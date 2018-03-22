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"Наталка" нацелилась на пятерку
Об этом рассказал управляющий директор РиМа Павел ВОРСИН на церемонии подписания соглашения о социальном партнерстве с правительством Магаданской области. Губернатор Владимир ПЕЧЕНЫЙ отметил, что «Рудник им. Матросова» станет крупнейшим по объемам добычи золота в Магаданской области.
- С момента запуска предприятия прошло совсем немного времени. Но мы уже видим очень серьезные изменения, и есть все признаки того, что предприятие стремится как можно скорее выйти на проектную мощность. Это очень высокая планка, которая позволит, с учетом работы других предприятий Магаданской области, приблизиться к годовой добыче 40 тонн золота, - отметил губернатор.
Первый слиток сплава Доре на месторождении Наталка «Полюс» произвел в декабре 2017 года. Компания планирует выйти на полную мощность в конце 2018 года. Мощность перерабатывающего завода будет составлять 10 млн тонн руды в год, производство - 420-470 тысяч унций (13-15 тонн) золота.
Досье «Дальневосточного капитала»: Доказанные и вероятные запасы руды месторождения оцениваются в 319 млн тонн при содержании золота 1,6 гр./т, что соответствует запасам золота в 16,3 млн унций (507 тонн). Оцененные, выявленные и предполагаемые минеральные ресурсы - 777 млн тонн при содержании 1,5 гр./т (36,8 млн унций). «Полюс» - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Компания планирует в 2018 году нарастить производство золота до 2,35-2,40 млн унций (73,1-74,6 тонны).
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