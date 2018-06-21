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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 09 Июля, 12:44 |
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Ориентир МТС: качество связи и обслуживания
- Игорь Альфридович, в предыдущие годы МТС инвестировали значительные средства в Приморье. Получили ожидаемый эффект?
- Для нас Приморье является приоритетным регионом на Дальнем Востоке как с точки зрения инвестиций в развитие сетей связи, так и с точки зрения внедрения инновационных сервисов. Только в 2012-2013 гг. инвестиции в край составили порядка 3,5 млрд рублей. И, безусловно, они оправданы. К нам, как лидеру в регионе, всегда были повышенные требования со стороны абонентов. И в части предоставления голосовых услуг, и в части покрытия, и к скорости мобильного интернета. В 2013 году абоненты МТС в Приморье стали самыми активными интернет-пользователями на Дальнем Востоке, скачав в два раза больше интернет-трафика, чем годом ранее. Чтобы удовлетворить дальнейший рост спроса пользователей на современные интернет-сервисы, мы уже сейчас готовим под это нашу сеть, модернизируя ее, строя собственные волоконно-оптические линии связи и увеличивая покрытие. Такие действия помогают нам удерживать лидерство и в сегменте голосовых услуг, и в сегменте передачи данных.
- Какие регионы дальше на очереди?
- Нельзя сказать, что мы сконцентрировались на Приморье, в других регионах работа шла наравне, а может, даже и интенсивней. Особенно это касается тех регионов, где МТС выходили вторым или третьим оператором на рынок, и вот здесь действительно была проделана титаническая работа по завоеванию лидерства. А это масштабное строительство сети сотовой связи, в том числе в отдаленных населенных пунктах и на территории социально значимых объектов, улучшение связи в городской местности и т. п. Конечно, особый фокус сейчас на регионы, где менее всего развита транспортная инфраструктура связи, - это Якутия, Магадан, Камчатка и Сахалин. Здесь на ближайшие два года у нас запланирован ряд крупных проектов по строительству ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи. - Прим. авт.), как основы для дальнейшего развития сети сотовой связи.
Еще одним из таких крупных направлений для нас является максимально качественное управление сетью в регионах и населенных пунктах, где доступ к сети Интернет возможен только с использованием технологий спутниковой связи. Сейчас аренда спутникового канала очень высока, плюс нет возможности оперативно влиять на увеличение емкости. Поэтому в планах за два года построить собственную сеть спутниковой связи (VSAT) в большинстве регионов Дальнего Востока, что поможет решить проблему обеспечения мобильным интернетом именно удаленных территорий.
- Что дает МТС завершение строительства собственной магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между Сибирью и Дальним Востоком?
- Запуск сетей передачи данных 3G и LTE, активное проникновение смартфонов вызвали взрывной рост трафика - только за последние три года жители Дальнего Востока стали потреблять почти в десять раз больше data-трафика. Наличие собственной линии позволит МТС повысить качество предоставляемых услуг в регионах Дальнего Востока и сделать задел на будущий рост потребления. Сейчас очень много говорится о необходимости решения проблемы цифрового неравенства, мы понимаем значимость этой задачи, и наличие собственной линии позволяет нам не только обеспечить жителей региона качественным доступом в Интернет с мобильного устройства, но и развивать новые для МТС направления, такие как строительство фиксированной сети связи и предоставление услуги цифрового телевидения.
- В прошлом году МТС активно запускали сети LTE в регионах. Какие планы на этот год?
- В прошлом году мы запустили сеть LTE в Забайкалье, Амурской области и Хабаровском крае. Примечательно, что услуги связи четвертого поколения запускались в восточных регионах одновременно с самыми крупными регионами страны, что в очередной раз подтверждает особый фокус со стороны МТС на Дальний Восток. В этом году у нас уже действует сеть четвертого поколения в Приморье, в планах также до конца года запустить LTE в Якутии, Бурятии, Иркутске и на Сахалине.
- А вас не смущает, что в ряде регионов вы выходите после вашего конкурента «МегаФона»?
