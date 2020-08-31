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16 Сентября 2020, 10:40 | Компании
Проект для дважды упорных
Амурский гидрометаллургический комбинат компании "Полиметалл" получил основное оборудование для второй автоклавной линии
На базе Амурского ГМК реализуется проект второй автоклавной линии. Ввод новых мощностей позволит компании «Полиметалл» создать в 2023 году в Амурске стратегически важный для всего Дальнего Востока универсальный центр переработки золотосодержащих концентратов упорных и дважды упорных руд. Проект инновационный и по многим параметрам уникальный - начиная с технологии и заканчивая размерами оборудования.
Хождение за три океана
Основное оборудование второй автоклавной линии Амурского гидрометаллургического комбината компании «Полиметалл» доставлено в Амурск из бельгийского порта Антверпен. Автоклав, на производство которого у Coek Engineering ушло более двух лет, стал самым большим в мировой золотодобывающей промышленности: его длина - 50 метров, внутренний диаметр - 6 метров. Высокотемпературный режим и повышенный уровень давления оборудования будут оптимальны для переработки дважды упорных золотосодержащих концентратов.
Подобной технологии в России еще не было. Она является запатентованной разработкой «Полиметалла». Второй автоклав компании - именной. Ему присвоено имя Николая Воробьева-Десятовского, доктора химических наук, профессора. Это ученый с мировым именем в области гидрометаллургии золота, который многие годы работал в «Полиметалле» и внес огромный вклад в развитие компании. Использованы его идеи, в том числе и в реализации проекта второй очереди АГМК.
Процесс доставки автоклава из Европы на Дальний Восток был связан с практиками самого высокого уровня - второстепенных деталей здесь не было. Оборудование на морском судне преодолело три океана - Атлантический, Индийский и Тихий - и восемь морей. В порту Де-Кастри оборудование было перегружено на баржу и проделало путь по Амуру до города Амурска, где находятся производственные мощности АГМК.
- Это была уникальная транспортная операция, - рассказал журналистам Валерий СМОЛЯНИНОВ, руководитель департамента реализации проектов компании Key Point Logistics, занимавшейся доставкой оборудования. - Погрузка в Антверпене прошла без наших специалистов по причине пандемии коронавируса, но была осуществлена бельгийскими коллегами четко и по графику.
Довольно сложной, по словам специалиста, была перегрузка в Де-Кастри с морского судна на баржу, которая осуществлялась на рейде порта. Однако самым ответственным моментом логистики стала выгрузка автоклава с баржи на берег в Амурске.
Для этого на берегу Амура спроектировали и построили специальное причальное сооружение. Использование аппарелей, наборных подкладных плит позволило обеспечивать нужную высоту сходен при выкатке оборудования весом порядка 1100 тонн. Проблем добавил и Амур, подъем уровня которого достиг в середине июля исторического максимума для этого времени года. Соответственно, усилилось и течение. Но опыт и техническая вооруженность специалистов позволили решить и эту задачу.
Транспортировка оборудования от берега до производственной площадки АГМК стала еще одним вызовом для логистов. Ведь путь автопоезда с автоклавом пролегал по городским дорогам, имеющим своеобразный холмистый рельеф и пересекающим десятки различных коммуникаций.
Задолго до сегодняшнего дня в Амурск приезжали специалисты из профильного НИИ, которые обследовали дорожную инфраструктуру города и выдали рекомендации, на основе которых команда проекта выбрала оптимальный путь транспортировки автоклава. Также была построена подъездная дорога от места выгрузки до выезда на проезжую часть.
- В тесном сотрудничестве с муниципальными властями была проделана большая подготовительная работа. Воздействие на городскую инфраструктуру удалось сделать минимальным. В ближайшее время мы максимально восстановим задействованные в процессе транспортировки участки, - резюмировал В. Смолянинов.
Технологический прорыв
Ввод второй очереди АГМК в эксплуатацию запланирован на 2023 год. К этому времени предстоит построить необходимую производственную инфраструктуру, которая будет расположена на территории действующего АГМК.
- Доставка автоклава является знаковым событием не только для нашей компании, но и для всей отрасли, - отметил Виталий РАЗИНЬКОВ, директор проекта АО «Полиметалл УК». - Второй автоклав будет перерабатывать флотоконцентраты, полученные из золотосодержащих руд двойной упорности. И АГМК, соответственно, будет первым комбинатом в России, который сможет перерабатывать такое сырье.
К активам «Полиметалла» с запасами руд двойной упорности относятся, например, проект «Кызыл» в Казахстане, месторождение «Нежданинское» в Якутии и «Майское» на Чукотке. К внедрению новой технологии компания шла девять лет. Сейчас технология признана уникальной и запатентована в восьми странах. Весной 2020 года «Полиметалл» получил патент Евразийского патентного ведомства.
- Строительство второй автоклавной линии позволит создать на базе Амурского ГМК стратегически важный для всего Дальнего Востока универсальный центр переработки золотосодержащих концентратов упорных и дважды упорных руд, - подчеркнул управляющий директор Амурского ГМК Вадим КИПОТЬ.
Вторая линия даст «Полиметаллу» возможность перерабатывать 100% собственного дважды упорного сырья в России, а не отправлять за рубеж. Производительность нового автоклава - 250-300 тысяч тонн концентрата в год.
По словам управляющего директора АГМК, важная составляющая проекта - его экологическая безопасность. «Высокотемпературное автоклавное окисление на сегодняшний день является самой экологически безопасной технологией извлечения золота из упорного сырья в мире, - комментирует Вадим Кипоть. - На второй линии, как и на действующем производстве, будет использовано полусухое складирование хвостов, а также замкнутый водооборот в виде технологии обратного осмоса». Уже два этих технологических решения помогают свести воздействие на окружающую среду к минимуму.
Амурский ГМК входит в ТОСЭР «Комсомольск». Хабаровский край включил строительство второй линии автоклавного отделения в число региональных приоритетных инвестиционных проектов до 2030 года, что предусматривает определенные налоговые льготы. Весной этот проект «Полиметалла» поддержал Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, выделив на строительство второй линии АГМК кредит в сумме 5,7 млрд рублей.
Напомним, что первое золото на Амурском комбинате было получено в 2012 году, а в 2013 году комбинат вышел на проектные показатели коэффициента извлечения и объемов переработки. Ввод второй очереди АГМК расширит возможности разработки месторождений, входящих в портфель проектов «Полиметалла», и усилит позиции компании на внутреннем и внешнем рынках.
Олег КУЛЬГИН.
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