хабаровском крае и в 15:00 - в Амурской области по местному времени в режиме реального времени на сайте азсннк.рф.
С 18 марта по 7 мая текущего года каждый клиент сети АЗС ННК, расположенных в Приморском, Хабаровском краях и Амурской области, при заправке автомобиля от 30 литров, имел возможность зарегистрировать не менее 3 чеков на сайте азсннк.рф, получить уникальный код участника и побороться за главный приз - автомобиль Mitsubishi Outlander!
Желаем удачи каждому участнику!
*Подробная информация об условиях и правилах акции, розыгрыше призов, их количестве и месте получения размещена на сайте азсннк.рф.
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