- Здесь у нас есть четкая, продуманная стратегия, которая учитывает в том числе потребность и спрос самого региона на строительство новой сети. Мы оцениваем уровень развития экономики региона, загруженность действующих сетей стандарта 2G и 3G, наличие у пользователей оборудования с поддержкой 4G. Ведь не секрет, что даже на начало прошлого года проникновение LTE-устройств в России было настолько минимально, что пользоваться преимуществами новой сети могли только единицы.
Чтобы предоставить жителям региона максимально качественный сервис во всех регионах, где мы запускаем сеть 4G, мы стремимся сразу выйти на практически ковровое покрытие города новой сетью. При этом нам важно построить сеть не только в краевых и областных центрах, но и в отдаленных от краевого центра населенных пунктах, где проникновение проводного интернета ниже, чем в столице региона. Зачастую это те населенные пункты, где сеть четвертого поколения может служить полноценной альтернативой фиксированному интернету. Например, в Приморье, помимо Владивостока, мы запустили сеть 4G еще в трех городах - Уссурийске, Находке и Артеме. Поэтому здесь у нас совершенно взвешенная и продуманная стратегия и нет никакого смущения.
- С развитием мобильного интернета и других сервисов зарабатывать на передаче голосовых данных все сложнее. Правда, что дальневосточники стали меньше звонить? Чем МТС замещает выбывающие доходы от «голоса»?
- Не правда, звонить стали больше. Наши абоненты в среднем выговаривают 388 минут в месяц, это больше, чем у наших конкурентов по рынку. Сейчас выручка от голосовых услуг стабилизировалась, динамика по ним у всех операторов составляет порядка 2% в год. А вот в передаче данных мы растем почти на 40% в год, это лучший показатель среди мобильных операторов. То есть мы видим, что именно мобильный интернет сейчас является тем сервисом, спрос на который стабильно растет, и абоненты готовы с удовольствием осваивать новые мобильные интернет-сервисы.
Не случайно и ключевым драйвером роста мобильного ритейла сейчас являются смартфоны. По нашей оценке, в первом квартале 2014 года в России продано на 61,3% больше таких устройств по сравнению с первым кварталом прошлого года. То есть Россия сейчас находится на том этапе развития, когда абоненты сотовой связи начинают знакомиться с функционалом современных смартфонов, активно использовать этот функционал, а значит, и сервисы мобильной передачи данных. Наша стратегия заключается в том, чтобы этот спрос удовлетворить, предоставив более высокое качество мобильного интернета и соответствующие тарифы - например, мы первыми в России запустили тарифы для интернет-пользователей с бесплатными голосовыми услугами.
- «Мобильные Телесистемы», как крупный федеральный оператор, - привлекательный работодатель на местном рынке. Интересно, при подборе кадров на руководящие должности вы делаете упор на внутренних кандидатов или со стороны? И есть ли предпочтения для дальневосточных менеджеров или людей из западной части России?
- Сейчас 80% вакансий, которые появляются в МТС, закрываются за счет внутренней ротации сотрудников, и только каждый пятый работник нанимается на внешнем рынке.
Говоря иначе, в компании сильно развиты внутренние перемещения, горизонтальные и вертикальные. Если говорить о географической привязке, то здесь предпочтений нет, наоборот, чем у человека больше опыта работы в различных условиях, тем он больше может дать новому региону, в который пришел работать.
Внутри Дальневосточного региона мы периодически практикуем перемещения руководящего состава из региона в регион. Например, из последних передвижек - директор сахалинского филиала перешел в Хабаровск, а на Сахалин пришел директор из бурятского филиала МТС. Ну и открою секрет: у меня в планах в ближайшее время возглавить другой макрорегион МТС. И я уверен, что мой дальневосточный опыт во многом будет очень полезен и продуктивен.
- А не жаль покидать дальневосточный макрорегион, ведь столько грандиозных проектов было реализовано?
- Конечно, доля грусти присутствует, но это естественно, когда ты работаешь в одной команде на протяжении 10 лет. Главное, чтобы результат твоей работы радовал и тебя, и твою команду, и твоих клиентов. Телеком-отрасль - одна из самых динамичных на сегодняшний день, поэтому здесь всегда было и будет огромное поле для работы и реализации все новых и новых проектов. А Дальневосточный регион - один из самых высокопотенциальных для развития и сотового рынка, и бизнеса в целом.
- Поздравляем, успехов на новом месте!
Олег КЛИМЕНКО
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2014 год.
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