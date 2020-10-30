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29 Декабря 2020, 09:22 | Компании |

В штатном режиме: АЗС "ННК" работали вопреки ЧС и землетрясениям на Дальнем Востоке

Автомобилисты региона смогли сохранить мобильность в непростых обстоятельствах

Удары стихии осложнили жизнь дальневосточников во втором полугодии 2020 года: ледяной дождь в Приморье, который привел к введению режима ЧС, и землетрясение в Бурятии, когда для автомобилистов было жизненно важным сохранить мобильность. Пройти все испытания жителям макрорегиона помогли АЗС ННК. Несмотря на все трудности, заправки работали в штатном режиме, обеспечивая людей не только необходимым топливом, но и позволяя отогреться, выпить горячего чая и приобрести товары первой необходимости. Слоган «Всегда по пути» для Группы ННК является не просто словами, а образом действий.

Ледяной циклон обрушился на Приморье 18 ноября. Окончательный ущерб оценивается в сумму более 600 миллионов рублей. Только во Владивостоке обесточенными из-за порывов проводов оказались несколько крупных районов, а из-за удара стихии в крае был введен режим ЧС.

Все это время АЗК ННК работали в привычном режиме. Владивосток был полностью обеспечен топливом. Заправочные станции работали исправно, в местах, где не было электричества использовались автономные источники питания.

«При возникновении нештатных ситуаций, к которым не привыкать в Приморье, мобильные дизель-генераторные установки полностью оправдывают свое назначение. АЗС ресурсом полностью обеспечены, работают в штатном режиме, доставка нефтепродуктов по графику» - прокомментировали в Компании.

Кроме того, в период разгула стихии, топливо необходимо не только населению, но и спасательным и оперативным службам, которые располагают большим парком специальной техники. Именно на ней они эвакуируют людей, развозят воду и питание, обеспечивают медико-санитарные мероприятия. Специально для служб экстренного реагирования на АЗС ННК были выделены отдельные ТРК, позволяющие заправлять спецтранспорт без очереди.

Важно отметить, что в период ЧС автозаправки ННК становятся настоящими «островками безопасности» не только для автовладельцев, но и для остальных жителей, к примеру, труднодоступных отдаленных районов. В магазинах при АЗС можно приобрести воду и необходимый набор продуктов, а в уютных кафе-зонах – отогреться и перекусить.

Землетрясение в Бурятии тоже не остановило работу автозаправочных станций «ННК». Вся необходимая инфраструктура, включая точки общепита и мини-маркеты при АЗС, работала в соответствии с привычным графиком.

Весомый вклад

ННК не только продолжает работать штатно, считая свой ежедневный нелегкий труд нормой, а не подвигом, но и приходит на помощь землякам в любой сложной ситуации. Так в течение всего 2020 года ННК безвозмездно обеспечивала топливом автомобили волонтеров в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Осенью текущего года во время паводков в Хабаровском крае ННК оперативно откликнулась на просьбу регионального Правительства и предоставила необходимое дизельное топливо для насосов, откачивающих прибывающие грунтовые воды.

«Мы живем одной жизнью с регионом. Дальний Восток в приоритете развития бизнеса Группы ННК, и мы здесь занимаем активную позицию не только на рынке, но и в общественной жизни, в социальной сфере», - подчеркнули в компании.

Теги: ННК  нефть  АЗС 


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