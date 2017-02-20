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Среда| 22 Февраля, 08:34 |
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Магаданский механический завод повысит конкурентоспособность
В настоящее время здесь работают более 200 человек. Основное производство - промывочное оборудование для россыпных месторождений золота. Как рассказал директор ММЗ Мурат ГАЛОЕВ, в 2016 году предприятие реализовало продукции на 350 млн рублей.
- В минувшем году золотодобывающие предприятия приобрели у нас около 30-ти различных промприборов, в том числе и нового типа для промывки золота в мягких грунтах. Мы провели испытания прототипа, и он показал отличные результаты. Он может переработать до 150 кубометров почвы в час. Мы сотрудничаем практически со всеми золотодобывающими предприятиями Магаданской области, в том числе нашу продукцию постоянно заказывают из Казахстана, Таджикистана, Амурской области, с Камчатки и Чукотки. Считаю, что благодаря выравниванию энерготарифов мы не только сможем стать более конкурентоспособными на рынке, но и повысим заработную плату нашим работникам, - сказал Мурат Галоев.
По словам Владимира Печеного, Магаданский механический завод - это бренд территории. В этом году предприятие отмечает юбилей, ему исполняется 80 лет.
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