|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 02 Сентября, 18:46 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Сеть АЗС ННК поздравила дальневосточников с 1 сентября
В Приморье сотрудники автозаправочных станций ННК накануне праздника поздравили школьников и их родителей с Днем знаний, вручая автомобилистам, приехавшим на АЗС, красочные подарки при заправке автомобиля.
В рамках акции «По пути к знаниям с ННК» работники АЗС дарили яркое школьное расписание для самостоятельного заполнения, которое позволит всем ребятам планировать учебное время и досуг, приучит к самодисциплине и ответственности, поможет ученикам знать, к каким урокам нужно готовиться, а также поможет родителям настроить детей, особенно первоклашек, на новый распорядок дня, приучить их к предстоящему графику учебы.
«Мы поздравляем всех школьников и их родителей с Днем знаний и желаем насыщенной добрыми событиями жизни, отличной учебы, увлекательных открытий и безопасных дорог», - отметили в ННК.
Это уже не первая акция от компании ННК. Так, ранее во Владивостоке для будущих автолюбителей в одном из детских садов была установлена современная площадка, элементы игрового пространства которой повторяют брендированные объекты настоящей АЗС.
Во время проведения общегородских праздников доброй традицией также стало создание интерактивной игровой зоны и автогородка «мини-АЗС» с ярким и узнаваемым логотипом-солнцем.
Досье журнала «Дальневосточный капитал»
Независимая нефтяная компания, чья сеть на Дальнем Востоке насчитывает более 300 автозаправочных станций, обеспечивает потребителей высококачественным топливом производства одного из самых технологичных нефтеперерабатывающих заводов России и одного из важнейших предприятий нефтеперерабатывающей промышленности на Дальнем Востоке - Хабаровского НПЗ. Компания занимает активную позицию и на рынке, и в общественной жизни, социальной сфере Дальневосточного региона.
- Сеть АЗС ННК поздравила дальневосточников с 1 сентября
- "Независимо от обстоятельств". Зачем независимые АЗС продолжают "раскачивать" рынок топлива на Дальнем Востоке
- Разыграли так разыграли: ННК вручила счастливчикам кроссоверы Mitsubishi Outlander
- Итоги конкурса "ВЕСНА с ННК!" будут подведены 9 мая
- Меры безопасности для работников и посетителей АЗС ННК усилены
- У лабораторий ННК – женское лицо
- Группа компаний ННК подвела итоги работы за 2019 год
- ODIN и HAGEN: легендарные герои в новом обличье
- ODIN и HAGEN: легендарные герои в новом обличье
- Индийцев потянуло на агропром