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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 09 Августа, 06:27 |
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Магаданский морской торговый порт готовится к увеличению грузооборота
Он добавил, что в 2013 году увеличилась разгрузка генерального груза для золотодобывающих предприятий Магаданской области, куда входят оборудование, различные металлоконструкции.
«В 2013 году преодолели цифру почти 139 тыс.тонн, в то время как годом ранее разгрузили 92,142 тыс. тонн. По этому показателю можно судить о том, как развивается область», - сказал Виталий Самойленко.
Среди основных грузов, поступающих в регион, - уголь. В 2013 году в порту Магадана разгружено 286,862 тыс.тонн твердого топлива. Показатель с 2012 годом практически не изменился. На 37% больше, чем в 2012 году, разгрузили металлолома - 43,273 тыс. тонн, на 21% - контейнеров - 47,350 тыс. штук.
«С учетом приобретения новой техники и модернизации порта, в 2014 году готовы переработать еще больше груза, чем в 2013-м», - добавил заместитель директора порта.
Магаданский морской торговый порт - крупнейший порт на северо-востоке РФ, работает круглогодично (с ноября по май осуществляется ледовая проводка). Основной грузопоток - топливо и иные грузы для нужд Магадана.
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